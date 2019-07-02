【這個職業有祕密‧出版編輯篇】Ｂ編／編輯的特級廚師之路

2019-07-02 06:00 聯合報 文／Ｂ編 圖／奚佩璐



圖／奚佩璐 分享 facebook

你們是不是都在改錯字？

「你們是不是都在改錯字？」成為編輯之後，十個朋友會有九個問我這個問題，更甚者還會補一句：「用word自動校對不行嗎？」即使當時的我仍是編輯台上的一隻小菜鳥，連打樣、出清、製版都還沒接觸到，我也只是笑笑地回覆：「改錯字只是一部分的工作。」

這樣的回答其實並沒有回應到朋友對編輯工作的疑惑。事實上，當時的我對「編輯工作」也是一知半解。

當我們攤開各大學的課表，便會發現「編輯實務」或「出版概論」這類課程根本屈指可數，更遑論相關系所的設立。因此，線上的編輯多半是成為編輯之後，才開始學做編輯的。我也不例外。

更何況，沒有任何一門課，會教人如何「挑錯字」。

我的第一份工作在一家小型出版社，加上菜鳥新人（我），編輯部總共才兩個人。原本以為編輯就是可以每天看書的幸福工作，沒想到等著我挑戰的，是一趟為了考上特級廚師、尋找傳說中的廚具、一路上充滿淚水歡笑的奇妙之旅——「出版一條龍」。

既然是「一條龍」，改錯字只不過是編輯基本功，是別上特級廚師臂章之前，得先學會炒出一盤不帶土味的青江菜。（請見《中華一番》動畫第三集。）

然而，一份稿子反覆校讀三到五次，其中一定會有鬼遮眼般始終隱而不見的錯誤，同事間彼此互校，或外包給專職校對的人員，都能或多或少抓出一些調皮的錯字。但，即使我們已費盡了九牛二虎之力，每天猛吞葉黃素來保持眼力，錯字依舊沒有從任何一本出版品中絕跡，仍是所有編輯的終極噩夢。

所有的編輯，都會為錯誤感到慚愧

從內文到作者簡介、封底文案，甚至於版權頁的劃撥帳號少一碼，都是我在編輯台上曾經犯下的錯誤。

猶記得當我沉醉在責編的第一本書付梓出版的喜悅中時，等待我的是出版社資深讀者精心整理、多達雙面兩頁的勘誤表。這份勘誤表雖短暫打擊了我初出茅廬的編輯自尊心，隨之而來的愧疚感卻也成為鼓勵我更仔細、更用心面對每一行句子、每一個文字的動力。

「對，沒錯，所有編輯都會有錯字，世界上沒有一本書完美到沒有錯字。」這是韓劇《羅曼史是別冊附錄》車主編的台詞，接著的是：「所有的編輯，都會為錯誤感到慚愧。」是的，編輯不是只會挑錯字的人，但因為沒挑到錯字而感到慚愧的人，才真的對得起編輯這項職業。

所有的勘誤表，都是源自於某一位讀者認真閱讀了出版社費盡心血製作的書，所以那些字裡行間的錯字、錯譯、錯用，才會一一被揪出。為了對得起在閱讀風氣日漸低落的現在、每一個願意翻開書頁的人，身為編輯的每一日，我們都必須將錯字看作是滔天大禍，戰戰兢兢地面對。

公司的社長曾經對我說過：「編輯就是廚師，作者把材料準備好了，我們要端出怎樣的料理上桌，完全取決於編輯的功力。」有些作者帶來了松露鵝肝、頂級食材，沒有掌控適當的火候、費心設計的擺盤，終究無法成就一盤好菜；即使作者拿來了青菜白米，精心調味、細心烹飪，即便粗茶淡飯，也是一頓悠閒溫飽。如果廚師草率敷衍料理程序，又如何期待食客吃得飽足呢？

如今，我能堅定地回應朋友，編輯不是只會改錯字的人，並且詳細地為他介紹編輯台上的作業；也能無畏地表示，編輯不能是「不會改錯字的人」！如果連一盤最基本的青江菜都炒不好，我們何以光榮地踏上特級廚師的戰場？如何製作出一本問心無愧的書呢？

Ｂ編，射手座Ａ型，以前是編輯，現在是出版社行銷企畫，唯一不變的身分是臉書粉專「編笑編哭」唯一小編。名字源自某次某人臉書貼文時，匿名簡稱Ａ、Ｂ二編，此後約定俗成。Ｂ不是Ｂ咖的Ｂ。