【記憶藏寶圖】洪彩鑾／處女座無法控制的洗澡癖

2019-09-04 06:00 聯合報 洪彩鑾



圖／圖倪 分享 facebook

維持病人的基本尊嚴

大家都知道，處女座的人有潔癖，有人在工作上一絲不苟，有人堅持視覺整齊清潔，而我兩者皆有外，還出現無法控制的「洗澡癖」，看到髒汙或聞到汗臭味，非得立刻洗之除之，否則就坐立難安，甚至食不下嚥。

洗澡癖生成的主因，許是兒時溪邊海邊野慣了，經常用水消暑氣，和學生時代宿舍沒冷氣，夏天悶熱易汗流浹背，養成我早課前、午晚餐後和臨睡前，一天必洗四次戰鬥澡的習慣，才能靜下心來念書、吃飯和睡覺有關；畢業後改洗兩次，上班前沖澡保持身體潔淨，是尊重保護病人，回到家先洗澡，則為了避免家人被傳染。

洗澡癖看似病，卻非常適合我所處的工作環境。此外，我也討厭「老年人皮脂分泌少，不宜天天洗澡」的理論，只要洗後上足保養品，溫水可以刺激血液循環，讓病人全身獲得舒爽，對身心靈、食慾和睡眠都有很大助益。

有些病人疏於清洗更衣，身上散發難聞氣味，日積月累下來，家人避而遠之，於是一連串惡性循環就開始了。見不得病人久躺背後長褥瘡，我會藉示範洗澡讓打混的家屬不得不參與，在護理長密切關注下，家屬不得不照做，無眷病人則利用職務之便，找支援協助行動不便的人，有些榮民伯伯還因此感動到老淚縱橫呢！

一般人清潔被忽略就罷，連教我們護理學的教官骨折住院，護理界探視的人絡繹不絕也無法倖免。被困在床上動彈不得的教官，頭髮凌亂傷患服很皺也沒換，待訪客散去，我再也忍不住問說：「教官，我幫您洗頭洗澡好嗎？」她一聽高興極了，感慨地說：「我教了一輩子護理，三天來，只有妳看到我的需要，知道維持病人基本尊嚴。」可見洗澡對病人的重要，勝過噓寒問暖和滿屋鮮花補品。

如此潔癖的我，當父親和公公因中風失智住院，我最愛扶他們坐在馬桶上，從頭到腳用蓮蓬頭冲洗乾淨，再用初榨橄欖油加等量乳液擦全身，長期冷氣吹襲下，他們的皮膚依舊保持得很滋潤，不像其他病人龜裂脫屑教人心疼。

彷若重生的清爽快活

三年前，婆婆膝關節痛在北榮開刀，我叮囑老公切記要請看護擦澡，沒想到出院當天，老公才說婆婆直喊痛不讓人碰，我一聽五天沒擦澡，簡直嚇壞了。

顧不得自己腳傷未癒直奔婆家，婆媳初次在浴室袒裎相見，婆婆尷尬得直笑，我將她扶至馬桶上坐好，患肢平放椅上，膝關節處套上去底塑膠袋，上下貼好膠帶就不擔心弄濕傷口了。蓮蓬頭的溫水痛快地滌去髮垢體汙，吹髮更衣後，婆婆高興極了，連喊好幾聲：「好舒服呀！」那彷若重生的清爽快活，讓她逢人必提了很久。

這一生洗人無數，最心痛一次是民國69年，母親因尿毒症昏迷住三總近月，往生那日凌晨，加護病房通知我去做遺體護理，為了鄉下人病死他鄉無法入村習俗，我隨救護車披星戴月，趕在天亮前，用人工甦醒器製造留一口氣假象，順利將她安置在老家大廳門板床上。

我不忍辛苦一生的母親被草率入殮，於是往生六小時後，柴燒溫水，在她肩頸處鋪上塑膠布洗頭、吹髮，更換壽衣後，用我僅有的眉筆、口紅和腮紅，幫她上薄薄的淡妝，母親的臉安詳紅潤得像睡著了。

鄰居和親戚們心存畏懼，只躲在門縫遠觀，不時竊竊私語，不敢相信二十三歲瘦小的我，有如此膽量盡「二十五孝」，想當初我去國防醫學院報到時，母親曾憂心我受苦哭紅眼眶，她一定無法想像，有朝一日我會如此回饋她的恩情。

喪假結束回到宿舍當晚，我夢見母親笑容滿面推門而入，塞給我一個大紅包後，兩人瞬間站在桃園南下月台，一輛空無一人白色火車急駛進站。下一秒，我們已並肩站在綠草如茵的墓塚上，看著墓庭二側我親植的菊花和石竹盛開，春風拂面，母親的氣色好極了，我問她：「您現在過得好嗎？」她愉悅地點頭，醒來後我不捨的心終於釋懷了。

處女座的我雖無法控制想幫病人洗澡的衝動，幾次開刀卻不習慣被人照顧，不過因為母親托夢影響，我決定破例一次，當生命終了時，再好好享受專業人員的禮體淨身服務。