【戀曲2000】好腎醫師／追女生原來也需要好記憶啊！

2019-09-22 06:00 聯合報 文／好腎醫師 圖／TANK



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就只是去喝免錢的飲料

進入大學的我們，急於尋求不同於書本的刺激，即使是醫學院，也充斥著各種不同類型的社團。每個大學新鮮人參與社團的初衷各有不同，有的是因為不用繳費用（這點對我來說滿有吸引力的），有的是被外表亮麗的學長姊所「感化」而加入，而在這些充滿挑戰的新生活中，對於異性的渴望，男生總是勝過女生。有人說，醫學院有很多護理系學生，應該有很多機會；也有人說「兔子不吃窩邊草」，應該向外發展；還有人說，不管是窩邊或外邊，只要是草他都吃。所以，當校園開始出現一對對的佳偶，我們這些相貌普普卻自認潘安的男生，也蠢蠢欲動起來，展開與外校聯誼的日子。

二十幾年前沒有交友軟體，手機更是高貴的象徵，有BB.Call就已羨煞旁人，所以聯誼都是透過男女雙方的活動組長聯繫，大家約一個地方見面後再騎機車到目的地遊玩；基於這個理由，男生就算拚命打工也要一台拉風的機車，至於沒有車的男大生，就只剩宅在宿舍打「魔獸爭霸」的命運。

提到聯誼現場，重頭戲就是「抽鑰匙」來決定誰上誰的機車。記得室友小何有一次與某大學音樂系聯誼，讓我們羨慕不已。畢竟，對眾多男生來說，音樂系的女生就像仙女下凡，清新脫俗、氣質優雅，聲音更宛如黃鶯出谷。帶著殷切的期盼，小何拿著剛考上的駕照與新買的機車赴約，而抽到他鑰匙的，正是班花級的女神！就在他感謝祖上有保佑時，車子遇到第一個紅綠燈，女神忽然說：「看你的技術，我覺得我載你會比較好。」就這樣，騎士與乘客互換，狂奔往淡水的大度路上，沿路車速始終沒有低於一百。小何的雙手使命抓住後座把手，在驚恐中還不時聽到女神被超車時脫口而出的「三字經」。這次的經驗沒有讓他們產生進一步的發展，反倒令小何的幻想破滅，對聯誼也興趣缺缺，往後我與他的「魔獸爭霸」對決，更是漸漸位居下風！

大一、大二兩年的聯誼，除了增加經驗值外，並沒有讓我們贏得美人心，一晃眼已到了課業壓力吃重的大三，我與室友們開始想要好好收心。然而，就在我們立誓回歸課業的隔天，小何拿給我一張舞會門票，那是一張五校聯合迎新舞會的票，且憑票券可以兌換一杯雞尾酒。於是，我倆約好，就只是去喝免錢的飲料，沒有任何企圖，喝完那杯雞尾酒就正式告別我們歡樂的日子。

不如鼓起勇氣過去邀舞

到了現場果然人聲鼎沸，除了五校清嫩的新生之外，居然還遇到我大五的直屬學長（不是迎新舞會嗎？），而且學長已經跟一位美女在跳慢舞了。基於尊重學長的心態，我們只能到旁邊喝著那杯免錢但無味的雞尾酒，「順便」開啟雷達搜尋其他美女。

這時，我們看見一群師大的新生，心想，反正站久了腿也會痠，不如鼓起勇氣過去，一起跳跳舞。跳舞的目的是搭訕，搭訕的目的當然是認識，所以終極目標便是要到電話（現在當然是要臉書或line）。閒聊中，轉眼舞會接近尾聲，服務人員不斷下逐客令，我滿心誠懇地跟當天最亮麗的女生要了電話住址；只是，在混亂的散場隊伍中，女孩一口氣念完一大串電話號碼加住址，便匆忙離開了（難道是灰姑娘的離場橋段？）。

現場無紙無筆，偏偏對方住宿舍，除了總機還有分機，我只能憑藉還不錯的記憶力，硬是將這些號碼記在心裡，期待日後有發展的可能。然而，以當時的狀況，要在緊張的心情及震耳欲聾的音樂聲中強記這些數字，實是一項艱鉅的挑戰，幸好大腦的記憶中樞在經過無數大小考試的淬鍊下，早已練就武功，回到宿舍趕緊將這些資訊寫在記事本上，隔天就寫了一封信，看有沒有機會約出來吃飯。過了一星期，沒有回音，我鼓起勇氣打電話，電話那頭的她竟說沒收到信；原來，很久沒寫信的我，將TO跟FROM的住址寫顛倒，信件在兩星期後又回到我手中，這個烏龍也讓對方印象深刻，更開啟了我倆日後可歌可泣、史詩般的發展。

雖然時隔二十幾年，當天的細節我仍歷歷在目，感謝小何提供的那張飲料券，讓我認識生命中的她，也謝謝她願意陪我一起完成人生的拼圖，並持續默默支持著我。只不過，若沒有那張飲料券，也許我就是當今新一代的電競高手……不然，年年的書卷獎也該是我的了！