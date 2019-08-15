【動物浮世繪】張錫埼／黑毛

2019-08-15 06:00 聯合報 張錫埼



圖／Tai Pera 分享 facebook

下班一推開門，黑毛便興奮地搖著小小尾巴，蹦蹦跳跳地在我身邊跑了兩圈，然後逕自衝到牠專屬的地毯上，睜著圓滾滾的眼睛望著我，我也一如往常回應牠的需求－－晚餐。

洗完澡，輕輕鬆鬆地坐在沙發上看電視時，黑毛乖乖地窩在我身旁不吵不鬧，就如同我玩電腦遊戲時，牠靜靜臥躺在我為牠鋪的小毯子上。

牠的陪伴總是靜靜的，靜到讓人會誤以為是絨毛玩具。

其實，在收養黑毛前我並不喜歡貓狗，不是厭惡，而是覺得照顧起來似乎挺麻煩的。然而，黑毛不吵不鬧的性情，正符合我不懂得（或不願）付出的個性。

像我這樣的一個人，怎麼會跟黑毛結下不解之緣呢？這故事要從去年夏天說起。

為了減輕房租壓力，我住的是房東原先作為車庫、堆放雜物的小平房。房子雖小但五臟俱全，而且還有個小騎樓，正好可以擺放機車。

一天早上，我正要出門上班，就聞到一股撲鼻而來的腐臭味；在這同時，我發現機車旁躺著一隻骯髒黑狗。不用說，那股臭味就是從牠身上散發出來的。雖然我不喜歡貓狗，但也不至於狠心到拿棍棒驅趕，所以我唯一能使出的狠招，就是用力跺腳以及不具威脅的喝斥。當然，這根本發揮不了效果。

算了，上班要緊。我摀著鼻子靠近機車，沒想到跨上機車之際，黑狗忽然抬頭哀傷地看了我一眼，便困難地站起來，跛著腳一顛一顛走開。看著牠，我莫名起了惻隱之心，但幾分鐘後仍舊上班去。可能是自己過於敏感吧，之後一路上那股惡臭總是驅之不散。

原本以為這件事就這麼了了。未料，下班要將機車牽進騎樓，就看見房東惡狠狠地拿著掃帚往黑狗身上招呼，嚇得黑狗哀哀叫跑開，還不甘心地回頭看了房東一眼。

「不知哪裡來的野狗，趕了七八次了，就是趕不走。」房東氣急敗壞地抱怨。

我沒說什麼，笑了笑便進房。

本來不怎麼把黑狗當一回事，現在卻很難不當回事。那隻黑狗真是有毅力，被房東掃帚毒打近一個星期，依然堅守地盤。而那股惡臭味更是跟著滲透進我的房內，臭到我根本沒辦法把帶回來的晚餐吃完。

老實說，我對流浪狗沒有多少同情心，索性向房東提議：「要不要找捕狗大隊來抓？」

「怎麼沒找，但就是不來捉啊！說什麼叫我們不要餵食，斷食斷水就會自動離開了。我們什麼時候餵食給水了？」房東氣呼呼大叫。

因為住處偏僻，附近除了幾處建案正在施工外，算算也只有兩戶人家。我有些納悶，如果只是尋找避難的窩，建築工地半完成的建築物，絕對好過這騎樓呀。

兩星期後，我終於找到了答案。一天周六早晨，我迷迷糊糊醒來，聽到屋外稀稀疏疏的聲音，悄悄推開小小門縫，竟然看到一名年約五十幾歲的婦人，從機車的腳踏墊上拿下一個便當盒，將看似廚餘的食物倒在地上，然後揚長而去。而那隻黑狗跛著腳，叼起幾塊肉片，就往建築空地上走去。透過門縫，我看見地上那堆食物，除了黑狗叼走的肉片外，就是一堆雞肋骨、蔬菜，以及分量不少的米飯。

沒幾分鐘，黑狗折返回來，叼起幾塊雞肋骨，再度消失在工地裡。總共來回四次，牠才將雞肋骨與零碎的肉片都運走，然後逕自吃起剩餘的米飯與蔬菜。不消幾分鐘，吃乾抹淨，牠窩回我的機車旁邊，舔著毛髮，好像什麼事都沒發生過。

原以為狗命不保，想不到牠很努力

除了早晨這時段，下午一點多左右，我又見那婦人快速地丟了一包食物，匆忙離去。而黑狗也如同早晨一般，來回幾次處理那批食物。

我沒打算讓房東知道這件事，但好奇心驅使下，走進了工地。不消多少功夫，我就發現在一堆裝著瓷磚的廢紙箱裡，有三隻毛茸茸的黑色小東西。我終於知道答案了。

趨前幾步想瞧個仔細，卻馬上被一股熟悉的惡臭給逼退。那三隻小黑狗顯得相當孱弱，可憐兮兮地望著我。縱使莫名鼻頭一酸，我仍舊沒有太多的情緒，看了兩眼，轉身離去。走了幾步，便看見那隻黑狗以一種戒備的眼神與姿態盯著我，我刻意繞個小彎，小心離開。

回到家裡後，有件事始終想不透，那婦人為什麼不直接把食物送到建築工地內呢？婦人不知道黑狗真正的窩嗎？不過，這個問題沒在我腦海裡待太久。此後，黑狗與房東的你打我跑，婦人偷偷餵食的戲碼，依舊每天上演。

然而，從某一天開始，黑狗都沒在騎樓下出現了。是被捉走了嗎？

好奇心讓我再度走進工地，一進去便嗅到一股屍臭味，心頭也有了不祥的預感。果然，那隻黑狗已死亡多日，旁邊躺著兩具小屍體，另外一隻呢？我在牆角的紙堆裡發現了動也不動的小身軀－－儘管呼吸微弱，至少一息尚存。我沒做他想，找了塊破布裹住那惡臭身軀，直奔動物醫院。

原以為狗命不保，想不到這小傢伙很有求生慾，老天爺也放了牠這條小狗命，教牠奇蹟地活了下來。坦白說，我一點都不指望小傢伙能存活下來，會救牠純粹是一時衝動。

「願意救這麼髒的流浪狗的人已經不多了。」醫師一邊診治一邊說，最後算了我醫藥費半價。

狗命是救回來了，可隨之而來的問題也令我頭痛，之後要怎麼安置小傢伙？小狗在動物醫院住了快三個禮拜，最後一次去探望時，牠居然認出我，並且熱情地搖著小尾巴，在我身旁蹦蹦跳跳繞著跑，不只長得頭好壯壯，毛髮也光澤亮麗。

「你可以把牠帶回家了。」

帶回家？這可不在我計畫裡，原本是打算留在醫院內幫牠找個有緣人啊！不過，這小傢伙愈發讓人覺得可愛，問了醫生怎麼照顧後，我決定收養牠，也給牠取了個名字，黑毛。

從此，黑毛成為我的家人，我用自己的方法胡亂養著，牠倒也配合，長得健康可愛。

有一次，我因為必須去日本出差，將黑毛暫寄到原先那家動物醫院幾天。回國後，醫生居然問我：「黑毛賣不賣？」原來黑毛在寄宿期間，被一名小姐看上了。我笑了笑，回他一句：「對不起！非賣品，無價！」