【記憶藏寶圖】高月卿／從前那個年代

2019-08-03 06:00 聯合報 文／高月卿 圖／TANK



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往昔的這個山村，比起現在，物資沒那麼充裕，生活沒那麼進步，交通也沒那麼發達，但那時候的「庄仔頭」，彼此之間不論是否同宗同姓，都能互通有無，有福同享，有難共擔。思及此，內心溫暖起來。

有福同享

父執輩一代的這個山村，物資貧乏，生活苦哈哈的，經常捉襟見肘。舉個例子即可明證：當時十家有九家的男人，自幼家境不好，營養不良，瘦巴巴的，因此彼此呼喚名字時，前面都加一個「猴」字，像猴印（我老爸）、猴杰、猴通、猴墩等等，這「猴」字在台語是瘦得像猴子的意思。這些人一旦能活到六、七十歲、八十歲都算是長壽了。六十歲開始，每逢十的整數大壽日，通常家人都會為男長輩如父親、祖父做壽。而女性長輩則鮮有大張旗鼓地做壽，頂多買個豬腳麵線，全家打打牙祭罷了。

那時做壽，比較慎重其事的，會在家裡席開三、兩桌，宴請左鄰右舍及親戚，然一般多不辦壽宴。不過，不管辦不辦壽宴，一定會在壽日前夕向糕餅店訂購「壽龜」（麵粉發酵製成，餡為紅豆沙或綠豆沙），這種特大號的壽龜，約現今筆記型電腦大小，在壽日當天用來祭拜天地，感謝上蒼讓此人活到這個歲數，更祈求上蒼繼續庇佑壽星。祭拜之後，山村裡每戶人家一戶發一個壽龜，有時一戶兩個，來個有福同享。

這種壽龜為何有時一個，有時兩個？從壽龜的外表可看出端倪：壽龜的外皮是大紅的，是兒孫為父親或祖父做壽；如果是粉紅色的，就是已嫁出的女兒、孫女，回來為父親或祖父做壽。

記得我老爸七十歲前夕，交代我除了向糕餅店預訂傳統的壽龜，還要我另外訂同樣數目的八吋蛋糕。這些蛋糕並非他老壽星要切的，而是隨著壽龜加碼送給庄仔頭的每一戶人家。這說是大手筆一點也不為過，身為子女的我，也只能照辦啦。

這些贈送給村人吃的壽龜，或像我們加碼贈送的蛋糕，都是不收回禮的。村裡約定俗成，平日吃他家的壽龜，他日自家做壽，也要預購壽龜請大家共享，這是禮尚往來的人情世故。

生日送壽龜之外，山村裡另有個習俗，即哪戶家裡生了頭一個男嬰，便會主動煮油飯分送村人，分享喜訊，並廣為告知已傳宗接代，有了傳人。

有難共擔

山村居民不僅能有福同享，更難能可貴的是有難共擔，特別是村裡有人往生，村裡的男丁，一戶一丁，都會伸出援手。這在當地稱為「斗腳手」，互相幫忙之意。

最重要的「斗腳手」時刻到來，即出殯當天，都會準時到喪家抬棺木；我們喪家台語不說棺材，而是說「抬大厝」到墓仔埔。窮人家買的棺木比較小、比較薄也比較輕，稍微富裕人家用的棺木，可就非常重，往往得從六個人增加到八個人抬。彼時道路崎嶇不平，雨天或雨天過後，處處泥濘，又無法像今日將棺木抬到有輪子的板子上用推的，這些幫忙「抬大厝」的人，其辛苦程度可想而知。

村裡有個不成文的規定，像這種會直接接觸有往生者棺木的工作，我們不給紅包祛霉運，而是給每位一個「淨符」、一條毛巾回去淨身祛霉運，及吃一餐或兩餐，如此而已。在村子裡，喪事「斗腳手」互相伸援手，改天換到我家出這種事時，別人也會自動聚集前來幫忙，不必去請求。

除了喪事的互相援助之外，還有另外一種有難共擔之事，也值得一提：以往村子裡某戶人家長者生病住進醫院，左右鄰居會互相告知，相約前往探病，給予病人和其家屬一些溫暖及關懷。探病時，我們依慣例不買營養品，也沒送鮮花，而是包個紅包給病人。意在給病人祛霉運，且在那無健保時代，雖杯水車薪，多少也可以幫助家屬分擔一點醫療費用。

如今，大家收入較往日多了，這種「有福同享」已消失多時；「有難共擔」之舉，也因年輕一輩都往城市發展，上班、做生意，各忙各的，老一輩的，不是凋零就是年老體衰，心有餘而力不足，無法互相幫忙，善行難以為繼。即便碰到事情，也不好意思讓大家來幫忙，只好跟山下人家一樣，外包給葬儀社；去醫院探鄰人的病，也改以水果、營養品替代紅包。以前的那些作法，就這麼隨著時代而改變了。