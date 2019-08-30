【青春名人堂】金磊／陪著孩子走進海洋

2019-08-30 06:00 聯合報 金磊



圖／金磊 分享 facebook

在即將遠行之際，我帶著海、島兩兄弟去了趟蘭嶼。除了和一群許久不見的朋友們碰面，也算是出遠門工作前的遛小孩之旅。準備好面鏡、蛙鞋、呼吸管，借了救生衣，大包小包地扛到蘭嶼，想著要找個適合的潮池，帶一家子下水，讓他們看看趴在沙地上的海星、海葵中間的小丑魚，要是運氣不錯瞄到海龜，那就來浮潛；我甚至還妄想過全家漂在海面，我潛下去拍頂光剪影的畫面……結果，一切真的就只是自己想像。

兩小子先望向遠方有點深度的潮池，以及路徑上尖銳起伏的珊瑚礁岩，再回頭看了看旁邊的東清灣沙灘，就異口同聲地說：「我們在這邊玩就好了。」

原本我心裡還碎念著：「怎麼一點挑戰精神都沒有？潮間帶明明就有很多好看好玩的事情，結果卻只在沙灘上打滾？」但就像被自己在賞鯨船上的解說喚醒了一般，猛然想起最重要的不是今天看到了什麼，而是當下那個高興、愉悅、覺得很棒的心情；幾年之後，我們可能不會記得這趟出海看到了什麼種類的鯨豚，但一定會記得這是個很棒的航程。

我看著他們穿著救生衣，高興地從沙灘跳入海裡；看他們說要看魚之後，就大便姿勢般地低頭蹲踞了數分鐘之久；也看他們單純利用救生衣的浮力，漂浮、仰躺、翻滾地在海中玩耍著。在那個瞬間，我省悟了－－孩子的海，不是我們硬塞給他們的，而是透過陪伴，用他們的步伐一起走進去的！