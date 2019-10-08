【後山來去：豐田村誌】楊富民／花蓮大轟炸

2019-10-08 06:00 聯合報 楊富民



圖／花蓮牛犁協會提供 分享 facebook

豐田村，日治時代未竟的殖民村落，現今由社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會以貼布畫出發，將圍繞在豐田或鄰近所發生的故事串連，透過長輩們的口述，展現這片土地上的人們生活在這裡的過往面貌。不僅是地方誌，也是台灣史的註腳之一。

那時的孩子們沒有怕過苦

愈來愈多人來到豐田，沒得寄居的人就在溪畔邊搭起茅棚過一夜是一夜，雖然村子大，但也感到愈來愈促狹，日本警察到漢人村子的巡察次數也愈來愈多。那年才八歲的巫若男，不止感到村子裡的緊迫，家裡的窘迫也讓她難安。父親三甲地的農田在漢人中算是豐厚，收成好卻沒用，肯收的人少，收了也無法加工、出售。自甘蔗不收的那時候起，日本人開始說要收棉花，聽說他們在中國的北方打仗，需要保暖的衣服。父親遂開始轉種棉花，但後來日本人也不收棉花，才把甘蔗轉種棉花的父親又愁眉苦臉。之後，她的父親乾脆種番薯、玉米，想著沒有錢至少也吃得飽──如果能把收成的糧食藏好，不被日本警察發現的話。

作為長女，若男希望能幫家裡一些忙，晚飯的時候，她告訴父親，不要上學了；他們讀的是漢人與阿美族念的國民學校，離家大概一個小時多的路程。路程遠倒也還好，那時的孩子們沒有怕過苦，擔心的是路上遇到日本人學生，不小心落單就可能被欺負。

日本小孩凶狠得緊，村子裡的日本大人們也每個臉孔板得死硬死硬，他們會在學校的集會場裡面練劍道，每個日本小孩都拾著一根木刀棒，上學的路上沒事就拿在手上晃，劈甘蔗、劈草、劈樹、劈蝴蝶，看到什麼東西都拿來砍打一番。

看到漢人們上課的隊伍走來，以前還有年紀大的孩子一起走時，日本的小孩只敢乾瞪著；但隨著走讀的隊伍愈來愈少，日本小孩開始敢拿起石頭扔他們，拿起木刀追他們，每個孩子走到學校都狼狽不堪。

哪怕來到台灣快五十年，日本人看起來還帶著凶悍的氣息，若男這群孩子們更是害怕日本先生。若男不願上課的另一個心思就是如此，更何況現在漢人上學的學生一天比一天少，會不會哪天就只剩下她一個人要上學？

若男的擔心沒持續多久，戰爭來了。或許應該說，戰爭早就來了，只是第一次實實在在感受到戰爭的恐懼，以及那些殺人機器的冰冷和無情。

是飛機的震動還是自己在發抖？

那一天天氣晴朗（晴朗的日子裡，日本飛機特別多，在天上飛來飛去，也不知道去哪），卻與平常不大一樣，整個早晨過於寧靜。十月的天雖然進入秋季，近幾日愈來愈悶熱，有下田的孩子們都感覺得到，溪水儘管開始清冷，氣溫卻還是不斷提高，走沒一會就渾身大汗。

若男跟著同學們在村口集合完，一起提早出門，繞遠一點的路，避開日本村，也避免遇到那些日本學生。新的那條上學路，要橫跨過長滿蘆葦的溪岸，穿過一片沙礫石地，然後進入到沼澤區──聽說過去這裡是原住民的獵場。他們小心翼翼地踩在牧草叢上穿過沼澤區，來到壽村鄰近的水稻田區；那一處水稻田區，就是之前壽工場的後方，他們穿過壽工場後方大排裡出來，一路往山下走，繞過阿美族的部落，抵達壽村的宮下國民學校。

那天，他們才出了壽工場的遺址，走在稻田的田壟上，遠遠地就聽到空襲警報的聲音。嗚咿──嗚咿──空襲警報響起，遠處也沒有飛機的聲音，響好久也不曾停息，若男跟一群孩子們把鞋子拎著跑過稻田，在甘蔗田與稻田間的大排底藏著。當時的日本先生都這麼教：如果在外頭遇到空襲，學生們優先躲避到防空洞，若鄰近無防空洞，就躲到溝底藏匿。大排的溪水冰涼，有些泥鰍跟蝌蚪在他們腳邊亂竄，一下子又癢又涼，讓他們一個個憋著笑聲在水裡踏來踏去；警報響了好一陣子，也不見動靜，於是他們便乾脆把風呂敷與鞋子往大石頭上擱著，彎下腰捉水裡的生物，把整個溝的水都給踩黃了。

突地──一陣隆隆聲響從遠處傳來，一個孩子注意到遠方的聲響便停了下來，換另一個孩子聽見，於是他們一個接著一個靜滯在大排底，像是凝固一般。若男看看左右的同學們，慢慢地蹲下身子。隨著聲音愈來愈大，震動著溝壁、震動著他們的身體，也把腳下的溪水震出了一片片的水波紋，從大排的溝壁、每個人的腳踝散發出去，互相在溝底碰撞。若男盯著腳踝散出去的水波，內心霎時間被無邊無際的恐懼蔓延，她已經分不清楚是飛機的震動還是自己在發抖。那聲音愈來愈大、愈來愈大，在一剎那像是刺破耳膜般，以巨大的陰影籠罩著他們，一架架飛機從上空劃過，一明一暗，一明一暗地呼嘯而過。

那是若男這輩子第一次這麼近地看到飛機，飛機劃過去的風把頭髮給吹亂，她死死地抓著鄰近的同學，也感覺到背後有人捏著她的肩膀……一陣吵雜過去後，有個高年級的同學想要站起來往溝外看，遠方卻傳來咑咑咑咑的聲響，高年級的同學嚇得掉進水裡，來不及爬起來，爆炸的聲響便在他們耳邊響起──咿──轟……咑咑咑咑咑咑……

若男八十歲了，還記得那天發生的事情，大家同那個掉進水裡的同學把彼此埋在水中，起來時每個人的臉上都是淚水與溪水，眼白爬滿了紅絲，嘴上掛著鼻涕。