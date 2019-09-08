【記憶藏寶圖】R.N／鏡子

2019-09-08 06:00 聯合報 文／R.N 圖／TANK



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鏡子裡的你是什麼樣子？

我是在中學的時候認識H的，她在那個時候就已經是個討厭鏡子的人了。

當時我並不覺得這有什麼奇怪。青春期的孩子，無論從什麼奇怪的現象都能看出正當理由，也能從任何平凡的現象找出對人生的疑問。就跟H是個左撇子一樣，她討厭鏡子這回事，我也只把它當成H的特質之一。

H總是使用三樓的無障礙廁所，理由是那裡沒有裝鏡子。在大禮堂集合的時候，也只有H總是不動聲色地從大鏡子後面繞過。偶爾會有人問她為什麼這麼不喜歡鏡子，她也總是避重就輕地錯開話題。

班上的其他同學對這樣有些古怪的H或是嘲弄，或是疏遠，但我卻暗地裡崇拜著她，沒有什麼理由，只因為覺得H很酷。

我刻意做了很多事，很多只有在青春期的男生做得出來的傻事，只為了成為H的同類，或是讓H認為我是她的同類。我不知道這些事在H眼中代表了什麼，但可能是這些小動作起了作用，在班上所有同學中──至少就我所知──她只會主動跟我說話，即便是偶爾一兩句，對我來說，也就等於是每日的救贖和甘露。有時候我會覺得，這世界上真正理解我的人只有H而已。

那是在二年級暑期輔導的時候，為了借報告要用的書，我走進很少接近的圖書室，意外看見H正坐在桌邊讀書。

我不記得那時的我說了些什麼，只記得H問我：「你可以幫我拿這本小說的下集嗎？」她把一本書遞給我，那是一位國外作家寫的驚悚小說。

我雖一瞬間疑惑她怎麼不自己去拿，但仍開心能幫她一把。走進H指定的書櫃區域，我恍然大悟：要到這個區域來，途中必須通過一面古色古香的全身鏡，對討厭鏡子的H來說，她大概不想走到這裡來吧。

找到書走出來後，我不知道腦袋哪根筋搭錯線，居然鼓起勇氣問她，為什麼這麼討厭鏡子？

H的眼神明顯地黯淡下來，正當我慌了手腳想要道歉時，她說話了。

「你在照鏡子的時候，有低下頭過嗎？」

從來不照鏡子的H，問了我照鏡子的問題。

這需要問嗎？無論是刷牙還是洗臉，在鏡子前低下頭的機會多得是。我這麼回答後，她又問了：「你有想過，當你低頭時，鏡子裡的你是什麼樣子嗎？」

我不禁疑惑，還有什麼樣子？不就是低著頭嗎？

聽完我的回答，H沒再繼續說什麼，道謝後便自己讀起書來。我不知道自己是否說錯什麼，只能抓著自己要用的書落荒而逃。

心中有一顆不安的種子

當天晚上，我在家裡浴室刷牙時，想起了H的那番話。正在低頭刷牙的我，鏡子裡的自己也肯定是低著頭的；雖然我看不到，但鏡子不就是這種東西嗎？

真的嗎？

我突然感覺頭頂被誰注視著，猛然抬頭，鏡中映出滿口白沫、面色蒼白的自己。一邊抑止心中的不安，一邊草草漱了口，我衝出浴室。

那之後，之前從未在意過的鏡子，在我的心中成了一顆不安的種子。每次經過鏡子前，總會不經意多看兩眼。青春期的敏感，雖然能在長大後成為笑談，但對當時的當事者來說，可是生死交關。

上了三年級後，大概是升學考試壓力的關係，原本就跟其他人相處不來的H，在班上被孤立的情形更嚴重了。一天下課時間，一群看H不順眼的女生團體從外面回來，每個人都一臉興奮地談笑著。而在那堂課開始之後，到上一堂課都還在的H卻不見蹤影，教師詢問也沒有人知道她在哪。我對那群女生的笑容有著不祥預感，便找了個藉口跑出教室尋找H。接著，我赫然發現，三樓無障礙廁所的外側門把，遭一枝掃把穿過，抵住地面。

H被那群女生關在裡面了嗎？我慌忙抽出掃把，拉開門一看，廁所中僅有散落一地的鏡子碎片，卻不見H的身影。看著洗手台上殘破的鏡面，我疑惑地想著這裡什麼時候裝了鏡子？回到教室後，發現H早已回到座位上，表情一派輕鬆，那群不爽她的女生，則各個面色鐵青。奇怪的是，從此H再也不害怕鏡子，而我對這樣淪落平凡的她，也頓時失去了興趣。

時光飛逝，離開學校數年後，我成了一名業務員，每天在外奔波，吐著連自己也不信的諂媚話語，只為了下一餐而活。某天，我在一場聯誼活動中碰見H，對方也注意到我，兩人便聊起了學生時代的回憶。

「妳記得那時候妳很怕鏡子嗎？」我笑著問。

「啊，好像有這回事。」H若有所思地說。

「那是為什麼啊？」我問了跟當年一模一樣的問題。

「誰知道呢。」H用右手插起一塊小蛋糕，送入口中。「多半是害怕鏡子裡的自己跑出來取代自己吧，小孩子都是這樣的。」