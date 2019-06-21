親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
閱讀‧青鳥
中小學生讀物選介

【記憶藏寶圖】夜觀天花板／房玄齡，大唐最不渣男獎得主

2019-06-21 06:00聯合報 文／夜觀天花板 圖／TANK

圖／TANK
圖／TANK
分享

房愛卿，絕色美女隨你從宮裡挑回家

中國古代的婚配制度，是丈夫只能娶一位妻子，但是可以納許多妾。那時候男子納妾，習以為常，就算是平頭老百姓，經濟條件稍微好點的，丈夫也會納個妾。可大唐竟有一人是例外，那人便是房玄齡，咱們給他頒個獎：大唐最不渣男獎！

這個時候，就有很多人好奇了：房玄齡莫非是柳下惠轉世？傳說春秋時期魯國賢士柳下惠，遇婦人夜奔主動投懷送抱，卻坐懷不亂。

這些好奇的人中，最八卦的當屬唐太宗李世民。作為一國領導者，他公然利用手中職權帶頭八卦，試探房玄齡。

李世民：「房愛卿，你竭力輔佐朕，有功勞也有苦勞，朕要獎勵你……」

房玄齡：「謝陛下－－」

李世民：「……絕色美女！你隨便從宮裡挑，領回家去！」

房玄齡：「不，陛下！臣拒絕！」

李世民：「？」

房玄齡：「臣真的十分感動，然而還是要拒絕陛下。」

李世民：「為什麼不接受美女嘛！」

房玄齡呼出一口氣，說出實情。原來，房玄齡的老婆盧氏是河東獅，要求房玄齡一生只能娶她一人，對她一個人好，寵她愛她……

李世民：「那你就答應她了？」

房玄齡點點頭。

李世民：「你這又是何苦呢？」

房玄齡：「因為臣愛她。」

李世民搖了搖頭，滿心都是不解，他也很愛長孫皇后，可他還是忍不住再愛別人，三宮六院……

李世民背著房玄齡在某個晚上約了一個牌局，想繼續打聽他的八卦。

「哎呀，陛下，小房也是無奈啊！」長孫無忌告訴李世民，「小房他老婆是個潑婦，如果發現老公有採摘野花的心思，她立即發威發到驚天地泣鬼神，你不知道那個嚇人啊！」

「就是就是！」杜如晦附和道，「玄齡懼內的，耙耳朵（怕老婆）。」

李世民雖然關注錯了重點，但半晌回神，還是決定伸出一雙愛心手，將小房房拉出火坑。

盧氏，妳再阻攔，可就是抗旨不遵的大罪

第一招：長孫皇后遊說法。

李世民派長孫皇后去開導盧氏，長孫同哥哥一樣足智多謀，她來到相府，先不慌遊說，而是先跟盧氏聊點別的，比如說香香坊的口紅，樂悅坊又新捧了哪些小鮮肉，聊得親近了，兩人還經常約著一起逛西市，一起去長安坊的網紅店拍照。

