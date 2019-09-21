親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

美「知台派」官員博明 可望任白宮副國安顧問

中職／桃猿新隊名 日媒獲證：桃園樂天金鷲

【自說自畫】HOM／十年里程數

2019-09-21 06:00聯合報 文‧圖／HOM

【自說自畫】HOM／十年里程數
【自說自畫】HOM／十年里程數
分享

簡直就是命中注定

十年前是個在台北半工半讀的大學生，當時只要有錢可以賺、課業沒有被當、好朋友們聚在一起，就覺得日子已經過得順遂美滿，對未來沒有太多想像或規畫。某日，那台和親戚借的中古老車速可達50cc（年分不可考）終於要退休了，我歡天喜地開始物色新車。當時還年輕，不在意車廂大小、機能好壞，只有一個需求，就是外觀可愛，東挑西選下，最後選擇了三陽的黑色WOWOW。

由於是沒什麼錢的學生，打工的錢付完生活費後所剩無幾，我為了那台車，跟朋友借錢吃了接近一個月的早餐白吐司和午餐滷肉飯，吃完飯後就一直灌水增加飽足感，然後每天餓著肚子入睡……即便如此，也沒有削減一絲絲得到新車的愉悅感。

沒有特別選車牌，但車子送到車行當天，我看見車牌數字居然是自己的生日，簡直就是命中注定！我為車子取名為「黑黑」，讓它陪我度過每個上班下班、上課下課、上山下海。我享受每次腳踏換檔，低調的引擎聲；每次在路邊停好車，就忍不住幫它拍張照；每天算著增加的里程數，就像多了一點人生經歷，帶來成就感。我一周為黑黑清洗一次，停在機車格時，儘量離其他車子遠一點，如果是密集的停車格，我就寧可不停，到更遠的地方找位置，避免跟其他車子有摩擦。

這是二十一歲的堅持與浪漫。

一起努力生活的紀念

不知不覺就這樣過了十年，我從每天上下陽明山的工讀生，變成內湖南港上班的小資族，之後再到中部生活，當全職創作者，不再需要每天騎車。漸漸的，我從每周洗車，改成一個月洗一次、三個月洗一次；看著里程數不再是為了成就感，只是必須記錄什麼時候換機油保養；第一次被隔壁的車子輕微碰到，那位車主道了歉，我也不好再生氣；也歷經了兩次車禍，車子半翻修……

最近一次洗車，算算居然距離上次快要一年。仔細一看，黑黑身上多了不少歲月的痕跡，有許多刮擦傷和汙漬，但也不覺得排斥，就像人年紀大了會有的皺紋，那是一起努力生活的紀念。感嘆光陰似箭的同時，也想起十年來的點點滴滴，這台車不只是代步工具，更是陪伴人生階段的夥伴；距離機車規定報廢年限也不遠了，我想到時候我一定會非常捨不得吧！

