【自說自畫】HOM／十年里程數

2019-09-21 06:00 聯合報 文‧圖／HOM



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簡直就是命中注定

十年前是個在台北半工半讀的大學生，當時只要有錢可以賺、課業沒有被當、好朋友們聚在一起，就覺得日子已經過得順遂美滿，對未來沒有太多想像或規畫。某日，那台和親戚借的中古老車速可達50cc（年分不可考）終於要退休了，我歡天喜地開始物色新車。當時還年輕，不在意車廂大小、機能好壞，只有一個需求，就是外觀可愛，東挑西選下，最後選擇了三陽的黑色WOWOW。

由於是沒什麼錢的學生，打工的錢付完生活費後所剩無幾，我為了那台車，跟朋友借錢吃了接近一個月的早餐白吐司和午餐滷肉飯，吃完飯後就一直灌水增加飽足感，然後每天餓著肚子入睡……即便如此，也沒有削減一絲絲得到新車的愉悅感。

沒有特別選車牌，但車子送到車行當天，我看見車牌數字居然是自己的生日，簡直就是命中注定！我為車子取名為「黑黑」，讓它陪我度過每個上班下班、上課下課、上山下海。我享受每次腳踏換檔，低調的引擎聲；每次在路邊停好車，就忍不住幫它拍張照；每天算著增加的里程數，就像多了一點人生經歷，帶來成就感。我一周為黑黑清洗一次，停在機車格時，儘量離其他車子遠一點，如果是密集的停車格，我就寧可不停，到更遠的地方找位置，避免跟其他車子有摩擦。

這是二十一歲的堅持與浪漫。

一起努力生活的紀念

不知不覺就這樣過了十年，我從每天上下陽明山的工讀生，變成內湖南港上班的小資族，之後再到中部生活，當全職創作者，不再需要每天騎車。漸漸的，我從每周洗車，改成一個月洗一次、三個月洗一次；看著里程數不再是為了成就感，只是必須記錄什麼時候換機油保養；第一次被隔壁的車子輕微碰到，那位車主道了歉，我也不好再生氣；也歷經了兩次車禍，車子半翻修……

最近一次洗車，算算居然距離上次快要一年。仔細一看，黑黑身上多了不少歲月的痕跡，有許多刮擦傷和汙漬，但也不覺得排斥，就像人年紀大了會有的皺紋，那是一起努力生活的紀念。感嘆光陰似箭的同時，也想起十年來的點點滴滴，這台車不只是代步工具，更是陪伴人生階段的夥伴；距離機車規定報廢年限也不遠了，我想到時候我一定會非常捨不得吧！