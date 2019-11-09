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勒斃女友、雙胞胎幼子塞洗衣機悶死 3屍案狠男深夜收押

巧爾／無書不歡

2019-11-09 06:00聯合報 巧爾

老公是名愛書人，學生時期就養成每天清晨四點起床看書的習慣；畢業後從事研究工作，仍維持此生活作息及讀書習慣，孜孜不倦。他個性淡泊，不好交友，在工作上不忮不求，悠遊書海絕對比周旋於各方人情世故中要開心得多了。書無言，恰能符合先生的質樸內斂，雙方相看兩不厭。

有人形容女人愛美、愛買衣服，衣櫃總是少一件衣服似的，老公也是如此，常覺得家中書櫃總是少一本書。老公的閱讀偏好，除了本行專業文、史、哲學用書外，身體保健的、育兒寶典的、親子活動的、開車上路及汽車保養維修的，他都要買幾本來參考收藏，電子書也在其中。老公喜歡將書籍依年代或依性質分門別類，因此每回尋找起來並不費事，還能適時發揮書籍的工具價值。

多年前，老爸胃疾復發，老公找了兩三本與腸胃疾病有關的保健書，贈送給岳父大人，以表關心；知我熱中寫作投稿，他新購一本《文字手藝人》，用行動大力支持我的夢想；又知我愛烹飪，從家中藏書找到《帶來幸福的四十道料理》一書，激發我在廚藝上的靈感；兒子愛打球，他選了一本《看NBA學英文》，因勢利導；而近期我左手臂抬不起來，穿衣、脫衣常覺得卡卡，原來五十肩來報到了，老公便建議我勤做四肢伸展運動，還找了一本《人體學習事典：肌肉骨骼運動解剖篇》，悄悄放在我書桌上，含蓄地要我了解肌肉、關節與運動的關聯性呢。我啞然失笑，在他心中，書真是無所不能。

老公愛書也大方，常大力邀請各方書友來家裡。每當朋友們來訪，面對那小型圖書館般的一櫃櫃藏書，總會出現不可置信的表情，接下來則是讚嘆聲。家裡藏書多，瀰漫濃厚書香氣息，恬靜又美好；不過，書籍多易惹塵埃，得要時時拂拭；也怕長蠹蟲，要勤勞搬動整理。此外，買書容易，丟書困難，書滿為患也著實讓人傷腦筋呢！

其實，老公高度近視，平時看書、用電腦，已過度使用眼力，我常提醒他不要逞強，尤其步入初老後，身體機能都在慢慢退步中，得讓眼睛多休息。老公嘴巴說「好，知道了」，但他一坐上書桌就坐如鐘，極有定力，每每忘了要起來走動，讓眼睛休息一下。

最近，老公迷上了有聲書，常進youtube觀摩各方名師教學，這一坐又是好長一段期間。老公說，聽看有聲書，同時運用眼力、聽力，可以降低眼力的負擔。真的嗎？套句年輕孩子的口頭禪：「最好是齁！」

從紙本書、電子書到有聲書，老公都愛、都不願錯過，當真是無書不歡。

電子書圖書館

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