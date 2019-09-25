【春青名人堂】劉冠吟／大人的場所

2019-09-25 06:00 聯合報 劉冠吟



「大人的場所」在我身處的行業（出版業）裡，指的是成熟有魅力的地方，日本雜誌尤其愛報導，像是高價感的酒吧、無菜單料理居酒屋等等，人生經驗豐富才能從容出入的場所。在我所居住的台北市，除了這些還有很多不同的「大人的場所」，聚集了活力四射的長輩們，形成另一種城市風景。

在萬隆景美一帶有間人氣很旺的醫院，外觀既不新穎名氣也不特別高，但開業歷久不墜。有一次聽了附近的住戶分享，原來已經變成長輩們另類的交誼場所，有病沒病都聚集，候診的座位自然是大家聊天的區域，據說這間醫院的醫生問診亦特別有耐心。我常常覺得長輩看診尋求的不是具體病症的治療，而是被關心。

我住家附近有台北市排名前三大的河堤公園，到了黃昏的時候大人們圍著溜冰場繞成一個巨大的圓圈，跳起時髦的舞蹈。跟我們記憶中的長輩甩手外丹功等等公園運動已經不一樣了，現在的大人舞蹈不僅節奏快且動作俏皮可愛，大概就是韓國女團的大人版本吧。

近日加入某知名連鎖健身房的我，也在健身領域對大人們完全改觀。重量訓練做的重量比我還重這就不說了，跑步機上的速度也是輕盈迅捷，這年頭大人們對於身體的概念不一樣了，從「保健」進展到「美型」，對於肌力跟身型的要求與年輕人沒有差別。大人們的身體多半因為膠原蛋白流失所以比較鬆弛，肌肉練起來以後，跟年輕人練起來那樣皮肉緊密貼合的飽滿度不一樣，對我來說依舊具有美感。經過生活歷練的身體，跟青春頂盛的身體，自然有不同的長相，然而好好對待肉身的這個美意卻無二致，既然平均餘命年年增加，有什麼道理提早投降呢？

作家施昇輝在新作《第三人生任逍遙》說到，坊間書籍多提倡要做自己，實則在現實人生裡做自己非常困難（且身邊的人也不一定愉快），步入中年以後，「直接放棄『做自己』，只要做到凡事都能找到『自在』就好了。」台版「大人的場所」沒有日版的高級跟華麗感，或許到了人生下半場，外在的包裝跟派頭也不再那麼重要了。在亞洲社會生活，大部分人的前半生都是為了家庭或責任汲汲營營，到了下半場，大人們交新的朋友、跳新的舞蹈吧，誰知道第九局會有多長呢？