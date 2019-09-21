【話題徵文：攝影時代】新真／照我本相

2019-09-21 06:00 聯合報 新真



從年少起，我就不上相，拍出來的照片多半差強人意，常常連自己都看不下去。不想看到自己醜醜的照片，最簡單的方法就是遠離鏡頭，不論旁人怎麼說，我就是拒絕拍照，有好幾年的時間沒有任何生活照。

有一天，我無意間看到以前的照片，當年被我嫌棄的影中人，教此刻的我驚豔稱奇；原來年輕的我是這般模樣，笑容燦爛……嗯，也不算醜。原來，只有在不斷老去的年華中，才會看到青春無敵的魅力，才明白年輕的容顏是多麼的姣好、令人羨慕。接著，我又想到自己這輩子最年輕的時刻就是現在，未來只會更老，於是掃去心理障礙，不但重新站到鏡頭前，還拉著不喜歡被拍照的兒女一起合影留念。我不管他們現在怎麼説，有一天他們也會和我有一樣的想法：還好有這照片，才知道自己曾經這麼年輕可愛。

想當然耳，現在的我更不上相了，拍照時往往要求老公重拍，一拍再拍只求有張讓自己滿意的照片。不過，朋友說不必這麼麻煩，現在的修圖軟體可以讓醜小鴨瞬間變天鵝；真的，有了它，美貌立刻往上跳三級，教我無可挑剔。

然而，最終我沒下載任何修圖軟體。現在的我拍照只為了記錄這一刻的自己，照我本相最重要，修圖軟體製造出來的美女，雖然像我，卻不全然是我。