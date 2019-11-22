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【小毛病通訊】李達達／焦慮是一百萬條黑鯉魚

2019-11-22 06:00聯合報 文／李達達 圖／Tai Pera

【小毛病通訊】李達達／焦慮是一百萬條黑鯉魚
【小毛病通訊】李達達／焦慮是一百萬條黑鯉魚
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我是一個壞哥哥

雙十連假最後一天，我發訊息給人正在國外研習的嚮導朋友湯吉姆（化名／男／二十九歲），問他有沒有毛病借我寫，吉姆斷斷續續回訊給我。

吉姆的問題整理起來全貌是這個樣子的：「我快要三十歲了，怎麼辦？一想到生日愈來愈逼近（還有四個月），就會緊張。雖然知道這只是人造的時間里程碑，但還是會覺得哦哦真的要三十歲了，就開始自我反省──不知道自己這三十年有做好嗎？有活得好嗎？不知道自己的生命可以有什麼樣的價值，想著想著就焦慮起來。我並不覺得這份焦慮是什麼壞東西，也沒有想要擺脫它，但這焦慮感一直存在著，也是有點困擾。」

老實說，我也才剛過三十歲沒兩年，真的夠格答題嗎？想著想著也焦慮起來。

焦慮起來我就吃。拉開裝零食的抽屜，開一包蘇打餅乾就吃掉一整包，開一盒巧克力就吃完一整盒，開一桶綜合堅果就會吃光一整桶。吃完很懊惱，但不吃會亂發脾氣。我的焦慮是公園池塘裡搶食飼料糾結成團的黑色鯉魚群，一發作起來就是一百萬張嘴同時打開，哦哦啊啊啊。

想起小時候被大人帶去公園玩，我跟弟弟都會吵著要買飼料餵魚。討到錢，兩個小孩子就會衝向魚飼料販賣機，投下銅板，一人抓一小管飼料，再奔上造景拱橋，開始我們神聖的遊戲。

我們兄弟倆餵魚的風格截然不同。

弟弟總是太亢奮，每次都抓一大把，三兩下就把飼料丟光。鯉魚們因為到處都有得吃，就會散開，不會來到弟弟的腳下。

我是一個賊哥哥，總是配合弟弟，假裝自己也在浪擲飼料。等到弟弟手中的飼料都撒光之後，我才開始獨享餵魚之樂。

我先丟遠，告知池裡的所有鯉魚：「嘿，這裡有免費的午餐喔。」再丟近，把大魚小魚聚集在我跟前。然後一粒一粒餵，魚兒們就會像一鍋滾水那樣瘋狂攪動起來，爭搶池中唯一的飼料。這時候可憐的弟弟只能眼巴巴望著我，要我也分他一點飼料。

偶爾我會有奇怪的同情心，故意把飼料拋遠，讓擠不進魚群中央，看起來有點失落的小黑魚也吃得到。但多數時候，我只想製造混亂與瘋狂，那好好玩。偶爾弟弟的巴望也會使我心軟，我給他幾粒飼料，可他卻又一口氣全部撒掉，打散我的魚群。所以到頭來我還是會欺負他，我說：「你活該，你活該，你活該。」害弟弟哭出來。我就是這樣的哥哥。

與自己的黑鯉魚交手

親愛的湯吉姆，我之所以聯想到餵魚的事，可能是因為我感覺到我們正站在同一座拱橋上。我們曾是在池畔天真地玩耍的孩子，我們也是太驕傲忘了水底有魚的少年，成年後我們才發覺自己的倒影中潛藏著黑鯉魚而感到慌張。我們都怕虛擲此生，於是將手中握有的生命撕成碎片，一點一點餵給那些看似值得努力的事，好讓自己活得有點價值感。但那些看似值得的一切，背後幾乎都躲著一條黑鯉魚，牠們永遠都不會滿足。

一旦你想確認自己存在的價值，靠近池畔，偷瞄一眼自己的倒影，就會發現黑鯉魚也正在從水底打量你。那一百萬張大嘴是一百萬個黑洞，要你交出更多，更多，更多。但你沒有更多了，只好把自己撕得更碎，更碎，更碎。

三十歲的難題是，你也已經不能再更碎了。

你要找到武器和方法，成為一個能耐著性子，坐下來垂釣的成人。你要把黑鯉魚釣出水面，刮掉鱗片，去除內臟，清蒸也好，油炸也行，你要用自己的方式料理牠們。把你那跟死亡有關的焦慮，以及自身的虛無感，轉化為力量。你要知道，這是一個只要繼續活下去，就會繼續焦慮的世界。這份焦慮感不會因為過了三十歲就自動消失。

所以接下來我們要做的，不是相約去公園餵魚，孩子氣地互訴焦慮。也不只是取得工具和技術，變成過勞的職業釣客。而是要潛入生命的深潭中，與自己的黑鯉魚交手，成為一個勇敢摸魚的大人。

某些舊事物必須死去，新的意識才有機會誕生，在生和死之間，在正確的時機來臨之前，請記得給自己一段完整的摸魚時間。

吉姆啊，願你能平安踏入三十歲。至於二十九遭逢的一切苦，我只能說：「你活該，你活該，你活該。」

本專欄誠徵小毛病，請簡述您的陋習、怪癖、惡狀，並且附上您的暱稱、職業等等個人資料，寄至繽紛版收件信箱（benfen@udngroup.com），讓李達達試著為您寫一點東西。

黑洞零食過勞巧克力

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