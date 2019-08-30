【生活進行式】留佩萱／去感受，需要勇氣

2019-08-30 06:00 聯合報 留佩萱



圖／Mo Pan 分享 facebook

不論是在諮商室裡，或在日常生活中，我常常看到「害怕情緒」成為人生中很大的絆腳石。

當一個人對情緒愈陌生，就愈不敢靠近情緒，愈害怕去感受情緒。於是，許多人因為害怕挫敗，所以不敢嘗試；因為害怕心碎，所以不敢去愛；因為害怕未知與焦慮，所以不敢做改變。

因為懼怕情緒，許多人把自己關在用鋼筋厚牆蓋起來的心牢裡，只敢待在原地，一步都不敢踏出。

待在心牢裡或許讓人覺得很安全、很熟悉，但是也失去了與生命的連結、與這個世界的連結、與他人的連結，還有最重要的是，與自我的連結。這些人與人之間真摯的連結來自情緒——當我們能夠貼近觸碰自己和他人的真實情緒，我們才能看見自己，看見他人。

曾有個案問我：「去感受情緒有什麼用？讓自己悲傷難過、讓自己生氣，又不能改變任何事情。」的確，感受情緒或許無法改變那些既定的事實，但是，情緒就是情緒，沒有對錯。情緒是面對發生事件的自然反應，需要好好被感受。而當你認為「反正悲傷也沒用，不要去想！」就是在壓抑、推開那些情緒。

這些被壓抑的情緒並沒有離開，而是一直被儲存在你的內心和身體裡：那些未被承認的悲傷累積成憂鬱、未被好好釋放的憤怒變成憎恨、沒被好好感受的痛苦變成折磨。於是，你身上背著一箱又一箱沉重的情緒包袱，你變成這些情緒的囚犯。

累積的情緒，會崩塌下來

情緒累積久了，總有一天會垮下來，英國哈利王子就是一個例子。

1997年，當黛安娜王妃車禍身亡時，哈利王子只有十二歲。2017年，黛安娜王妃過世二十年的紀念會上，哈利王子坦承，從十二歲之後，近二十年來，他非常努力地不去講、不去想媽媽的死亡。他形容自己就像是「把頭埋進沙子裡」，拒絕去想關於媽媽過世的一切，因為他覺得：「想了只會讓自己難過，又不會讓媽媽回來，那幹嘛要想呢？」

直到快三十歲，那些累積已久的劇烈情緒突然朝他撲擊而來，他不知道自己發生了什麼事，他感到焦慮、憤怒，好幾次瀕臨崩潰，常常覺得自己要失控攻擊人。他開始接受心理諮商，並且利用拳擊來抒發憤怒的情緒，這才一步一步慢慢挖出那些被掩埋二十年的哀傷。

我有許多個案都認為，如果要免於被情緒控制，就要把情緒推開。許多人用盡力氣逃避情緒、忽略情緒，或是使用各種防衛機制來阻隔情緒靠近。不僅如此，在這個強調正向思考的社會，許多人倡導著「改變想法、想開心的事情」就可以讓負面情緒離開，這樣的方式或許只對某些人有效，不然，如果真的可以單單藉由改變想法就改變情緒，就不會有這麼多人苦於憂鬱症、焦慮症或各種心理痛楚了。

如果你想要不被情緒控制，就不能去逃避情緒。相反的，你需要去認識情緒、去感受情緒，因為我們要先擁有情緒，才能讓情緒離開。

當展現情緒被視為「軟弱」

2016年，英國皇室哈利王子、哥哥威廉王子與妻子凱特王妃，三個人成立了一個推廣心理健康的組織「同心協力」（Heads Together）。在一個影片中，哈利王子提到：「現在每個人都展現自己的生活很完美，而當你看到其他人好像都過得很完美，但自己卻很掙扎時，就會覺得一定是自己有問題。」他繼續說：「但是，如果有一個空間，可以讓你安心地談論這些情緒，一切就可以不一樣。」

曾經，哈利王子也是一位不願意談論碰觸情緒的人。我猜想，不僅僅是哈利王子，世界上許多男性都是如此，畢竟，在這個處處強調競爭、比較、成功的社會中，表現出情緒，尤其是悲傷、恐懼、不安全感，就會被視為「軟弱」。

這個社會加諸許多規範和期待在男性和女性身上。對女性來說，表達自己的情緒、向人求助、展現脆弱，是一件被社會允許的事情。但是，男性在成長的過程中，如果展現情緒，就會被指責「不像個男人」。這個社會描述「男子氣概」的條件包含了「贏」、「暴力」、「控制情緒」、「工作成就」、「權力比女性大」，以及「追求名利地位」等等。一位男性在被社會化的過程中學習到：如果想要「像個男人」，就絕對不能展現那些脆弱的情緒，不然會很丟臉。而這樣壓抑的情緒，讓許多男性心理健康受到很大的影響。

這些認為「情緒等同於軟弱」的觀念，也讓我看到許多個案對於自己擁有情緒感到受挫。「我怎麼會難過，這有什麼好難過的？」「怎麼過了這麼久了我還會被影響？」「都過一年了我還會悲傷，一定是我太軟弱了。」如果你願意，也可以在日常生活中出現情緒時，覺察自己內心冒出哪些聲音？對於自己的情緒，你有哪些評價？或是看到別人顯露情緒時，你內心會不會也冒出批評與指責？

如果你發現自己常常對「擁有情緒」充滿評價，這些都很正常，畢竟社會化的過程中我們被這樣形塑。現在正是時候，我們來重新認識和定義情緒，一起創造一個空間讓每一個人，不管是男性或女性，都可以自在地擁有和顯露情緒。而創造這個空間的第一步，就是要允許自己去感受情緒。

允許自己去感受情緒

如果情緒是浪潮，我們就要學會衝浪，這樣當情緒浪潮朝你撲擊而來時，你就能踏上衝浪板，自在隨著浪潮起伏。

如果情緒是你的內在世界天氣，我們就要學習如何航船、如何觀測風向與方位，這樣當我們掌舵這條稱為生命的帆船時，才能面對大海上的各種天氣，繼續前行。

去感受，需要勇氣。勇敢並不是「不害怕」，而是就算害怕，你也願意去面對自己真實的感受。當你有勇氣面對自己的內在世界、和情緒待在一起、去傾聽情緒想要傳遞的訊息時，才會知道接下來該做什麼事情。

在美國，每當我要為孩子舉辦諮商團體或個別諮商時，都需要他們的父母簽署一份同意單，同意我為他們的孩子進行這些活動。我也試著寫一份同意單給自己。我會拿出一張白紙，在上面寫下「我允許自己去感受各種情緒」，然後簽上名字，貼在書桌前。每當意識到自己在抑制阻擋情緒的時候，我就會看著這張同意單，提醒自己：我允許自己去感受情緒。

如果你願意，請你也拿一張紙，寫上「我允許自己去感受各種情緒」，然後簽名，放在自己容易看到的地方。

摘自遠流出版《療癒，從感受情緒開始》