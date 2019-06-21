【記憶藏寶圖】夜觀天花板／房玄齡，大唐最不渣男獎得主

2019-06-21 06:00 聯合報 文／夜觀天花板 圖／TANK



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房愛卿，絕色美女隨你從宮裡挑回家

中國古代的婚配制度，是丈夫只能娶一位妻子，但是可以納許多妾。那時候男子納妾，習以為常，就算是平頭老百姓，經濟條件稍微好點的，丈夫也會納個妾。可大唐竟有一人是例外，那人便是房玄齡，咱們給他頒個獎：大唐最不渣男獎！

這個時候，就有很多人好奇了：房玄齡莫非是柳下惠轉世？傳說春秋時期魯國賢士柳下惠，遇婦人夜奔主動投懷送抱，卻坐懷不亂。

這些好奇的人中，最八卦的當屬唐太宗李世民。作為一國領導者，他公然利用手中職權帶頭八卦，試探房玄齡。

李世民：「房愛卿，你竭力輔佐朕，有功勞也有苦勞，朕要獎勵你……」

房玄齡：「謝陛下－－」

李世民：「……絕色美女！你隨便從宮裡挑，領回家去！」

房玄齡：「不，陛下！臣拒絕！」

李世民：「？」

房玄齡：「臣真的十分感動，然而還是要拒絕陛下。」

李世民：「為什麼不接受美女嘛！」

房玄齡呼出一口氣，說出實情。原來，房玄齡的老婆盧氏是河東獅，要求房玄齡一生只能娶她一人，對她一個人好，寵她愛她……

李世民：「那你就答應她了？」

房玄齡點點頭。

李世民：「你這又是何苦呢？」

房玄齡：「因為臣愛她。」

李世民搖了搖頭，滿心都是不解，他也很愛長孫皇后，可他還是忍不住再愛別人，三宮六院……

李世民背著房玄齡在某個晚上約了一個牌局，想繼續打聽他的八卦。

「哎呀，陛下，小房也是無奈啊！」長孫無忌告訴李世民，「小房他老婆是個潑婦，如果發現老公有採摘野花的心思，她立即發威發到驚天地泣鬼神，你不知道那個嚇人啊！」

「就是就是！」杜如晦附和道，「玄齡懼內的，耙耳朵（怕老婆）。」

李世民雖然關注錯了重點，但半晌回神，還是決定伸出一雙愛心手，將小房房拉出火坑。

盧氏，妳再阻攔，可就是抗旨不遵的大罪

第一招：長孫皇后遊說法。

李世民派長孫皇后去開導盧氏，長孫同哥哥一樣足智多謀，她來到相府，先不慌遊說，而是先跟盧氏聊點別的，比如說香香坊的口紅，樂悅坊又新捧了哪些小鮮肉，聊得親近了，兩人還經常約著一起逛西市，一起去長安坊的網紅店拍照。

長孫皇后同盧氏成了閨密，關係鐵到可以分享零食、口紅和愛豆（但不包括愛人），長孫皇后這才同盧氏講：「你看，你老公每天工作繁忙，幫著陛下料理國事，真挺累的。」

盧氏：「是啊，我很心疼他。」

長孫皇后：「要不……讓你老公再納個知冷知熱的人兒回來伺候著？端茶倒水，替妳分擔，也算是為國為民，美差一件！」

盧氏盯著長孫皇后三秒鐘，拉黑了皇后的一切聯繫方式。

長孫皇后：「得，前頭全白鋪墊了！」

長孫皇后怏怏回宮，把敗績告訴李世民，李世民一聽，很生氣呐！命人將盧氏喚入宮中。

第二招：來硬不來軟法。

李世民：「美女是朕指給房玄齡的，妳區區一介婦人，倘若再阻攔，那就是抗旨不遵，是要殺頭的大罪。」

盧氏雖是跪著，但挺著胸，抬著頭，道：「妾不怕。妾寧死也不會同意夫君新娶。」

李世民心想：「嘿，這個盧氏還真同傳言中一樣，認準了一個死理軟硬不吃！朕不給她來點厲害的，老虎不發威，她當朕是HelloKitty！」

李世民命人端出一壺酒，說是鴆酒，毒性等同於武俠片裡的鶴頂紅。

李世民道：「盧氏，倘若妳再不讓步，就喝下這壺鴆酒吧！」

盧氏上前一步，一仰頭，一壺酒頃刻下肚。

哪怕是死亡，也無法動搖她一生一世一雙人的堅持。

盧氏喝完毒酒，覺得胃內翻騰，嘴裡酸酸的。受了這麼一個委屈，禁不住眼淚珠子「唰唰」掉下來。

「啪、啪！」聽見有人在拍掌－－是皇帝李世民。

李世民：「盧氏，妳回去吧。朕再也不會逼房玄齡納妾了！」

盧氏很驚訝，自己怎麼沒死？還好好的？

李世民哈哈大笑，告訴盧氏，方才她喝下去的不過是一壺醋罷了！

這便是「吃醋」的由來。

●摘自高寶出版《這些軍師不正常》