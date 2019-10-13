【網路徵文‧示範作】沈鴻元／即興植物園

2019-10-13 06:00 聯合報 沈鴻元



我愛植物園！但當年聯考沒考好，扼殺了前往台北植物園的次數。

於是我用聽音樂來彌補遺憾，特別是聽一位叫作Blossom Dearie的爵士歌手的歌。我總愛把她的名字翻譯為「花團錦簇小親親」，因為她的歌聲聽不出年紀，意思是不管她幾歲，歌聲都像小公主般純嫩。有一回在紐約我特別去聽她的現場，七十多歲的奶奶了，聲音還是像小公主。那一次，我眼睛耳朵裡都感覺到了花朵從含苞到綻放的過程，以前只能在縮時攝影的影片裡見到的場景，腦子裡出現了實況轉播。

不過，比起花花草草，我又更喜歡樹，特別是高聳入雲的大樹。能看樹的地方不只有植物園，山裡頭有更威猛的，爵士樂裡也有。我特別喜歡聽鋼琴手Cedar Walton的演奏，繁複堆疊出的即興句子，就好像柏樹濃密卻一眼就能辨認的枝葉，然後還有極富品味的香氣，更別提他的名字就是Cedar了……好吧被你發現了，我在玩姓名的哏（編按，Cedar即雪松）。既然是「松柏長青」，那再推薦一位厲害的藍調鋼琴家「松頂‧伯金斯」（Pinetop Perkins），去植物園玩的時候，別忘了手機裡灌幾曲他們的作品，很有意思喔！

【網路徵文】在植物園遇見你 （記者陳柏亨／攝影） 分享 facebook

【繽紛超連結．網路徵文】在植物園遇見你

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