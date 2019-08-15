【青春名人堂】印度尤／印度大樓裡的生意

2019-08-15 06:00 聯合報 印度尤



太太L最近似乎對她的印度瑜伽老師Neetu著了迷，無論我問她什麼，或是有什麼需要，她全部都說：「可以問我的瑜伽老師。」從專業的瑜伽知識，到尋找阿育吠陀料理課程，乃至於買腳踏車，Neetu全部一手包辦；她就像是進階版的Siri一樣，只要發訊息給她，就會得到最佳解答。

最近想要認真地學習印地語，苦思要去哪裡找家教時，L又說：「我去問Neetu！」果不其然，立刻就派了一個印地語家教老師K給我們。然而，在聯繫過程中，K所給的上課地址卻令我們大驚失色：「這……這不是瑜伽老師的家嗎！」前陣子才剛看完韓國電影《寄生上流》的我們，相視並爆笑了出來：「天啊！這應該不會是印度版的《寄生上流》吧！」

當然不是。

原來K是瑜伽老師的姪女，先前就曾有過印地語的教學經驗，「肥水不落外人田」和「內舉不避親」可以說是印度人的最佳寫照。當然這不僅限於血親，在印度這種什麼事情都要樓上揪樓下，隨便遇到都可以稱兄道弟搞得好像很熟一樣的國家，「自己人」的範疇也包含了左鄰右舍。

在台灣，當代大樓一個又一個的小格子，為所有人築上一道牆，不曉得隔壁鄰居是誰是件相當普通的事。不過，這種冷漠疏離卻不是印度的現實，他們總有辦法把所有人都串起來。為什麼？很簡單，誰教他們是印度人呢？連結即是天命，沒有人可以斷開鎖鏈斷開魂結。從過去的鄰里街坊到現在進化成社區大樓，印度人不只組成了資訊情報站，更進階成了一個生意網絡。

Neetu的瑜伽教室，就是這個生意網絡中的其中一員。快速發展的印度經濟以及大量移入都市的人口，使得動輒五百戶到兩千戶的社區大樓林立，特別是開發較晚的衛星城市，每一個新建案都是一個新的造鎮計畫，不僅包含與社區共構的小商圈，內部也自成一個創業生態圈。從手作蛋糕、護膚美容、家教、瑜伽，乃至收費共乘統統都有，每一套公寓裡似乎都有些什麼生意在進行著，而且這些在家創業的幾乎清一色是女性。

這或許不難想像，農村女性被賦予了在家相夫教子的傳統角色，許多都市女性即使受過教育也在職場拚搏，婚後仍自願或被迫地離開了工作。根據印度2017-2018經濟調查報告（2017-2018 Economic Survey），印度只有百分之二十四的女性勞動力進入職場，其中以單身女性為主。

社區大樓裡的生意，某種程度上給了她們一個喘息的機會，在既有的限制之下，滿足她們蠢蠢欲動、希望擺脫日常主婦生活的慾望。當然，攢點私房錢也是重點。

這些主婦們為社區大樓注入活力，甚至擔綱起社區連結、鄰里互動的重要角色，媽媽們的通訊網路發達得不得了，無論是在大門送孩子上學、在社區小公園裡閒聊，還是「不經意」地從警衛、女傭那兒得知最新的消息，所有人好像都知道大家的一舉一動，再彼此宣傳一下就成了一筆大生意。也因為彼此認識，獲取鄰居的服務似乎比從外面尋找新的供應鏈來得更有保障，這樣一來一往地把孩子送去對方那邊家教，又或是買個蛋糕、護個膚，可就是「親上加親」！

這些社區大樓裡的媽媽網絡，不僅成就了一種新型有機創業環境，為主婦們打開呼吸新鮮空氣的一扇窗，更為我們這些外國人提供了一個進入點。只要認識一個媽媽，就接上等同一個小鎮的媽媽網絡，讓我們寄生在她們身上獲取情報。回頭想想，或許我們才是在寄生上流。