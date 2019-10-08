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【青春名人堂】許子漢／五遠之地

2019-10-08 06:00聯合報 許子漢

今天，要來上地理課。

以前讀地理，都要背「東南西北中」五嶽，五座我到現在一座也沒去過的山。今天我要來講比較真實的地理課，花蓮國小的「五遠」！

先來上一下花蓮地理的入門課。花蓮東西窄南北長，以南北分，可分三段，北花蓮－－秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉，中花蓮－－壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、萬榮鄉，南花蓮－－玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉。以東西分，可分為中央山脈、花東縱谷、海岸山脈三大地形。

東華大學所在的壽豐在花蓮中段的北端，單純以里程論，距離東華大學最遠的小學，也是全花蓮最南邊的小學。從壽豐沿台9線一路往南，到了玉里、富里之間，右轉卓（溪）富（里）產業道路，所見盡是美麗的稻田。再往南，直到距離花蓮邊界約兩公里處，有一所小「學」就在無盡的稻「田」中。這就是富里最南的學田國小，和東華大學的距離是一百零一公里，遊覽車要行駛約兩小時才會到達。

這是第一個最遠，最南邊的學田，有百里之遙。

最北呢？請來個大轉向，走台9線往北。花蓮的台9線在壽豐以南，路邊主要景色是田；由壽豐往北，吉安、花蓮市、新城這段，三十公里多一些，主要的景色是房子。別抗議！花蓮也有市區的，不都是荒郊野外，深山林內。從秀林的富世村往北，景色變了，一邊是山，一邊是海，緊緊夾著又美又險的蘇花公路。約莫三十公里不到，來到宜花邊界，大濁水溪，溪上有大濁水橋，橋北是宜蘭，橋南是花蓮。全花蓮最北邊的村子和平村在這裡，最北邊的國小－－和平國小也在這裡。從東華大學到和平約六十公里，但因為蘇花公路山迴路險，又常修路，通常要走一個半小時，甚至兩個小時才能抵達。

這是北邊的最遠，和平國小。講完南北，再講東西。

剛提到富世村，立霧溪在此入海，也是台9線和台8線（中橫公路）的交會點。我們若轉入中橫公路，沿立霧溪西行，是名聞中外的太魯閣峽谷。一路翻山越嶺，會來到花蓮上合歡山的必經之地大禹嶺，也是花蓮縣的邊界。從富世到大禹嶺約莫七十五公里，半途有個地名「迴頭彎」，過彎後一個岔路右轉，西寶村的西寶國小就在這裡。以經度來算，西寶國小不是花蓮最西邊的國小，但若以花蓮最主要的交通動脈台9線為基準，西寶則是離此幹道最遠的小學。台9線沿線的小學都在幾公里的距離內，而西寶則有三十幾公里。這個小學離東華大學六十公里，在深山之中，有如人間仙境，正是「西」境之「寶」，也是西邊的最遠。

最東，當然是個濱海的小學了。花蓮的太平洋海岸約有一百二十公里，台11線沿海而行，從吉安經壽豐進入豐濱鄉。豐濱全鄉臨海，處於海岸山脈和太平洋間的狹長地帶，但全鄉只有四所小學。秀姑巒溪出海口南岸的靜浦國小，離東華大學七十幾公里，是台11沿線距離東華大學最遠的小學，所以是東邊的最遠。

東西南北說完了，但「中」也有最遠嗎？有！在台9線和11線之間，海岸山脈隔絕了縱谷和太平洋，只有一條大河匯聚南花蓮諸溪之水，穿山而出，奔赴大海，就是剛才提到的秀姑巒溪。瑞港公路沿溪而行，貫穿山脈，連接了瑞穗和豐濱，溪險急多曲，路也長年崩損。公路中點，一個低迴的谷地，有個部落叫「奇美」，奇美國小就在這裡，需要換小車迂曲而行才能抵達，這是第五個－－中間的－－最遠。

今天地埋課就上到這裡，下課前，要提醒西部的朋友們，一個地理學的基本概念。花蓮和台東雖然是「隔壁」，但花蓮市離台東市有一百七十公里遠。不是所有的隔壁都很近！

●本文作者創辦秋野芒劇團，帶領東華大學的學生志工，為國小學童進行公益演出。

東華大學中橫公路吉安蘇花公路台東
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