親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

【生活進行式】王麗娟／餵媽媽吃飯

2019-07-24 06:00聯合報 王麗娟

圖／Silvia
圖／Silvia
分享

我去洗手，不要偷吃哦

每次聽到魚販嚷著：「現釣的帕頭仔，無青免錢。」我都會趨前購買。「帕頭仔」又叫「春姐仔」，是春天送給人間的美味，是媽媽很喜歡吃的魚。她常說，抹一點鹽，煎乎伊赤赤，呷起來鹹香鹹香。我吃著魚，想念著媽媽。

媽媽不良於行後，整天坐在高腳的藤椅打盹，撥佛珠，念「阿彌陀佛」祈福迴向給家人。看護總是一口一口餵媽媽吃飯，這樣子既快又省事，卻讓媽媽漸漸失去自理能力，所以每次回娘家，我親自餵媽媽吃飯。先在便當盒裡攤平一層薄薄的飯，挑去魚刺，再把魚撕得碎碎的，和幾樣菜間次鋪在白飯上。舔一下手指，嗯！好香哦！「我去洗手，不要偷吃哦！」我常和我的三個孩子這樣玩，他們通常會偷吃，一下子就玩完了一碗飯。

現在，說這樣的話我感到心酸。媽媽拿著湯匙用抖動的手挖飯，一路抖抖抖，我捧著便當盒緩緩跟著湯匙移動，好接著掉落的飯菜，她前傾著頭，費好大的勁終於把食物送進嘴裡。

「一口飯配一口魚，一口飯配一口蛋，一口飯配一口菜，哎，現在該吃什麼？」她說：「魚啦！」是她愛吃的「帕頭仔魚」，魚的個頭略小，比黃魚小，被捕時溜不掉卡在網子上，所以有了「卡網仔」這個名字。她還說，「烏仔魚」是小烏魚，只要加個「仔」字，東西就變小了，「店」和「店仔」的規模就是不一樣；小時候，她是這樣告訴我，媽媽緩緩抬頭望著我，已忘記這些事。記不記得這些事並不重要，重要的是媽媽還記得我，雖然老是把我喊成姊姊或妹妹的名字。

媽媽咬不斷青菜的纖維，只能把莧菜或地瓜葉燜得糊糊爛爛的，這樣的菜色，我看了也難以下嚥。記得有一次，我因為肚子不舒服，只好吃燙得爛爛的青菜，真的是薄淡無味，讓我食不知味。

媽媽無呷飽，還帶飯包哪

看到菜，一直喊餓的媽媽推說：「我親像未枵。」吃了兩口，她突然說：「順紲幫恁二兄準備一個便當。」我愣住，沒能回答。她自顧自接著說：「做囝仔時陣，恁兄妹規工吵吵鬧鬧，哪會愈來愈袂親，愈來愈無情分。」我不知該怎麼回答。我們五個兄妹分處五個地方，來往並不頻繁，即使在春節，想要全部兜在一起，也是件困難的事。媽媽一直在意這件事，我住得最遠，回家的次數就更少了，她總說我變得很無情。想家的時候，我的心總是痛著，痛著想念媽媽。

結婚的二哥住在外面，有一餐沒一餐的吃，最讓媽媽放不下心。回娘家，我買來食材，媽媽在一旁看我包水餃，我把兩百顆水餃一份一份裝好，囑咐瘦巴巴的二哥帶回去吃，不要老讓媽媽擔心。不久，便傳來二哥罹患胃癌末期的消息，我不知二哥是否吃完那些水餃，他過世時，我捧著二哥的遺像回家，媽媽那顫抖的手不斷撫摸二哥的臉，對於二哥的去世，她選擇忘記。

媽媽的臉頰沾著飯粒，我說：「媽媽無呷飽，還帶飯包哪！」小時候，她常常如此笑我，總算幫她找回一點記憶。她突然笑了，笑得如此燦爛。慢慢地，媽媽的記憶全都糊在一起，經常把不同時空的事件拼湊，拼錯。

媽媽插鼻胃管，需靠流質灌食，醫院準備的是罐頭配方，每餐一瓶，嘩啦啦流過透明的管子，幾秒鐘就餵好一餐，媽媽常常嚷著：「敢若呷無飽。」於是，姊姊一早去菜市場採買，蛤蜊和魚清蒸後剝去硬殼、挑去魚刺，加上煮熟的青菜、米飯，連同排骨湯用果汁機攪打成流質，分裝在玻璃瓶裡，要吃的時候，再放到熱水裡浸泡一下，好讓媽媽「溫」飽。

癱臥在床的媽媽已不需要味覺，視覺雖模糊了，眼瞼倒是肩負著很重要的任務，眨一下代表「是」或「好」。每次要灌食以前，先在媽媽眼前晃一下玻璃瓶，告訴她餐點是什麼。加南瓜的有一抹橙亮，混著菠菜、綠花椰菜是翡翠色，即使食物的味道全糊在一起，不須經過咀嚼就直接滑進胃裡，也該讓她知道吃的是什麼，讓她可以在腦海裡回味，再回味……

