【轉角遇見你】張光斗／不一樣的女強人

2019-08-17 06:00 聯合報 文／張光斗 圖／江長芳



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她怎麼那麼好說話？

遇見她，應該是聖嚴師父牽的線。

電視上經常看到一位炙手可熱的新聞主播，葉樹姍。精明幹練是所謂女強人的專用符號；心想，她一定很難相處。

後來，為聖嚴師父在中視頻道製作了《不一樣的聲音》對談節目，邀請的來賓是社會上各個階層的傑出人士。身為製作人，我覺得主持人一職，應該是以氣質取勝的作家最為合適，是故先後邀約了文壇名家施叔青、蘇偉貞來擔綱重任。

兩年過後，節目需要改變形態，與時事更加緊密連結，於是想到，應該要找一位坐過主播台，反應機靈的專業人士來接任主持人才好。適時，時任電視台新聞部經理的葉樹姍請辭，這不是剛好湊巧？不過，立馬假想，她一定很難搞定，我需要擬一個足以說服她的說辭，否則兩句話就被她堵回來了。

我做了很多沙盤推演，重複在心中演練，就怕抓起電話聽到葉樹姍的聲音，我就開始結巴。

等到萬事就緒，做好深呼吸，清好嗓子，終於鼓起勇氣，撥起電話。電話一通，對面傳來一陣如銀鈴般，響脆有力的聲音；我的喉嚨一下縮緊，口吃的毛病硬是給擠出來了。

結結巴巴地做了自我介紹，當然也簡略說明了節目的性質，很幸運的，她非常有耐性地聽完了。我又說，如果她有時間，願意親自去拜訪她，當場再仔細說明。沒想到，她俐落地說，不用見面了！我的心頭一緊，心想完了！然後她說，好啊！我又傻了！呆了幾秒鐘，立刻再詢問她，確定願意接下《不一樣的聲音》主持人？她說，對呀！我願意呀！

掛了電話，我還是有點坐在雲霧裡的感覺，她怎麼那麼好說話？連主持費多少都沒問，就這樣答應了？

我們連續八年的合作，於焉開展！

聖嚴師父才錄完樹姍主持的第一集節目，就忍不住地對我讚嘆道，這個葉菩薩的專業太厲害了，不但時間掌控得宜，要言不煩，抓得住重點，反應還特別快。我跟著雀躍起來，這表示師父也轉了個彎，嘉獎我找的人不錯是不？

接觸多了，才發現樹姍是個單純的人，心裡有什麼事，全都寫在臉上，不用你去猜想，這對我來說，少了許多煩心的事。不過，她對工作的要求是一點都不馬虎的。有一回，請她事後錄製旁白，準備播出聖嚴師父前往柏林弘法的紀錄片。也許是後製時間太趕，企畫沒有在影片加上地點的說明側標，等到節目播出後，她跑來責問我，為何發生這樣的疏失？這還不打緊，聖嚴師父也跟著過來低聲訓斥我，師父說，他很忙，沒有時間看電視，但是我身為製作人，應該做好把關的動作，這是責無旁貸的事。

樹姍為我上的這堂震撼教育課，讓我日後受用不盡。

樹姍給了我一通電話

樹姍侍奉父母至孝，是朋友圈裡有名的。

有一回，她帶著父母到日本旅遊，我剛好前往日本公幹，就與她約好，在東京會合，然後去京都、奈良一起旅遊。只因會合的前一夜，與朋友歡喜過頭，多喝了酒，以致宿醉到進入新幹線的車廂時，樹姍厭惡地皺起眉頭，以手掌拚命在鼻端搧動，埋怨我為何這麼臭？喝那麼多的酒？沒好氣的我，躲在一邊，先補我的覺再說！好在我家老婆大人在側，向她解釋前一晚的狀況；樹姍反過來叮囑我老婆，要多管束我，少讓我喝酒才好。

途中，經常發生葉爸爸與葉媽媽要吃不同餐點的狀況。一旦發現葉爸爸或葉媽媽的眼神，投射於餐廳的目光有所游離，樹姍立刻會果斷決定，她帶著父親去日本燒烤店，我則帶著葉媽媽到西式餐廳去。如此一來，兩位老人家各取所需之後，也都開開心心地繼續下面的旅程，逍遙又自在。

每回看見樹姍和顏悅色，輕聲細語地與兩位老人家說話，我都自嘆不如！我家也有老人，捫心自問，我經常會在不知不覺中對父母的言詞不耐煩，甚至粗聲粗氣地頂回去兩句，但是樹姍從來不曾如此過。她幫葉媽媽辦的八十大壽宴會，安排的餐點與節目，都讓葉媽媽極為開心，旁邊的葉爸爸也跟著興致高昂起來，看在我們這些朋友的眼裡，都要慚愧地低頭反省，我們可曾如此貼心地取悅過自己的父母？葉爸爸善飲，開心的時候，難免會追一點酒，樹姍不曾阻止過，只是輕輕點一下執壺倒酒的我們，少倒一點；然後，看見葉爸爸一口飲盡，她頂多也是故意將眼睛睜得很大，笑上兩聲，就睜一隻眼，閉一隻眼地默默守護在葉爸爸身邊。

2018年初夏，樹姍給了我一通電話，她說，看著我多年來為延續《點燈》的燈火，辛苦地四處募款，因為幫不上我的忙而深感無力；剛好她在大愛電視台承接了新的任務，可以更積極地做一點事，因此，要我把《點燈》搬到大愛台去製播。

由《點燈》節目第十一個年度開始，時隔十五年，居然又有電視台，願意為這個節目輸薪送柴，而不用我再四處尋覓財源。有了這兩季節目的加油添炭，我們也才有餘力，回頭主辦六月十五日「今宵多珍重：向警消勇士致敬」的音樂會。

其實，多年來，每逢「點燈」主辦任何大型活動，樹姍都會主動拿個大紅包給我，也都是六位數字起跳，以實際行動，支持我們的社會關懷行動。人說好心有好報，樹姍此刻覓得一樁好姻緣；溫文儒雅，體貼入微的宋先生成了她身畔不可或缺的好伴侶，在朋友圈內可是該年度的十大佳話之一。

貴人不斷，是我這一生最為幸福美滿的寫照。值此「點燈」二十五歲生日的當口，藉由樹姍與我相遇的故事，同時要感恩所有為我點過燈的有緣人；我發願，守護這盞燈火不滅，是我報答師恩、父母恩、親友恩、眾生恩……的餘生大願。