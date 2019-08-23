【話題徵文：攝影時代】李月治／一張照片見證 三十年同學情

2019-08-23 06:00 聯合報 李月治



高中畢業後，同學分道揚鑣，各奔前程，一晃就是三十年，特別是後來我遠嫁異鄉，更幾乎和同學失聯。時而聽聞某位同學創業成功、某位同學在單位混得不錯、某位同學又升官了……我想自己應該是同學中最乏善可陳的一位，所以返回故鄉時，除了少數幾位同學，我鮮少和其他人重逢聚首。

然而，同學並沒忘記我，加了微信後，儘管我意興闌珊，好幾個月才貼文一次，同學還是關心我的近況。日前，一位當年的學霸，現在某市新聞局當副局長的同學率團來台參訪，終於聯絡上我，說希望能見上一面。接到信息，我有點恍惚也有點緊張，畢竟三十年沒見面了。回想高中時代，似乎交集也不多，只記得有一次晚自習上課快要遲到了，我冒冒失失衝進教室，和要走出教室的他撞了個滿懷，同學們都笑了－－這就是留在記憶裡僅有的畫面。後來，他考上北京頂尖大學，學校貼出的大紅榜單上，他的名字醒目地排在文科組第一位；畢業後，分配至新聞局工作，一路走來，是人人稱羨的人生勝利組。

見面後，我們似乎回到了高中時代的青春歲月，那種親切熟悉的感覺全回來了，所有的名利權勢、身分地位、成功失敗都拋諸腦後，此刻，我們就只是年少的好同學。雖然相聚時間短暫，卻留下美好的回憶，臨別時，同學請他的同事幫我們拍了一張合影；我想，我會珍藏這張照片，因為它見證三十年不褪色的同學情誼。