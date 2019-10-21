李月治／往事不堪回首照片中

2019-10-21 06:00 聯合報 李月治



翻開相簿，看到那張我倆唯一的合照，思緒立刻回到那一天。那時，我們還是無話不談的閨密，周末相約去老街探望一位共同的友人。我們去得比約定時間早了些，因不想太早叫醒上晚班、凌晨才入睡的友人，我們決定先逛逛走走。

街上有些店面還沒開，我們隨意逛著，進入一家小吃店點了一盤臭豆腐，共同享用。後又到一間咖啡館坐著閒聊，妳叫了一杯咖啡，我點了一杯檸檬紅茶，茶端上來，原來只是一個茶包，附上幾片檸檬，「這樣，要價八十元啊？」我詫異地說，妳拍拍我的頭，笑我沒見過世面。茶並不好喝，剩下的兩小片檸檬，妳拿起一片擠了幾滴在妳的咖啡裡。這是我第一次看到有人把檸檬加在咖啡裡，妳說，味道其實還不錯。

出了咖啡館，遇到一群青春學生嘻嘻哈哈走過。妳臨時起意，叫住其中一位女孩，請她幫我們拍張合照，妳幽默指著我，對女孩說：「妳要幫她拍漂亮一點，我拍醜一點沒關係。」哈哈，雖然我愛漂亮，雖然妳年長我幾歲，但我不信妳就不在意，然後我倆留下了這張珍貴的合影。

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我以為，我們會是永遠的好朋友，卻從來不知道妳的心思如此複雜，百轉千迴：常常我不經意的一句話，因忙碌沒有及時傳遞的信息和關懷，一些小事都讓妳不開心，我卻渾然不知。就這樣，春去春回，潮起潮落，我們漸行漸遠，終於從好友變成陌路。闔上相簿，深深地嘆息，如果回到從前，我一定會好好珍惜這段友情，只是如今啊，往事不堪回首照片中。