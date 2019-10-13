黃春菊／請問師傅，您是幾流的？

2019-10-13 06:00 聯合報 黃春菊



家裡的整修讓我見識到一流師傅與三流師傅的差別。

隔壁鄰居整地建四層樓的住宅，地面開挖後，工頭告訴外子：「你家的地下排水管線和化糞池可能有問題。」他指著淤積的大小水坑，有的泡沫殘留，有的蚊蠅紛飛不已，陣陣糞味撲鼻而來。工頭說：「以前排出的水溢過來，地面完全吸收；如果樓房蓋好，你家的排水沒處理，會逐漸掏空地基。」外子這才知道事情的嚴重。

找人來處理這個棘手的問題，第一個師傅聽到要處理已三十多年的糞坑，立即表明他不接；第二個師傅說回去後會向我們報價，等了三天仍沒消息。我們開始憂心這種不大不小的工程該如何找人，非常棘手又不能擺爛。朋友知道我的困擾，介紹一位夫妻檔的泥作師傅來洽談，他們報價平實，兩邊一拍即合。

打開化糞池才知道當初偷工減料得很嚴重，有勞泥作師傅將化糞池抽乾沖洗，忍臭補磚牆隙縫。當一切就緒，師傅便將化糞池蓋上。當晚腦海閃過一個念頭：「工頭說溢出去的水有泡沫，那表示樓上洗衣和洗澡的排水問題還是沒解決嗎？」向泥作師傅反應心中的疑慮，立即請水電師傅來。水電師傅照指示將地面敲開，映入眼簾的景象讓人驚駭：原來之前的水電師傅將地下大排水管挖出四方洞口，上面擺著樓上的圓形塑膠排水管，不但沒有密封接牢，靠近地梁旁的水管還蓋著一塊不規則的塑膠水管片，遮掩上頭的大洞。水電師傅驚呼：「這還是頭一遭看到的馬虎作法！」水電師傅立即做補強，拿起瓦斯噴槍烘烤新塑膠三岔水管黏接舊水管，但反覆數次，一直無法密合。一旁的泥作師傅看了也焦急，直說：「唉呀，整個塑膠管都快給你烤焦了。」原本鎖緊眉頭的我聽了不覺爆笑出來。

水電師傅時而盯著水管發呆，時而移動發痠發麻的雙腳，嘴巴叨念著：「這真是個難題啊！」所幸經過他鍥而不捨的努力，終於將水管的問題完美解決了，我欣喜地告訴他：「你真是一流的師傅啊！」他驕傲地回：「我國中畢業就立志要當一流的水電師傅，那時追隨的老師傅身邊有五個學徒，他做到哪個環節需要哪種工具，只有我能快速遞上。師傅教導時我仔細聆聽，謹記在心，常常被誇目巧又懂得應變。自立門戶後，憑著這一流的技術、一流的服務，讓我工作接不完。」

我聽了激賞不已，由衷感謝這兩位一流師傅幫我解決三流師傅留下的爛攤子。