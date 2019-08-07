【腦科先生說古今】汪漢澄／愛是一種癮

2019-08-07 06:00 聯合報 文／汪漢澄 圖／Emily Chan



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誰真懂得愛

每年的情人節一過，幾家歡樂幾家愁。而到了下一年的情人節，哪些人會由愁轉樂，哪些人會由樂變愁，無人知曉。所以比起愁與樂，愛情帶來更多的是困惑。

喜歡說愛的人太多，懂得愛的人比較少，而真正觸及愛的本質的人，則如鳳毛麟角。知道愛的真相的人，不是陷在情網中的男女，也不是筆底生花的浪漫作家，而是戴著近視眼鏡、披著白色長袍，在實驗室裡面苦幹的神經科學家們。

東西方在上古都曾有過男女感情自然奔放的時代，但隨著社會的制度發展，很快地消聲匿跡。古代的男女之間，除了基於社會與宗族需求的「正當」匹配之外，並沒有任何被認可的的關係。男女私情，只能散見於詩詞、戲曲、小說傳奇之中，而不可見於經傳，人們私下讚嘆欽羨者有之，公然歌頌宣揚者絕少。一直到幾百年前為止，在古人的生活中，我們現代人認識的那種獨立於社會責任之外，自由奔放、熾烈的愛情幾乎不存在，就算瞥見一鱗半爪，也大都閃閃躲躲，承受著異樣的眼光。

愛情，是中世紀浪漫主義發芽後，由歐洲吟遊詩人以及傳奇小說家無中生有發明出來的產物。浪漫主義的基本精神反對僵化教條，注重個人情感與想像，所以熱情與變化，就成了浪漫主義的核心精神。浪漫主義被作家與遊唱者推廣盛行之後，歐洲的人們才開始知道，男女間並不是只能有宗教上的神聖結合，或政治經濟上的權宜送作堆這兩種關係，而是可以遵從自己的心之所向，追尋自己的所愛。

隨著歐洲文化的昌盛擴張，愛情蔓延到世界的每個角落。所以，現代式的愛情不但是近代的產物，而且還是西方的產物。西方歌頌的愛情型態，通常是非常熾烈、不計生死的。音樂之神奧菲斯進入冥府，向冥王黑帝斯討回亡妻尤莉蒂絲；歐洲最偉大的詩人但丁，為見心上人貝緹麗彩深入地獄。他們都為了浪漫的愛情，不惜冒著靈魂灰飛煙滅，永不超生的風險。

相對於西方愛情傳奇當中的那種熱情無悔，東方人的表達就要節制得多，搞不好會讓人誤會，我們對愛情的投入不如西方人。郭大誠的〈墓仔埔也敢去〉歌詞中說：「狂戀的人有勇氣，不驚一切唷，無論三更也半暝，墓仔埔也敢去。」墓仔埔就是墳地，英文叫作graveyard。老外要是看到這歌詞，一定很納悶：「這graveyard有什麼不敢去的呢？怕死人出來跟你搶愛人嗎？」

我們大多數人，在主觀上都曾體驗過愛情的感覺。省思一下自己的這個感覺，印證那些被歌頌的愛情故事情節，再觀察一下周遭熱戀男女的行為模式，我們不得不承認，愛是一種暫時性的精神混亂。在熱戀期間，我們會失去理智，做出一些神智健全時不可能做出的傻事。有人形容得很精闢：「愛情是社會唯一容許的一種瘋狂。」

愛情這種瘋狂，在過去是只有文學家、劇作家、藝術家、音樂家等等「文化人」才會去探討的主題，其根據不外乎主觀的想像、個別的經驗，以及文勝於質的感性。一直到近年，才終於有科學家，尤其是神經科學家們開始染指愛情這個領域，並且一出手就成果斐然。

