【鬼島求生技‧徵文優勝作】梨子／平凡的人與平凡的招

2019-11-25 06:00 聯合報 文／梨子 圖／Silvia



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我把成長的第一步，放在外表改造

身為一個八年級生，和多數同齡者一樣，我只是個平凡的上班族。即便每日穿著正式幹練，穿梭在繁華的信義區大樓間，看似光鮮亮麗，但仔細想想，我們就跟媽媽的年代一樣，大部分同齡者都在工廠當女工；只是，在我們的這個時代，工廠換成了辦公室而已。

目前我在職場的階級屬於高等菜鳥，既不是初出社會的小麻雀，也成不了中階的綠鸚鵡，卡在中間不上不下的我，每天都努力地生存著。而談到生存，並不是那百分之五金湯匙天命的我，從大學就開始審視自身劣勢：「來自偏遠地區、私立大學畢業、農家孩子、大眾臉、沒什麼特別突出的能力。」列舉完我的劣勢，才發現自己在這個都市叢林有多渺小、危險，倘若不用點力往前多衝一點，約莫三十歲時，可能就要在九年級生的威脅下消失於職場了。

我把成長的第一步，放在外表改造，即是最簡單也最實際的起點，一個乾淨、精幹的形象，便是先成功了一半。想當初一個鄉下少女初入台北的私立大學，即被校內的景色給震撼了，那時脂粉未沾的我，處處融不進群體，但這從來不是一個讓人沮喪的事－－我們的這個時代，可以從網路上找到所有需要的影片與網購通路，哪怕起初也有一段轉變的暴力過渡期。這也是為什麼至今我仍不太敢打開大一、大二時的相簿，那厚厚的白粉底與永遠不對稱的眉毛，想起來還是會打冷顫。進入職場後，轉換形象不是一件難事，我逐漸抓到的小技巧，便是觀察我的主管形象，她做什麼樣的風格，我就比她再少一點，合格且得宜。

後方有群虎追擊，生存置於睡眠之前

沒有內涵的花瓶，終將被時代淘汰，身處猛獸四伏的媒體圈，能力進化速度必須比花豹更快些。基礎軟體應要像已配備在細胞中，剪片、文案、企畫、創意，每次都要把自己當作是三金得主一般，一次比一次好。那些經由不斷自我審視而發現的缺乏，在下班後尋找機構進修；後方有群虎追擊，生存永遠置於睡眠品質之前。

在這一連串的過程，最重要的便是人際關係。我的家庭給我最大的人脈與背景加分，僅限於農作物知識與菜市場買賣，看似平凡，卻十分有利。「高手在民間」，從小在菜市場與各行各業的江湖豪傑、皇家貴族交手，我那細小的觀察神經，在近二十年的訓練中，換就百萬倍的溝通表達能力；倘若穿越至古代，我有信心能在險惡後宮中成為一名主事嬷嬷。至於職場上，我也是活用了每一條神經的觀察與應變能力，讓自己安全、平順向前。

在這個時代求生不難，難的是要不斷逼著自己走在前頭；然而日復一日地挑戰自我極限，在這座島上卻也只能勉強保持中等生活品質。有時我獨自走在已經沉睡的信義區街頭時，會思考自己還有多少的體力與毅力，能繼續滿電地在這座叢林中廝殺？我也很想休息啊！但當我想到，三十年前，站在流水線前的我母親，必定也是用著這樣的意念活著，才能換來現今提早退休、健康樂活的下半生。

凌晨兩點結束今日的工作，喝著一杯已經不知道是晚餐還是消夜的芝麻堅果飲，坐在能看見101大樓的陽台沙發上，我審視著我的過去、遙想我的未來。這座島上生活不易，每日都是心力交瘁，但我知道這塊落地窗外，有百分之九十五的台灣人跟我一樣，都在努力中等待每個明天。我們所有的堅持，都只是為了好好活下去，為了能早日看見，那個我們理想中的未來。

評審短評／汪詠黛

從大學開始就審視自身的劣勢：「來自偏遠地區、私立大學畢業、農家孩子、大眾臉、沒什麼特別突出的能力」；但是，高手在民間，作者從小在菜市場買賣，練就的溝通表達、觀察應變能力，就是最佳強項。

職場求生技之難易，存乎一心，此文作者深得個中三昧，不怨天尤人，從自己的劣勢下手，「改造女王」非妳莫屬，Bravo！