長孫皇后同盧氏成了閨密，關係鐵到可以分享零食、口紅和愛豆（但不包括愛人），長孫皇后這才同盧氏講：「你看，你老公每天工作繁忙，幫著陛下料理國事，真挺累的。」

盧氏：「是啊，我很心疼他。」

長孫皇后：「要不……讓你老公再納個知冷知熱的人兒回來伺候著？端茶倒水，替妳分擔，也算是為國為民，美差一件！」

盧氏盯著長孫皇后三秒鐘，拉黑了皇后的一切聯繫方式。

長孫皇后：「得，前頭全白鋪墊了！」

長孫皇后怏怏回宮，把敗績告訴李世民，李世民一聽，很生氣呐！命人將盧氏喚入宮中。

第二招：來硬不來軟法。

李世民：「美女是朕指給房玄齡的，妳區區一介婦人，倘若再阻攔，那就是抗旨不遵，是要殺頭的大罪。」

盧氏雖是跪著，但挺著胸，抬著頭，道：「妾不怕。妾寧死也不會同意夫君新娶。」

李世民心想：「嘿，這個盧氏還真同傳言中一樣，認準了一個死理軟硬不吃！朕不給她來點厲害的，老虎不發威，她當朕是HelloKitty！」

李世民命人端出一壺酒，說是鴆酒，毒性等同於武俠片裡的鶴頂紅。

李世民道：「盧氏，倘若妳再不讓步，就喝下這壺鴆酒吧！」

盧氏上前一步，一仰頭，一壺酒頃刻下肚。

哪怕是死亡，也無法動搖她一生一世一雙人的堅持。

盧氏喝完毒酒，覺得胃內翻騰，嘴裡酸酸的。受了這麼一個委屈，禁不住眼淚珠子「唰唰」掉下來。

「啪、啪！」聽見有人在拍掌－－是皇帝李世民。

李世民：「盧氏，妳回去吧。朕再也不會逼房玄齡納妾了！」

盧氏很驚訝，自己怎麼沒死？還好好的？

李世民哈哈大笑，告訴盧氏，方才她喝下去的不過是一壺醋罷了！

這便是「吃醋」的由來。

●摘自高寶出版《這些軍師不正常》

網紅零食領導者
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

【青春名人堂】金磊／好好感受一個地方

2019-06-21 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】樂加／二十五年前的母親節禮物

2019-06-21 06:00

【愛情旅行國】徐正雄／失戀時代

2019-06-20 06:00

【青春名人堂】印度尤／牛屎發大財

2019-06-20 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】洪玉欣／溫暖的中繼站

2019-06-20 06:00

【小毛病通訊】李達達／其實他們非常寂寞

2019-06-19 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】楊璧華／明天見

2019-06-19 06:00

【青春名人堂】黃宗慧／第一名症候群

2019-06-19 06:00

【青春名人堂】許子漢／永遠的光

2019-06-18 06:00

【記憶藏寶圖】楊敏昇／家的樣子

2019-06-18 06:00

【青春名人堂】一撇／初學游泳

2019-06-17 06:06

【自說自畫】周可薇／再次站起來的勇氣

2019-06-17 06:00

【生活進行式】陳麗卿／自信與美感，是給孩子最好的禮物

2019-06-16 06:00

劉雲英／我們一起老

2019-06-15 06:00

【戀曲1990】劉冠吟／我九○年代的那位男孩

2019-06-15 06:00

【青春名人堂】林華勁／台港中爵士專輯指南

2019-06-15 06:00

【青春名人堂】葉子／摸摸

2019-06-14 06:02

【話題徵文：相遇的那一天】李朝梅／三人相遇的那一刻

2019-06-14 06:00

【記憶藏寶圖】陳冠豪／有關遊戲主機的一點回憶

2019-06-14 06:00

【青春名人堂】林力敏／你的女兒是你的媽媽

2019-06-13 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】梨子／她還是那個她

2019-06-13 06:00

【記憶藏寶圖】薈穎／異鄉客的麻布袋

2019-06-13 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】王昱培／相親的美好遇見

2019-06-12 06:00

【青春名人堂】夏夏／手指

2019-06-12 06:00

【生活進行式】李愛玲／既然這麼高成本地活著， 就更不能辜負自己啊！

2019-06-12 06:00

【青春名人堂】上田莉棋／口味的學習

2019-06-11 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】黃之瀅／最親愛的你

2019-06-11 06:00

【古生物大小事】李世緯／葫蘆只能用來裝水而已嗎？

2019-06-11 06:00

【腦科先生說古今】汪漢澄／古往今來談失智

2019-06-10 06:00

【青春名人堂】阮光民／騎樓歌手

2019-06-10 06:00

【話題徵文：相遇的那一天】小童／錯失摯友

