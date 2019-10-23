【話題徵文：獨享也不錯】李振清／金門大橋頭的沉思

2019-10-23 06:00 聯合報 李振清



每當身心疲憊、面臨重要抉擇時，除了設法休息或尋求好友協助外，我慢慢學會找個清靜的地方，獨處放空，冥想靜坐，享受自己與天地間的大自然融為一體。此種獨享模式往往可得到意想不到的愉悅效果和心靈啟發。

1990年，我被教育部從師大借調到美國擔任駐舊金山文化組長，專責美西六州，及加拿大亞爾伯達以西各省的高等學府、文化機構暨相關教育組織的聯繫，藉此促進所屬美國及加拿大廣大地區教育暨文化團體與台灣的合作。同時，輔導與照顧轄區留學生也是重點任務。由於從加拿大西部一直延伸到南加州，幅員廣大，我一星期七天得不停地工作，而日以繼夜的行程，也讓我忙得幾乎喘不過氣來。

後來，我靈機一動，利用午休時間，帶著簡便午餐開車跨過金門大橋，坐在俯瞰海天一色的舊金山灣與褐紅色經典大橋的山坡上沉思，藉此自我充電。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

我和舊金山與金門大橋冥冥中注定有緣。第一次造訪是1971年元月，我隨著夏威夷東西中心的田野調查團初遊金門大橋時，霎那間感受到的震撼，一直迴盪在心頭：高聳入雲的褐紅色橋塔、金山海灣五彩繽紛的點點飛帆、翱翔天際的海鷗，以及橋下絡繹不絕的各色大小船艦。這座展現建築美學、設計藝術與管理效能的橋，不僅是城市地標，也是全球橋梁維護的典範，如今仍常在我的夜夢中浮現。

直至今日，適時擇地獨處，已成為我生活中的藝術。