【話題徵文：相遇的那一天】樂加／二十五年前的母親節禮物

2019-06-21 06:00 聯合報 樂加



他在打去的第一通電話裡，就對她說：「我要追妳喔！」彷彿是排山倒海攻勢前的寧靜，要她做好心理準備。

從來沒遇過這麽直白、自信滿滿的男生，初時她有點錯愕、尷尬，但很快便以半認真半帶點逗弄地回應：「你、確、定？」聽到他堅定回：「是、的！」她生起一股同情，顯然是一位純樸善良的大男孩，在戮力工作拚搏事業後，回頭補追「成家」的人生進度，對愛情懷抱美好憧憬。

她不想浪費彼此的時間，更不願背負欺瞞罪名，決定一開始就善盡告知義務：「我大你兩歲耶！」電話那頭傳來他誤判的訝異。她的頭髮隨著年齡漸增愈留愈短，身形纖細看似嬌柔，又生就一張娃娃臉，加上過往的男友們大多比她小三、五歲，而這些戀情皆無疾而終；她心想，又是一個搞不清楚狀況、誤打誤撞的。

停頓了好幾秒，電話那頭傳來更堅定的聲音：「沒關係。」隨即又加了一句：「年齡不是問題。」

在二十五年婚姻後母親節的這一天，他舒服地坐在客廳的沙發上，懷裡有她。這天既是母親節，也是兩人的訂婚紀念日。當年特別選在母親節舉行文定之喜，是想作為送給媽媽的母親節禮物，但此刻她回想著兩人初相遇的那一天，莫非姻緣天注定？

他姊姊和她姊姊是同事，兩位姊姊要介紹公司另一位女同事給他認識，一群人約了在她姊姊家吃飯。一陣相談甚歡，客人們準備告辭時，只見大門被打開，借住在姊姊家的她剛好外出回來。姊姊匆匆引見她給客人們認識，他和她四目交會了一下，她禮貌性地微笑點點頭，接著和姊姊一起送走了客人。過了兩天，她便接到他打來的第一通電話。