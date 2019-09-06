【推理大解密】既晴／玩具總動員

2019-09-06 06:00 聯合報 文／既晴 圖／江長芳



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玩具與推理的關係

「Cluedo」是一款在歐美非常流行的推理桌遊。玩法很簡單，每個人選一個角色，再從線索卡中隨機抽出房間、兇器、角色卡，放進名為「真相」的信封中。接著，大家輪流擲骰子，依據點數遊走在紙板上的各個房間，抽取線索卡獲得線索，設法推理出「真相」來。由於線索卡的內容並不重複，因此，靠排除法就能找出答案。

這款桌遊，是英國音樂家Anthony Pratt在1944年發明的。二戰後，由Parker Brothers製作販售，因為太受歡迎了，甚至還拍過電影。

我自己有收藏另一款桌遊，名為「The Case of the Elusive Assassin」，1967年發行的。它是由美國推理作家艾勒里‧昆恩所創作、授權的。遊戲規則是，在一塊分割為三十六個區域，有城市、山林的紙板上，潛伏著一個殺手。玩家必須設法比別人更快將他揪出來。一樣有線索卡、一樣是使用排除法找答案，異曲同工。

玩具的歷史，跟人類的歷史一樣久。不，甚至更久——據研究，大猩猩會自己做玩具來玩。古印度、埃及文化，已經能找到小車、鳥笛、土偶等物品。希臘、羅馬時代，孩童的玩具已經有木偶、泥人、棋戲了。有一派說法是，這些物品原來是成人用來祭神的，但兒童看了，興起了模仿的念頭，才做出類似的東西來玩。亦即，玩具是兒童發明的。

十一世紀，玩具開始出現買賣、貿易模式，成為一種行業。製作材料仍以木頭、布料為主，全為手工，販賣對象則限於皇室、貴族、富人。十六世紀歐洲的上流社會，流行擺滿人偶、家具的娃娃屋，一件作品得出動數十名工匠，製作精良，將玩具提升到藝術層次。

十八世紀的工業革命後，玩具改以機器製作，效率提升、價格低廉，正式走入庶民家庭，也開始被視為兒童啟蒙教育的一環。二十世紀，材料、科技不斷進步，讓玩具更融合了塑膠、機械、微電控制，發展出智性、運動、認知、賞玩、療癒等多種功能，年齡層也擴及成人，成為收藏的一種類別。

2017年統計，全球玩具市場高達八百九十億美元，每年有百分之五的成長率。社會對玩具的價值認知有所改變，玩具與推理、犯罪的關係，自然也有所改變。

Frances Glessner Lee是美國第一位女警長，又被稱為「法醫學之母」。她個人對法醫學充滿興趣，加上她父親是個精品家具收藏家，因此，1940年代期間，她專注以娃娃屋來重現犯罪現場，一共建造了二十個真實刑案的犯罪現場模型，作工逼真、維妙維肖，僅改變部分細節以保護被害者隱私，用為刑案搜查的教育訓練。這項創舉，也讓她受邀加入國際刑警首長協會，為該會首位女性。

散落在客廳裡的樂高

日本打鼓遊戲「太鼓達人」是2001年由萬代南夢宮發行的街機遊戲。伴著流行音樂、知名歌曲，節奏正確地擊打太鼓，取得高分。玩法簡單，老少咸宜，風靡至今。日本全國的太鼓達人街機約有四千多台。當然，也少不了相關的竊盜事件。

今年一月，愛知縣名古屋市多家遊樂場的鼓面被偷，警方逮捕了兩名高中生，起出三個鼓面。嫌犯聲稱，他們想找出感應效果最好的鼓面，安裝在自己最常去的遊樂場，這樣就能在朋友面前拿到高分。這兩人不同校，是因為太鼓達人才認識的。四月，同縣北名古屋市一家遊樂場被偷了整個鼓——附帶一提，整個鼓重達十公斤。警方接獲報案，公布店內監視器錄影，迫使行竊的三名高中生出面自首。他們的犯罪動機是，「因為太愛太鼓達人了。」由於被偷的鼓整個被分解，警方推測，他們計畫進行改裝，讓街機用鼓也可以接上家用主機來玩。

1991年二月，美國猶他州鹽湖縣內，一名獨居的七十八歲婦人Lucille Johnson在霍拉迪市的自家被勒斃，全身多處遭鈍器重擊，頭骨、肋骨都有骨折，死狀甚慘。據她已婚的女兒證稱，她家中的戒指、項鍊等珠寶，均不翼而飛。

警方判斷，這應是一起入侵民宅的搶劫殺人案。經過鑑識，警方在Lucille的指甲縫中，發現了可疑的DNA，推測是兇嫌所有。另外，在現場的客廳地板、車道上，警方也發現了幾塊樂高玩具。Lucille很可能幫了自己的孫子挑選禮物，但她女兒說，媽媽非常重視整潔，不可能把玩具隨便丟在地上。

警方根據兇嫌的DNA開始追查，竟然一無所獲。調查工作直到2006年中止，成了冷案。2013年，鹽湖縣聯合警局重啟此案，運用全新的數位化DNA資料庫進行比對，這才找到了無前科、近期才因其他案子被逮捕的四十七歲男子John Sansing。

起初，Sansing否認行兇。確實，本欄先前也有做過介紹，早年限於DNA的採證技術，導致冤案的情況，時有所聞，犯罪者也很懂得利用這個漏洞脫遁。這時，警方想起現場的那幾塊樂高，在樂高上採到了幾枚指紋，比對Sansing兒子的指紋，果然一致！

警方認為，兇嫌很可能以自己當年五歲的兒子為託辭，強行入侵Lucille的家裡，再搶劫殺人。但他離去時，卻忘了檢查兒子手上的樂高有沒有少。這下子，Sansing只得認罪，高懸二十三年的謎案，終於水落石出。