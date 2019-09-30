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【網路徵文‧示範作】黃致凱／你不用看懂一棵樹

2019-09-30 06:00聯合報 黃致凱

多年前，終於申請成功去了趟福山植物園。但當時的我對植物興趣不大，最大誘因是那邊可以近距離看見野生動物。果然，在低度開發的山林裡，我看到藍腹鷴在散步，食蟹獴在捕魚，台灣獼猴在樹梢擺盪……福山植物園好像開了一場寧靜的動物派對，沒有過度的喧囂，大夥們自在地展現生命的美好狀態。正當我心滿意足要打道回府，行經生態池時，看到水岸那一排被陽光灑得金黃透綠的落羽松，當場驚呆──我被美景給突襲了！挺拔的樹幹在水面上的倒影一字排開，這時候一陣風吹來，葉子間摩擦發出窸窸窣窣的聲音，彷彿是落雨松在耳語，隨風輕晃的枝葉，彷彿一位舞者的四肢婆娑起舞。就這樣，我在樹下看了整整二十分鐘，像是看了一場舞蹈表演。

多年後，我看到一篇訪談報導，許多觀眾不懂雲門舞集到底要表達什麼？編舞家鄭宗龍是這樣解釋的：「我們不會想去看懂樹、看懂雲，但我們看樹看雲的時候，覺得很舒服，用這種『感受』去欣賞現代舞就對了……」

我看樹的律動像在看舞；而編舞家希望我們看舞像在看樹……或許，欣賞植物和看舞蹈一樣，不用看懂，感受就好了。

【繽紛超連結．網路徵文】在植物園遇見你
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【繽紛超連結．網路徵文】在植物園遇見你

主辦／聯合報繽紛版 協辦／林業試驗所

你知道台灣有110種受威脅植物的棲息地，完全坐落於保護留區與國有林之外嗎？林試所於今年年初開始推動「國家植物園方舟計畫」，繽紛亦趁此機會邀請你書寫與植物園之間的記憶。你曾在那邂逅了什麼動植物？或是，你在那第一次牽起了誰的手？

請在「繽紛超連結」部落格「在植物園遇見你」徵稿文案下留言，每篇450字內，每人不限投稿篇數。徵文至10月18日截止，作家董景生、黃宗潔將選出精采留言，刊登於繽紛版。優勝作者除致贈稿酬外，還可獲得方舟計畫筆袋與吸鐵石兩枚（花樣隨機），前三名者更可獲得《佛里神父》與《早田文藏》各一本（林業試驗所出版）。詳情請見：https://ppt.cc/fhrshx

台灣獼猴鄭宗龍落羽松雲門舞集現代舞
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