【青春名人堂】許子漢／有故事的地圖

2019-07-02 06:00 聯合報 許子漢



六月，學期進入尾聲，大學也進入一種季節性的忙碌，學生要考試，老師也進入批改作業的高峰期，還有，各類計畫也要做結案或期中報告。某天，我參加了一場「深耕計畫」的成果分享。坐在我旁邊的是台灣文化學系的老師郭俊麟，對，就和西武隊那位同名同姓，有時我也叫他KAKU老師。

郭老師專長是做GIS地圖，這天的成果分享也是一個地圖，地圖上的每個點都有照片和故事。我接著上台，分享的就是秋野芒演出成果。可是我無心細講，草草報告完下台，因為郭老師的分享勾起了我的心頭往事。

2014年我第一次帶著學生行走六個縣市，巡演十六個偏鄉國小回來，當時就跟助理柏宇說，我想要做一張有畫面、有故事的地圖，把這趟帶著戲的旅行保留下來。柏宇說，他不會動畫，不會畫地圖，但會盡力。結果他連夜趕出了秋野芒第一張巡演地圖，當然，是很陽春的版本。

2015年，我昭告了為偏鄉孩子演戲的「許伯大夢」，也開始在每場演出都寫下一篇「巡演記」，因為我知道，這會是一個很長的旅程，每一場演出都會是一個結合土地（學校）、孩子、大學生的故事，這些故事會串接成一個更大的故事。

我們的刊物《戲芒子》在2016年出版，主要版面就是巡演地圖，地圖上用演出照片搭配我的巡演記摘文。這個版面隨著演出場次的成長不斷擴張，最新的一期，這個地圖占去了五頁，因為2018年總共演出了六十場。但這地圖仍然是片斷的、靜態的陽春版。我那動態性、整合性的地圖依然是這個大夢中未實現的小夢。

我分享完回到座位，馬上跟KAKU老師咬耳朵，問秋野芒能不能和他合作巡演地圖？他說了一些我聽得沒太懂的話，然後塞給我一組明信片，要我掃描上面的QR code。我也沒細看，就把明信片塞進了包包。

開完會，繼續期末的季節性忙碌，把這事就拋腦後了，沒想到郭老師放在心上。隔了幾天，請我去聽簡報，這下我懂了。一張地圖，可大可小，可以縮放；可以是行政區域，可以是山水地形，甚至是等高線圖、航照圖；可以在任意地點放入照片、故事，移動游標，就可以顯示、閱讀其中內容。我想，應該也可以加上一些動畫或其他效果吧？

我腦中出現一輛有秋野芒LOGO的遊覽車，在地圖上，從一個國小跑到另一個國小，一則又一則的演出故事，就隨著旅程的推移顯現在圖面上。

我從包包裡翻出那組明信片，第一張是一個老棒球隊的合照，圖說是「台灣花蓮港農業學校能高團全員」，還有一排小字：花蓮縣推動國家文化記憶庫計畫。啊，台灣誰不愛棒球？我立刻掃描了上面的QR code，跳出了一張故事地圖：「台灣棒球第一人：林佳興與他的時代」。一張張老照片，述說林佳興定居花蓮、結婚、工作，組織高砂棒球隊，再改名能高團的過程，我平時經過的中山路口、花崗山……原來背後都有棒球的故事。這樣的棒球故事地圖很迷人！

我又掃描了其他明信片，看到更多的故事地圖：「再造歷史現場故事地圖」、「太平洋臨港歷史廊道影像尋幽故事地圖」……

秋野芒也要一張這樣的故事地圖，把這些偏鄉土地、國小的故事寫下來，把我們演出的故事寫下來；我相信，秋野芒演出的大夢會隨著這個巡演地圖小夢的實現，變成一個更活潑、動人的大故事！

●本文作者創辦秋野芒劇團，帶領東華大學的學生志工，為國小學童進行公益演出。