大學生滷肉飯打工車禍

相關新聞

【春青名人堂】小美／追貓記事

2019-09-21 06:00

中玄／樹下聽鳥聲

2019-09-21 06:00

【話題徵文：攝影時代】新真／照我本相

2019-09-21 06:00

【青春名人堂】怪奇事物所／你知道嗎？反安慰劑效應可能會害你沒病變有病喔

2019-09-20 06:00

【生活進行式】威爾．麥卡拉姆／人人都有改變現狀的能力

2019-09-20 06:00

【青春名人堂】林力敏／機車與揮汗的道路

2019-09-19 06:00

【網路徵文‧示範作】佐渡守／寄往天國的一葉情書

2019-09-19 06:00

【古生物大小事】李世緯／缺乏主見的演化

2019-09-19 06:00

【青春名人堂】夏夏／洗衣機

2019-09-18 06:00

【轉角遇見你】張光斗／懷念銀嗓子歌后

2019-09-18 06:00

【圖個簡單】李嘉倩／旅行

2019-09-17 06:00

【動物上好戲】朱玲／來看鳥兒上好戲

2019-09-17 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／禁忌話題

2019-09-17 06:00

【青春名人堂】阮光民／拍完的那一刻也是告別

2019-09-16 06:00

【一起來築夢】李奕萱／木訥女孩的創業夢

2019-09-16 06:00

【動物上好戲】傑洛德・杜瑞爾／轟隆隆叫的松鼠

2019-09-15 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／長濱見聞

2019-09-14 06:00

【戀曲2000】阮光民／初戀紀錄片

2019-09-14 06:00

山姆／轉業後的不再

2019-09-14 06:00

劉洪貞／多謝！您的用心我看到了

2019-09-14 06:00

【腦科先生說古今】汪漢澄／醫學史上的 那些荒唐事

2019-09-13 06:00

【青春名人堂】金磊／放開那片海洋，在各種意義上的

2019-09-13 06:00

【青春名人堂】印度尤／關於But

2019-09-12 06:00

【愛情心靈國】方馜／錯過

2019-09-12 06:00

【閒話吃喝】陳曙萍／鍋巴

2019-09-12 06:00

【青春名人堂】劉冠吟／月光寶盒

2019-09-11 06:00

梁純綉／孩子會長大

2019-09-11 06:00

【惠風醫言堂】洪惠風／冠夫姓的醫院同仁

2019-09-11 06:00

【青春名人堂】許子漢／勇敢放手

2019-09-10 06:00

【記憶藏寶圖】董景生／記憶裡童年的樹

2019-09-10 06:00

【繽紛超連結‧網路徵文】在植物園遇見你

2019-09-10 06:00

【話題徵文：攝影時代】菲比／攝影的理由

2019-09-09 06:00

【青春名人堂】謝東霖／什麼時候？

2019-09-09 06:00

【小毛病通訊】李達達／如果戀愛是生活的謎

2019-09-09 06:00

【話題徵文：攝影時代】黃長安／自製針孔相機

2019-09-09 06:00

山姆／雜談

2019-09-08 06:00

【記憶藏寶圖】R.N／鏡子

2019-09-08 06:00

【青春名人堂】小美／安頓書的溫度之手

2019-09-07 06:00

【戀曲2000】楚狂／過早成熟的隱喻

2019-09-07 06:00
看更多

熱門文章

iPhone 11開賣！果粉排隊140小時 獲中華電信贈送新機

2019-09-20 08:18

金援改貸款遭拒 吉里巴斯與我斷交

2019-09-20 13:10

老農津貼月付78元領7200！為何勞保、國民年金吃不到？

2019-09-20 08:00

台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記

2019-09-20 16:14

國民黨登報籲郭台銘團結聲明 蔡沁瑜爆：2人不肯簽

2019-09-20 12:53

郭台銘急踩煞車原來是為了她？初永真有兩大理由反對

2019-09-20 15:17

徐永泰回應蔡總統：哪些地方不夠專業 請一一就文說明

2019-09-20 18:16

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

2019-09-20 19:59

狼父連4歲女兒都不放過 10年性侵逾千次

2019-09-20 14:34

從房價看車位？ 房仲曝：新手買家不知道的那些事

2019-09-20 17:09

中職／樂天提出商標申請 新隊名呼之欲出

2019-09-20 12:41

涉外人士：吉里巴斯要飛機 我方拒絕因此斷交

2019-09-20 15:28

海底撈店長月薪多少？陸媒估計 最高超過台幣50萬元

2019-09-20 13:55

最新民調！郭台銘不選 蔡英文拉大領先韓國瑜10.5百分點

2019-09-20 13:33

【重磅快評】放睡衣的行李都開了 總統何時為它開箱？

2019-09-20 07:40

韓劇《信號》姦殺犯隔33年被揪出 獄中吹冷暖氣評「模範囚犯」

2019-09-20 10:33

孫大千呼籲韓粉：為韓國瑜爭取每張票 做太陽別做北風

2019-09-20 08:22

MLB／洋基美東封王 布恩締造領軍兩季均達百勝

2019-09-20 09:30

NBA／威廉森起跳摸高紀錄不保 杜克大一後衛超越前輩

2019-09-20 13:11

foodpanda在台灣大勝UberEats？ 網友點出關鍵原因

2019-09-20 16:46

韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

2019-09-20 09:47

直播糾紛開槍滋擾 發現太陽會徽章

2019-09-20 11:50

台東海邊撿石驚見海洛因磚 警搜出32包估至少6千萬

2019-09-20 18:49

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

過年害怕被親戚「逼問」工作薪水 網友獻策堵嘴

2019-09-20 14:19

被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

2019-09-20 10:00

傳中國大陸再奪吉里巴斯 外交部：與吉國溝通中

2019-09-20 10:20

蔡英文上任斷交6國 他嘆：0邦交不可怕可怕的是這個

2019-09-20 09:33

吉里巴斯反對黨：已被告知政府將與台灣斷交

2019-09-20 11:55

36年電扇天天吹都不壞 網友：現在家電不能比

2019-09-20 10:00

台灣將與吉里巴斯斷交？ 外交部將開記者會說明

2019-09-20 12:46

NBA／不在乎福克斯恐遭冷凍 父親：美國隊可不付薪水

2019-09-20 11:25

大陸羽賽／33分鐘速勝晉4強 戴資穎下役對陳雨菲拚返球后

2019-09-20 20:54

蔡英文的博士論文 政大也沒有留

2019-09-20 22:34

台灣虎航五周年慶 推會員封館單程55元起

2019-09-20 10:34

澳專家: 台灣還有邦交國會走 主因是這個

2019-09-20 22:59

真正的獨派精神領袖史明辭世 享年103歲

2019-09-21 00:05

NBA／柯瑞挑戰第3座MVP 皮本：沒理由他不該被看好

2019-09-20 12:00
看更多

贊助廣告

留言

Top