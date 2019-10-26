【來我家作客】周育如／我與危險的距離

2019-10-26 06:00 聯合報 周育如



好友預計到南美洲旅行，不停向我詢問注意事項。她是女性又是獨行，本來要顧慮的就多，我完全可以理解她的擔心和期待。從南美洲到中美洲，人民純樸善良，但許多人只要一提起，往往想到那些負面的、危險的：「什麼，妳一個人要去南美洲？」「聽說很多搶案，很危險欸！」真不公平，講這些話的人根本連去都沒去過哩，中南美洲好冤枉。其實，不只是拉丁美洲，無論身在何處都是要小心的。我感謝親友的關心，也慶幸在獨行的過程中總能安全返家－－就只有那麼兩次，我覺得自己離死亡好近，而這兩次，又不巧都發生在南美洲。

印加古道，你得背著所有的行囊上路。 攝影／周育如 分享 facebook

印加古道讓我差點沒命

我對祕魯的印象好極了。她幾乎滿足了我對南美洲的各種想像：編髮的婦女，各色彩漆成的房屋，多用途手織布捲起古柯葉、包起孩子上肩。此外，祕魯人謙卑有禮，食物多元美味，處處都讓我幫她加分。

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世人到祕魯，九成是被馬丘比丘吸引來的。十多年前的我，也曾登上馬丘比丘，還差點沒命。那時，我加入了四天三夜的馬丘比丘團，全程得用走的不說，還得背著所有行囊上路，走完四十多公里的印加古道，古道終點即是馬丘比丘入口。（當然，你也可以多花點錢，搭乘豪華祕魯鐵路上山，避開古道上的石頭路。）得走四十多公里還不打緊，真正可怕的是旅行團竟然規畫第二天騎自行車！偏偏天公不作美，那天山區下起大雨，一行人從嬉嬉鬧鬧到安安靜靜，穿著雨衣依舊全身泥濘，說有多狼狽就有多狼狽。 古道上很多地方都是極原始的石頭路。 攝影／周育如 分享 facebook

旅遊團僅十來人，記得高大壯碩的法國男們起初一馬當先，突然，雨勢太大了，等我們這些後段班趕上時，他們卻全停住了，緊張地告訴導遊，不得了，落石啦！果真，要道上正被剛坍方的石塊擋個正著。更嚇人的是，小石塊緊接著碰碰碰墜落下來，我們全部都嚇傻了。好在導遊反應快，在他的帶領下，全體硬著頭皮扛起自己的自行車，穿越落石，快速往前。

全員才剛過坍方區，回頭一看，稍早騎來的路竟又被另一塊落石擋住；要是我們再慢一點，恐怕就活生生被埋了。那一晚，待在極簡的接待所打地鋪，除了導遊，沒有一個人說得出話。當大自然在你面前展現力量，所有人都被震懾得沉默了。

從馬丘比丘往下看，驚訝自己一路爬上來的勇氣和力氣。 攝影／周育如 分享 facebook

腎上腺素飆高的午夜聖地牙哥

我因求學關係，曾短暫停留智利首都聖地牙哥，而它在經濟、教育、城市發展、基礎建設等各方面的表現，就算是十年前都有相當水準。但，這樣的模範國家，卻讓我有差點送命的經驗。

愛宴客的我常找同學來租屋處玩，那一天，送同學到路口的公車站後，我忘了自己是要自個兒走回去的。也就幾步路、一條街而已，卻沒想到遇上醉漢……

醉漢邊走邊嘀咕著我聽不懂的話，手裡拿著半瓶類似威士忌的烈酒瓶，我心想不妙！智利的夜晚，就算是首都，人們都很有默契，沒事不會往街上跑，更遑論獨自一人了。此時此刻，大街上就只有我們兩個，我只好輕輕地跟在他後方，保持安全距離，深怕他一轉頭看到我，朝我砸酒瓶過來還是什麼的。

他沒回頭，但愈走愈慢。天啊，這讓原本就緊張半死的我更不知所措了，一心只想趕快進門。然而，住家在巷子中段，光是前半段路就走了半天，我想要超越那個壯漢快走，又怕這樣一來會引人注目，心裡小劇場持續上演。

當時的租屋處門禁森嚴，光進到家門前就有五道門鎖！我輕輕抽起鑰匙串中的第一把，心想，只要開了門快速衝進去就行了。接下來，就像電影情節似的，他頭偏右轉過來的同時，我從他左邊連走帶跑地抵達家門口，以掌心裡的第一把鑰匙瞬間轉開鎖，進門，關上！前後三秒內完成。我在第一道門和第二道門之間癱坐許久，心臟跳得厲害，彷彿再也走不了了。儘管這段故事自己嚇自己的成分居高，但事隔多年，那個午夜聖地牙哥腎上腺素飆高的回憶依舊清晰。

我想起達爾文在《小獵犬號環球航行記》中曾提到：「旅行讓人不可輕信別人，但同時又會發現，竟有這麼多心地善良的人提供最無私的幫助。雖然過去不相識，今後也不再有機會相遇。」我對即將遠行的朋友說，妳可以享受旅程，但不要掉以輕心，這當中的拿捏，旅行將教會妳。