便當果汁結婚
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

劉雲英／惻隱之心

2019-07-24 06:00

【青春名人堂】夏夏／膝蓋

2019-07-24 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／一個人的超市觀察

2019-07-23 06:00

【記憶藏寶圖】簡永彬／日本時代的寫真帖和寫真館

2019-07-23 06:00

【繽紛迴力球】劉愛玲／平安回家的路

2019-07-22 06:00

【青春名人堂】阮光民／做土水

2019-07-22 06:00

【生活進行式】洪彩鑾／超級大花癡的瘋花史

2019-07-22 06:00

【推理大解密】既晴／一瞬成永恆

2019-07-21 06:00

山大人／我在小的時候，就開始當媽媽

2019-07-21 06:00

王岫／老來騎腳踏車

2019-07-21 06:00

楚狂／滾滾

2019-07-20 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／社團與營隊的那些事

2019-07-20 06:00

【生活進行式】李訓維／破碎的自我認同──與焦慮感相依為命的一生

2019-07-20 06:00

【青春名人堂】金磊／感動與關心，遠比恐嚇有力量

2019-07-19 06:00

劉洪貞／巷口的韮菜盒

2019-07-19 06:00

【惠風醫言堂】洪惠風／心臟超音波室發功記

2019-07-19 06:00

【青春名人堂】印度尤／Crore和Lakh 印度的吠陀數字單位

2019-07-18 06:00

【生活進行式】羅一亮／等快遞的下午

2019-07-18 06:00

【話題徵文：攝影時代】曾詩琴／從底片時代走向數位時代

2019-07-18 06:00

陳曙萍／一個千禧年的塑膠袋

2019-07-17 06:00

【青春名人堂】黃宗慧／如果在跨年夜 一個長輩

2019-07-17 06:00

【動物上好戲】莎伊・蒙哥馬利／奧塔薇亞

2019-07-17 06:00

【青春名人堂】許子漢／第一道關卡

2019-07-16 06:00

【話題徵文：攝影時代】好腎醫師／與你邂逅在鏡頭下

2019-07-16 06:00

【生活進行式】李秋苓／看見生命的價值與希望

2019-07-16 06:00

【人生好樣的】施昇輝／三十九年前的未竟之夢

2019-07-15 06:00

【貓亮相】馮平／貓來富

2019-07-15 06:00

【話題徵文：攝影時代】施彥如／貓與狗與我

2019-07-15 06:00

劉蕗娜／寫作哀號之必要

2019-07-14 06:00

【腦科先生說古今】汪漢澄／蛇杖傳奇

2019-07-14 06:00

【世界在我腳下】楊世泰／歸零，西班牙朝聖之路

2019-07-13 06:00

【青春名人堂】林華勁／爵士學歷制式化，是好是壞？

2019-07-13 06:00

【動物閃光】布朗尼飛魚／有非常之破壞也有非常之建設：鸚哥魚啃咬珊瑚礁的影響

2019-07-13 06:00

【青春名人堂】葉子／為了貓不遠行

2019-07-12 06:00

【這個職業有祕密‧出版編輯篇】出版編輯不好當

2019-07-12 06:00

【青春名人堂】林力敏／小小燭火熄滅後

2019-07-11 06:00

【這個職業有祕密‧出版編輯篇】重凌／Show Me the Pen

2019-07-11 06:00

【話題徵文：攝影時代】鏡頭過敏症

2019-07-11 06:00

【青春名人堂】夏夏／腰

2019-07-10 06:00
看更多

熱門文章

丹妮婊姐脫單選書！讓愛情大師馬修告訴你「已讀不回」真正原因

2019-07-23 11:55

耿一偉／解嚴物的情感──《故事派》推薦文

2019-07-23 09:00

林懷民告別：我的時代已結束

2019-07-24 00:18

【和平青鳥】焦元溥談《擁有搖擺樂風的畫家：桑貝》與音樂動人的秘密

2019-07-23 11:33

【聯副 ‧ 為你朗讀23】顏艾琳／孩子磁場

2019-07-24 00:00

真人版獅子王再登台 小巨蛋化身非洲草原

2019-07-23 16:33

「妖氣都市」特展搞鬼 VR與妖同行

2019-07-23 17:45

中研院士黃一農研究 曹雪芹著8冊工藝書助弱勢

2019-07-23 17:08

【親子之間】藍雲／成為勇者

2019-07-24 06:00

【亂彈古典】蔡詩萍／你不知道有多討人厭！

2019-07-24 06:19

林懷民放手 讓雲門長出新肌肉

2019-07-24 00:18

【生活進行式】王麗娟／餵媽媽吃飯

2019-07-24 06:00

新舞臺藝術節 聽小提琴怪傑玩樂

2019-07-24 00:18

劉雲英／惻隱之心

2019-07-24 06:00

【青春名人堂】夏夏／膝蓋

2019-07-24 06:00

幾米〈空氣朋友〉

2019-07-24 06:21
看更多

留言

Top