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【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？鯊魚很愛聽重金屬音樂喔

2019-11-01 06:00聯合報 今日登場／怪奇事物所

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？鯊魚很愛聽重金屬音樂喔
【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？鯊魚很愛聽重金屬音樂喔
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在一場鯊魚實驗中，科學家不慎引發一起意外……好，大家不要緊張，雖然開頭很聳動，但科學家其實只是意外發現到，一旦在海面上播放重金屬音樂，竟會引得鯊魚前來開派對。

這就要先說到，除了嗅出血的軌跡，鯊魚還會透過「側線」這個感官器官，來探測水中聲音、鎖定獵物行蹤。而重金屬音樂中的低頻聲響，很可能和魚群在掙扎時的曲風類似。所以不管是什麼黑金屬、死亡金屬、華麗金屬，還是前衛金屬，對鯊魚來說統統都是「美食系重金屬音樂」，一旦被鯊魚的側線察覺到，牠們就會湧進搖滾區一探究竟。

鯊魚專家也表示，過去想研究鯊魚時，就像電影裡演的一樣，要靠新鮮血肉吸引牠們。假如可以找出一種最對鯊魚胃口的音樂，把牠們騙來乖乖給科學家研究，不只能降低研究流程對生態系統的影響，也可以避免鯊魚因嗜血而變得非常過動、容易害研究人員受傷的問題－－畢竟人家就只是過來看看是不是有東西可以吃嘛。

我想，這在一定程度上也證明了「聽音樂的小孩不會變壞」吧。

鯊魚器官電影
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