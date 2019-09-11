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【青春名人堂】劉冠吟／月光寶盒

2019-09-11 06:00聯合報 劉冠吟

大約三個月前我變得難以入眠，以往沾枕即睡的我，首次遇到這種難題，十二點上床，大概得躺到半夜三四點才能勉強睡著。這樣的日子連續過了三天，到了第四天疲倦值累積到爆表，一點小事就會讓我抓狂，晚上十點就會昏睡，然後再開始下一個睡不著的三天輪迴。

身體健康沒問題，我猜是工作壓力，或者更有可能是，最近在搬家的壓力。這個理由說出來很好笑，但我跟之前在搬家的好友聊過，遷徙和裝潢真的會把人逼出恐慌症或焦慮症來，整理、打掃滿室的灰塵，新屋的細節多如麻，說到這，我真的很佩服孟母，那種一搬再搬的毅力不簡單啊。

每三天就昏睡一次的那種睡眠品質不是很好，睡了很難醒，而且很多夢，整個睡著的過程非常黏膩，不是酣睡以後清爽的感覺。這件事情到了前幾周有個轉機

在打包的過程裡，我整理了我書房中的一個小紙箱，向來被我用來收集朋友們給的親筆卡片，收到的當下看完可能隨手一放，日子久了就是滿滿一小箱。

順手打開幾封來看，有的是越洋寫信來的好友，滿紙交代著自己的生活跟思念，有的是吵架的朋友寫來爭辯順便希望能和好。我跟自己玩起一個遊戲，看著信封上的字跡，能不能猜出來信的人是誰，竟然十之八九能中。在我成長的時代，大部分時間還沒有即時通訊系統，所有的想法是這樣綿長跟慎重地呈現與保存。

我捧著那個小紙箱像我的月光寶盒，深深地感受到朋友的愛護，那對當下時時刻刻在生活中感覺到焦慮而無助的我，是多麼重要的力量。人都是依賴著別人的善意生活的，即使覺得自己是多麼絕對的遺世獨立，在人生的路程上，還是涓滴地累積了別人的感情，而成了今日之我，學會了如何笑，學會了如何愛。

搬家就是一個斷捨離的過程，能夠放下的愈多，就可以離開地愈輕盈。然而我想斷捨離所要追求的並不是一個全無，而是幫助自己釐清哪些是重要卻又被遺忘的，像是那些聽起來很俗氣，卻真切的朋友的愛跟牽絆。我不會說那個箱子讓我當晚就神奇地完全康復了，但它確實讓我重新檢視了生活與我，以及我跟別人的關係。再怎麼緊繃的時刻，也用善意去解讀別人，就像朋友曾為我在卡片上一筆一畫刻下的那些，深深地牽掛跟呵護。

小日子雜誌發行人。台大中文系，台大新聞所。曾在媒體、公關、科技相關等產業工作過。興趣廣泛，好吃好辯，喜歡各種不同的嘗試，喜歡停不下來的人生，現在在小日子跟大家一起認真過生活。

台大睡眠轉機
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