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港女命案／港府聲明：台灣無權派員到港押解疑犯

【話題徵文：獨享也不錯】李振清／金門大橋頭的沉思

2019-10-23 06:00聯合報 李振清

每當身心疲憊、面臨重要抉擇時，除了設法休息或尋求好友協助外，我慢慢學會找個清靜的地方，獨處放空，冥想靜坐，享受自己與天地間的大自然融為一體。此種獨享模式往往可得到意想不到的愉悅效果和心靈啟發。

1990年，我被教育部從師大借調到美國擔任駐舊金山文化組長，專責美西六州，及加拿大亞爾伯達以西各省的高等學府、文化機構暨相關教育組織的聯繫，藉此促進所屬美國及加拿大廣大地區教育暨文化團體與台灣的合作。同時，輔導與照顧轄區留學生也是重點任務。由於從加拿大西部一直延伸到南加州，幅員廣大，我一星期七天得不停地工作，而日以繼夜的行程，也讓我忙得幾乎喘不過氣來。

後來，我靈機一動，利用午休時間，帶著簡便午餐開車跨過金門大橋，坐在俯瞰海天一色的舊金山灣與褐紅色經典大橋的山坡上沉思，藉此自我充電。

我和舊金山與金門大橋冥冥中注定有緣。第一次造訪是1971年元月，我隨著夏威夷東西中心的田野調查團初遊金門大橋時，霎那間感受到的震撼，一直迴盪在心頭：高聳入雲的褐紅色橋塔、金山海灣五彩繽紛的點點飛帆、翱翔天際的海鷗，以及橋下絡繹不絕的各色大小船艦。這座展現建築美學、設計藝術與管理效能的橋，不僅是城市地標，也是全球橋梁維護的典範，如今仍常在我的夜夢中浮現。

直至今日，適時擇地獨處，已成為我生活中的藝術。

舊金山金門大橋加拿大教育部
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