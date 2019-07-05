【青春名人堂】金磊／壞天氣時海豚在幹嘛咧？

2019-07-05 06:00 聯合報 金磊



海豚們其實還滿喜歡有點浪的海面。 圖／金磊提供 分享 facebook

前陣子梅雨鋒面接二連三轟炸台灣，就算不是傾盆大雨，也總是飄著毛毛雨絲，連帶著讓出海尋找鯨豚的大朋友小朋友們頗為掃興。在這樣陰雨綿綿，甚至大雨滂沱的日子裡，海豚朋友都在幹嘛咧？

首先，海上的雨和風是要分開來看的。單單下雨，其實不會影響海面的起伏，只是海面的能見度會被雨勢、水氣所影響罷了。但如果起了風，配合海流的方向，水面就比較會有浪的起伏。所以人們覺得的壞天氣，泰半是出海時沒有藍天白雲，導致心情不美麗，或者因為船隻晃動幅度較大，略有不適感；相對一輩子都生活在水裡的鯨豚，這些影響並不大，玩照玩，吃照吃，生活照樣過。而且在有浪的狀況下，有時候海豚甚至更活躍，因為牠們會利用從浪峰高處往下衝的位能，來加快自己的速度並省力，或單純享受速度感地玩樂。今年我在御藏島就看到海豚像玩溜滑梯一樣，乘著浪溜下來之後，轉頭游回不遠處，再來一次，持續不間斷。

倘若碰上更強烈的壞天氣呢？這時候，海豚們就會待在更深的水層，只在必要的時候短暫上來換氣，接著迅速下潛。因此，當海面起伏大到一定程度，我們可能會觀察到海豚們急匆匆地上來換氣，又急匆匆地下潛。而這個舉動，可能就是為了趕回去較為安穩的水域。