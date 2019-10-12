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【生活進行式】六福／東京，媽媽和新的家人

2019-10-12 06:00聯合報 六福

圖／LucKy wei
圖／LucKy wei
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我的生父在我十七歲時仙逝，從此媽媽與我相依為命。等我大學畢業找到工作、能獨立生活後，她就去日本開始新生活。

整整有兩年，我從未去看過她。我總覺得她找到了新歡，在繁華的東京都市一定會過得很好。於是，我忙自己的事、自己的生活圈，從未想過媽媽過的是怎樣的生活。但那年過年，我終於出發了，去認識我的新家人。

體驗過去最渴望的家庭時光

真不敢相信，跟日劇裡一樣的浴室、榻榻米、格子紙門等設計，竟然就這麼出現在我的生活中。早晨醒來，推開窗戶，外面白茫茫一片，彷彿置身電影院，看著銀幕上的銀色世界。天氣好的時候，雖然氣溫在零下兩度，可是空氣清新，特別適合跟媽媽一起在家附近散步或騎腳踏車。

新爸爸是位誠懇的人，第一次到台灣見媽媽時，就交給我健康檢查報告和薪水證明單，讓我放心他把媽媽帶到日本。雖然新爸爸看起來很嚴肅，但好幾次被我逗得哈哈大笑，並說：「我就喜歡有個會撒嬌的女兒。」後來才知道，他是很搞笑的人，混熟後脫下長輩面具，並不如外表那麼不可親近。

爸爸喜歡吃生魚片配日本酒，但因為我吃素，他就一直哄我：「咩咩，趕快吃草。」而我最喜歡的時刻，是洗完澡一邊和他喝小酒，一邊看電視，這是我過去最渴望的家庭時光。

有一天晚上，我和爸爸舉杯笑鬧著，媽媽在一旁把我當天新買的衣服拿出來仔細檢查，剪掉衣標，加強縫牢每顆釦子，然後一面縫，一面喃喃自語：「這麼好的釦子，掉一顆，衣服就不完整了。」當時聽在我耳裡，想到的是：「如果沒有你們，我也不完整了。」

我知道她跟我有一樣的想法

媽媽是很賣力工作的女強人，但不那麼擅長廚房之事。我看她穿著從台灣帶來的圍裙，還像新的一樣，猜想她的手藝大概沒有太大進步：中學時，她曾將冷凍水餃擺進便當盒裡，要我直接拿去學校蒸來當午餐；如今到了日本，日本人不僅重視餐盒的口味，還在意擺盤，我怎麼樣也想像不到新爸爸與媽媽的相處。可是，一名五十八歲的女性，要放下一切，獨自到異地重新開始，把最大的自由給唯一的女兒，這又要多大的勇氣？

這趟日本行雖然玩得開心，主要目的卻不是玩。而是漸漸懂事的我，想看看總是先想到別人、報喜不報憂的媽媽，想了解她離鄉背井的生活過得好不好。短短幾天，我看著她騎腳踏車逛超市、比價錢，在神社低頭拜拜、一臉虔誠……開始能拼湊出她的孤單，以及在異地奮鬥的辛苦，並為她感到驕傲和不捨。

出了地鐵站，我們一起走在社區寧靜蜿蜒的小徑上。大部分的時候，我走得快，她不一定都跟得上，但我仍能感覺到她的眼神始終在後面守護著我。我知道，她跟我有一樣的想法。

愛給了我最好的答案。離別時，驀然回首，看著他們離去的背影，我默默祈禱，他們會這麼一直手牽手走下去。

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