神經科學家認為，精神、心理、個性、意志、感情這些看似形而上的心智活動，都是人類的大腦在長遠的演化過程中，為適應生存與繁衍的需要，而發展出來的特定神經電生理活動，愛情當然也不例外。我們富有創造力與幻想的大腦，固然擅長於為所謂的愛情加枝添葉，賦予浪漫的色彩，然而要真正了解任何心智活動的本質，還是只能靠科學。

愛情、理性與科學

性是生物的本能，共通於人類與所有動物，這一點沒有爭議。但如果要證明愛情也是一種生物本能，而並非「高等」的人類所獨具，就必須證明在動物配偶之間，也有愛情的存在。神經科學家最喜歡用來研究的愛情動物模型，是橙腹田鼠。

橙腹田鼠這種動物很特別，牠們是單配偶，並且從一而終。配偶在一起時，會經常互相依偎，互相清理皮毛，分擔養育後代以及巢穴清潔的工作，並且大部分時候彼此非常的親密。換言之，比起絕大多數的人類配偶要來得更恩愛。

科學家發現，橙腹田鼠的愛情，跟牠們腦部的兩種激素有關：一種是催產素，另一種是升壓素。雌雄鼠之間的親密行為，會引發腦內這兩種激素的上升，上升的催產素或升壓素，會作用在腦內多處的接受體，包括所謂的多巴胺獎賞系統，引起多巴胺的上升。這個多巴胺獎賞系統，會讓動物一直想重複地做同一件事，以激發出同一種快樂的感覺。基本上，這跟「上癮」的腦部生理機轉完全相同。

人類的愛情生理，與橙腹田鼠幾乎一模一樣。當我們擁抱愛撫自己所愛的人時，腦內的催產素就會上升，讓我們產生欣快、舒服的感受。人類腦內的催產素與升壓素，不僅僅掌管情侶之愛，也負責友愛與母愛。這些激素的上升，同樣會刺激我們的多巴胺獎賞系統，讓愛成為一種非常值得的體驗，讓人對愛無怨無悔。有人說「對愛上癮」，其實，「愛」就是一種「癮」。

感謝神經科學家的不斷努力，我們對於愛情，已經有了比古人深得多的認識。愛情是基於生物體繁衍的需求，經過無數年代所演化出來的精巧腦生理機制，這使我們對於感情的本質有了客觀的認識。那麼，了解這些原理，對於掙扎在情海的個別戀人們來說，有什麼樣的幫助呢？

腦科學研究儀器與方法的日新月異，讓愛情的本質日益清晰。近年來，神經科學家們利用功能性磁振造影檢查，發現戀愛中人腦內的獎賞、動機、情感調節以及社交認知迴路的功能性連結，明顯高於單身者之上，而一旦失戀，這功能性連結就會降低，失戀愈久，就降低愈多。換句話說，愛情是一種可偵測的腦部變化，一個人有沒有愛，口說無憑，掃描就知道。

另外，在心理學的層面，科學家也已建立了人類在愛情的不同階段的典型行為模式，分別與其腦內的神經生理變化息息相關。甚至也已經歸納出，什麼樣的愛情模式讓人感到滿足，可長可久，而什麼樣的愛情模式讓人感到空虛，無法持續。

不知大家有沒有想過，任何操作起來具有難度或潛在危險的物品，都會附上「使用說明書」，然而愛情這既困難又危險的玩意兒，卻從來都沒人給過你說明書？所有的愛情新手，都是在遮遮掩掩跌跌撞撞中，孤獨地匍匐前進。運氣好些的，還能從明智的長輩或同儕那裡口耳相傳，得到一點有用的二手經驗；運氣差點的，則有很大的機會犯下所有可能犯下的錯誤，最後得到自己不想得到的，或失去自己不該失去的。

人們還不習慣用理性與科學來分析感性的事，但事實上所謂的感性，皆有其脈絡清晰的神經生理基礎。若真正想要了解任何感性的真相，解決任何感性的問題，也許該試著運用理性與科學。神經科學的介入，無疑為那份懸缺已久的「愛情說明書」，開啟了精采的第一章。