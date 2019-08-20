【記憶藏寶圖】鄧九雲／最後的禮物

2019-08-20 06:00 聯合報 鄧九雲



圖／Silvia 分享 facebook

Ü的媽媽喜歡看我的粉絲專頁，然後向他詢問我的近況。前陣子癌細胞讓她胸口長了不明的突起物，我陪著 Ü去永樂市場挑了一塊蠶絲，做成絲巾給他媽媽。花色選了很久，最後決定紫色碎花的，那是他媽媽最喜歡的顏色。賣布的阿姨聽到是男孩子要送媽媽的，開心得像是要送給自己的一樣，頻頻稱讚著，但Ü只能勉強苦笑應和著。

「我想不起來這幾年有送過我媽什麼，結果一送竟然是因為生病。」

我輕輕拍拍他，不知道怎麼安慰。

「這算好東西吧？」

「當然啊。」

「我媽沒有什麼好東西，她會很喜歡的。」

我們開始討論這塊絲巾該用什麼顏色拷克，最後經熱情阿姨的推薦，也用了淡紫色。弄好後，馬上快遞到南部，他媽媽拿到立刻就圍上，一臉笑瞇瞇的。他說媽媽怎樣都好，什麼都喜歡。

這些不過才幾周前的事，回想起來都覺得像夢。

寫故事

Ü花了近三年的時間，寫了一個劇本。開始動筆沒多久後，他媽媽就被診斷得了一種罕見的骨髓癌症，治療後大約維持一年多，身上不見任何癌細胞。Ü回去埋首修改劇本，最新的版本，他為女主角加了一場媽媽過世回去整理老家的戲。定稿後，他媽媽的病情急轉直下，住院三周後，離開了。

「我覺得這個劇本很可怕，寫什麼，就發生什麼。」

「也許是你把潛意識的恐懼寫了進去。」

「我本來有一場戲卡住，臥病在床的父親，看到剛出獄的兒子，究竟會有什麼反應？我不想用語言，但一直找不到更好的表現畫面。」

「這樣極端的情境，說的話可能很少。」

「結果我守在媽媽身邊時得到解答了。我媽走前兩三天，醒著的時候不多。只要她醒著，就一直摸我，頭啊臉啊亂摸一通。還有力氣說話的時候，她就小小聲說：『生命就是這樣。』」

他聳了聳肩，好像想把眼淚抖掉。我閉上眼，哭是會傳染的。

寫石頭

「我媽喜歡和爸爸散步時撿石頭，幾天前她給了我們各一塊，是用別的小石頭刻的；『我愛你』是給我爸的，『相信自己』是給我的 。從小她就教我相信自己的直覺，我現在能有的自信，以及對這世界的樂觀，原來都是她給我的。」

他捧著兩塊石頭給我看。筆畫刻得歪歪斜斜的，像小孩子的字。我想起在沒有文字的時候，人們用石頭傳達愛意。他手中的石頭，圓潤光滑，代表萬事平安。

「這就是『媽媽』。你記得你也送過我一顆小石頭嗎？」

「記得啊，正反面都畫了一隻大象。」

「也是這樣圓圓滑滑的。」

「都圓滿了。我媽媽沒有什麼遺言，也沒有一大堆『要交代的事』，走得很安心。」

我是成年後才知道可以「相信自己」，很羨慕Ü從小就被這樣提醒著，讓他能固執又自私地追尋自己的電影夢。這股蠻勁，不知不覺也擴散到周遭的人，每當我開始陷入創作危機，或是埋怨體制環境的現實，Ü就會用力打醒我，就算還沒做好，也要相信自己可以做到。我親眼見證了，一個母親對孩子的信任，可以把人帶到很遠的地方。

「那條絲巾，握在媽媽的手中，一起入殮了。謝謝妳，讓我送給她一個那麼好的禮物。」

我也學他聳了聳肩，眼淚沒能抖掉，滑了滿臉。