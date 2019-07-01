【這個職業有祕密‧出版編輯篇】A編工事中／出版無限好，只是近黃昏？

2019-07-01 06:00 聯合報 文／A編工事中 圖／Tai Pera



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這裡是出版社，影印店請樓下右轉

「我今天交稿，請問下個月可以拿到書嗎？」

從校稿紙堆中抬起頭，盯著螢幕的視線還有點模糊，但不用等視力恢復好好看完這封mail，就知道接下來和作者的交涉大概要費一番心力。因為，這已經不知道是第幾個，以為自己下個月就能出書的作者了。

不了解出版業的人，對「出版社」的想像可能是這樣的：我想出書，拿著稿件或帶著電子檔進入編輯部，向出版社總編大力推銷自己的作品，心想這本書寫得這麼好，出版社應該會馬上答應的吧？如果出版社不答應，我也可以自己拿錢出來「自費出版」。也許兩個禮拜或下個月，就可以看到自己的作品順利出版了呢。這種感覺跟影印店很像，只要把電子檔交給老闆，經過一、兩天，了不起封面設計再多幾天時間，書就會咻咻咻地跑出來……

平心而論，一個月內出版一本書並不是完全不可能。但一般狀況下，編輯手上通常不會只有一本書，出版社也往往有自己的年度出版規畫。如果「隨到隨印隨出版」就是你認識的「出版業」，那從今天開始，請先停止這種不切實際的妄想──因為「出版」不是刷刷刷的印書而已，對出版社來說，每一本書，都是作者和出版社之間，面對「讀者」而共同「投資」生產的「商品」，必須經歷可短可長的編輯、討論和設計過程。這件事情，「我們都不能只想到自己」。

誰說編輯只是校對？給我「踹共」！

「你們編輯上班就是看書、校校稿、抓錯字而已吧！這我也會啊！」

繼「一個月出書」之後，第二個讓我哭笑不得，也會讓所有編輯腦溢血的情境，大概就是很多人以為編輯的工作很輕鬆，只是校稿、抓錯字而已。更有用心的讀者留意到近年來出版品有錯字、出版品質下滑的情況，覺得出版社編輯是否失職、不專業。

身為編輯，我們衷心感謝所有仍熱愛閱讀，並對出版社有所期待的讀者。然而大家可能不知道的祕密是：編輯的工作向來就不只是校對，甚至有些時候，「校對」可能只是編輯一周工作內容的一小部分而已，或者得要等到夜深人靜時，才能默默加班處理的事項，逼不得已才有機會外發校稿。

編輯台如戰場，從出版企畫、排版、校對、封面設計、行銷文案撰寫，到落版、印務、通路提報、活動企畫……整條產線無一不包，好幾本書的不同進度縱橫交錯，以及辦公室突如其來的臨場狀況（現場買書、客服電話、各種會議和拜訪），構成了編輯的日常。更別說同時和好幾組作者、設計師的溝通討論，和通路採購的提報、爭取媒體曝光資源，當線上小編和社群讀者互動，各種標案補助、活動通告，有時還有國外出版品的版權競爭，和面對國外出版社的細節討論等等。

借用暢銷作家Peter Su的書名，「如果可以簡單，誰想要複雜？」，編輯們大概也有類似的吶喊：「如果出版可以簡單，誰不想好好校稿？」

你的編輯不（只）是你的編輯

「出版一本書，作者和編輯的功勞各占幾成？」對編輯而言，這或許就是攸關自己職業生命與職涯規畫的最後一題了。

一本書的起源，當然要有作者的靈光乍現與辛勤筆耕，但如果沒有責任編輯整合美術編輯、封面設計師、印務、裝訂、行銷、媒體，乃至於爭取書店通路的看重和協助，這本書就無法完成。但，也正因為編輯通常要同時面對好幾個作者和出版企畫，手邊各種想得到和想不到的雜事，都需要編輯逐一解決。所以，不管有沒有出版經驗，都請接受編輯通常很難全心全意面對單一作者的事實。不過請相信，編輯會特別珍惜每一個能一起好好討論作品的作者，如果作者也願意對編輯和出版有多一些理解的話。

對編輯而言，占多少功勞是假議題，編輯只在意是否把作者和作品最好的狀態表現出來，習慣把榮耀獻給所有的參與者，最後在版權頁後面留下名字，為所有的錯字和失敗負責。把悲傷留給自己，美麗讓作者帶走，這或許是編輯除了校對以外，最有存在感的瞬間了。

A編工事中，某社主編，一級斜槓鄉土文青。出版寒冬中依舊想靠著台灣文學、人文史地取一點暖，談一點時事，說一些編輯大小事，「編輯元素表」無限期推廣中。