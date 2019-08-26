【話題徵文：攝影時代】林智揚／當攝影是老朋友

2019-08-26 06:00 聯合報 林智揚



機身是在二手店買的Nikon FM2，再卡一個28mm的廣角鏡頭，這就是我多年來一直不變的夥伴。

當年會想拍黑白照片，完全是因為看了阮義忠先生在《人間雜誌》上刊登的専輯「人與土地」。看了幾期連載後，心想能拍這樣的照片，是多麼美好的事啊，就這樣一頭栽了進去。從一開始到處向人借暗房沖洗照片，到後來借不到暗房改用數位輸出，轉眼已經過了三十年。時空雖異，但唯一不變的是到目前還是一直持續地拍黑白照片。

前陣子，沖洗店的老闆勸我負片成本高，而且現在數位彩色改成黑白的效果已經非常好，何不考慮改拍數位呢？我只是報以微笑，畢竟當黑白攝影成了老朋友，豈有辦法輕易改變？這麼多年來，我依舊非常懷念當年在暗房中沖洗照片的時光；尤金·史密斯說得很好：「暗房是一種態度。」當你全神灌注地洗照片時，影像忽然在相紙上呈現的那一刻，任誰都會難忘的。

現在已進入數位時代，我看著孩子們用手機拍照，拍完即看效果，不好就刪掉再拍，跟我當年真的差別好大。以前我們按快門時是謹慎的，沒有遇到有趣的景象是不會亂按快門的，深怕浪費底片。此外，當年拍照還有一種現在數位攝影沒有的「期待感」－－即便你自認拍到好照片，也得等到沖洗出來才能知道結果。

我已年近花甲，但即使現在腳步略為蹣跚，出門還是會時不時帶著相機去捕捉這世界的浮光掠影。