2019-06-09 06:00

【貓亮相】馮平／問性別

2019-06-09 06:00

【戀曲1990】方秋停／已婚月老與單身派對

2019-06-09 06:00

【生活進行式】任珮君／臨終時刻

2019-06-08 06:00

【校園超連結】聞岫詩／吃太陽光的向日葵

2019-06-07 06:00

【青春名人堂】金磊／關於傷痕

2019-06-07 06:00

【青春名人堂】石芳瑜／可不可以不吃苦？

2019-06-06 20:00

【生活進行式】王如斯／不怕！ 我們都在

2019-06-06 06:00

【青春名人堂】印度尤／我的兩隻印度貓

2019-06-06 06:00
看更多

熱門文章

整理包／什麼原因？ 逼長榮空服員走上罷工這條路

2019-06-20 22:55

影／長榮勞資協商破裂 工會宣布16:00啟動罷工

2019-06-20 14:09

重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系

2019-06-20 13:50

蔡詩萍：一名國中生 掀開「韓市長的新衣」

2019-06-20 10:24

第四所大專退場！亞太創意技術學院停辦

2019-06-20 14:26

曾讓蘇嘉全滿頭包的豪華農舍 7年過去變高級廢墟

2019-06-20 09:00

保命手機！北港大火救出6條人命的關鍵時刻通話全曝光

2019-06-20 13:16

國中生嗆韓市長 溫朗東：有些細節越看越覺不寒而慄

2019-06-20 11:52

日職／王柏融首扛第4棒4支0 火腿仍擊敗橫濱中止4連敗

2019-06-20 20:41

高中免試入學今起填志願 教育部提醒填滿志願序

2019-06-20 10:46

韓國瑜問陳其邁「為什麼爆登革熱」 網傻眼：誰才是市長？

2019-06-20 10:05

長榮航空勞資協商破局 工會宣布16時正式罷工

2019-06-20 14:12

租金補貼方案 婚育家庭最高5,000元、單身青年4,000元

2019-06-20 13:26

租金補貼試辦一年！婚育家庭最高領5000 單身4000

2019-06-20 12:29

最神總統預言來自此人！當年連得票率、國會席次都猜中

2019-06-20 08:00

會考公布序位 中一中、中女中預估93點以上就填志願

2019-06-20 10:43

影／太殘忍！寵物犬吊掛在3樓陽台欄杆吐血亡

2019-06-20 17:38

長榮勞資今協商若破局 學者估「這天罷工」衝擊最大

2019-06-20 09:42

長榮空服突宣布4點罷工 旅行公會怒：完全沒緩衝太惡劣

2019-06-20 14:37

部落大叔肉身擋重機畫面震撼 警方重兵取締還部落安寧

2019-06-20 11:55

長榮空服員罷工影響擴大 明後天取消86航班

2019-06-20 21:27

伊朗擊落美軍無人機「全球鷹」

2019-06-20 15:44

北港深夜大火受困50分鐘 全靠這支手機保住了6條命

2019-06-20 10:28

NBA／想送保羅到尼克 火箭卻踢到鐵板

2019-06-20 10:51

郭台銘：當選賺夠錢 就恢復退休軍公教福利

2019-06-20 12:17

新聞幕後／長榮空服1.5小時前的突襲罷工 倒楣是旅客

2019-06-20 15:00

NBA／詹皇領銜《怪物奇兵2》 AD、湯普森尬一角

2019-06-20 11:36

NBA／準選秀狀元威廉森：別拿我和現役球員比

2019-06-20 08:52

新竹縣新豐鄉觀海大道岸際 發現一具女性屍體

2019-06-20 14:27

認同張亞中 黃暐瀚：2020大選國民黨可能會輸

2019-06-20 18:08

高中入學公布個人序位 會考34分可望上建中、北一女

2019-06-20 11:22

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

2019-06-20 15:22

長榮航罷工首日停飛22航班 延誤6小時以上補償250美金

2019-06-20 18:00

醫生強摘胎盤意外扯出器官 順產俄孕婦痛到休克亡

2019-06-20 10:23

廚餘產出培養土「庫滿為患」 歡迎苗栗市民免費取用

2019-06-20 14:54

孫大千：韓國瑜「不恥下問」、陳其邁「不吝指教」

2019-06-20 10:16

公廁坐式馬桶好髒？ 醫師：免驚！臨床沒見過感染

2019-06-20 14:23

薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58

徐永明嘲笑韓國瑜 孫大千：有種來選立委

2019-06-20 08:15

教師16年前舉報工程偷工減料後失蹤 近日操場下挖出屍骨

2019-06-20 20:44
看更多

留言

Top