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【動物閃光】布朗尼飛魚／珊瑚礁的人魚線

2019-11-17 06:00聯合報 布朗尼飛魚

史氏鈍塘鱧。 攝影／布朗尼飛魚
史氏鈍塘鱧。 攝影／布朗尼飛魚
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人們在珊瑚礁從事休閒潛水已相當普及，這是近距離觀察海洋生物的好機會；物種的體色、花紋與行為迥異於日常生活所見，往往能帶來驚喜。不過，遊憩行為是否會影響到海中生物呢？

在珊瑚礁底部沙礫穴居的鰕虎魚，感受到其他生物帶來的干擾時，會迅速入洞藏匿一段時間，覺察安全後才離洞；如果所在之處離洞穴遠，則會迅速游開，與干擾者保持距離。

鰕虎魚的體色與花紋相當特色，常會吸引潛水遊客趨前，這會不會對鰕虎魚造成干擾呢？研究人員在熱門潛點與沒有遊客之處，量測鰕虎魚入洞躲藏的時間，以及干擾時游離原處的距離，發現潛點的鰕虎魚躲在洞穴的時間較少，而且游離間距短，推論鰕虎魚或許可以慢慢習慣潛水遊客的出現，不特別覺得干擾。

認真運動的人，腹部可能會練出令人羨慕的「人魚線」，說明他對維持健康的努力程度；而潛水客觀察魚類，沒有騷擾、捕捉牠們，甚至積極參與保護海洋，相信人魚之間應該也會愈來愈沒有界線。

珊瑚

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