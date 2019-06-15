【戀曲1990】劉冠吟／我九○年代的那位男孩

2019-06-15 06:00 聯合報 劉冠吟



圖／奚佩璐 分享 facebook

1990年代跟2000年的分野在哪裡？張惠妹在1997年以一首〈Bad Boy〉橫掃華語流行樂壇，這是當時整個靡靡樂風的轉捩點，也是我愛情的終點；周杰倫在2000年出道，這兩件事在我心中是真正跟九○年代說再見的指標，從此之後華語樂壇就不一樣了，人際關係不一樣了，戀愛的模式也不一樣了，傳統流行音樂再見，有距離感的愛情再見，從耳朵到腦袋，都不一樣了。

跟MSN小綠人 日復一日地談戀愛

沒有智慧型手機的時代，大家是怎麼談戀愛的呢？我九○年代的那位男孩，長期在日本讀書工作，沒有line的時代，遠距是真正的遠距，想要分享什麼都不是即時，要見面更不可得，當時流行的是MSN，每個晚上期待著代表他的那個小綠人上線，坐在桌機前面，跟MSN小綠人日復一日地談戀愛。

中間有一年他因為受傷，去美國開刀復健，放心不下的我也跟著追過去。窮學生當時身上沒什麼錢，我借住在朋友家，跟朋友借了一台沒有在開的老爺車，在北加州南加州四處奔波。每天等著他看完醫生做完復健，再開著老爺車穿過整個黑夜回到住處，沒有智慧型手機的年代連找路跟聯絡都好困難，人生地不熟的我到底是怎麼每夜準確地去看了他平安回來，現在想想實在不可思議。

某一次開在高速公路上，不堪負荷的老爺車突然引擎蓋冒大火，不誇張，就像電影裡面演的那樣，火勢大到坐在駕駛座的我看不到前方，那一刻我的腦海閃過人生跑馬燈，有點後悔沒有好好跟爸媽交代清楚就遠行了，一邊念著南無觀世音菩薩一邊用僅存的渺小的理智滑行到路肩，從我身旁開過去的一車墨西哥人看著無助的我及我的大火，搖下車窗像啦啦隊一樣對我大喊：「Add water ! Add water！」

打開後車廂一看，果然有幾加侖的水在後車廂裡，看來老爺車故障冒火是常態，趕緊提了水滅火，緩緩滑下交流道，又幸運地遇到一間台灣人開的修車廠，看我一副窮酸樣再配個爛車，用超便宜的價錢幫我換了一堆零件。接下來的日子我依舊駕著老爺車東奔西跑陪伴著他。年輕的我，唯一能慷慨浪擲的就是時間跟感情，然而，那也是感情中最純粹的部分。

高速公路驚魂記嚇得我當晚睡不著，但直到隔天見面，才有機會跟他分享。隔了一天害怕早就淡了，我一心只想要看到他，火燒車對當時的我來說真的不算什麼，現在想想我的愛情跟死亡只有一線之隔，年輕就是這樣啊，就算是危險也有青春的味道。

當時的我們看不到未來，或許也不需要

日本作家江國香織在1999年出版作品《神之船》，至今仍被我視為詮釋九○年代愛情的神作：「我很想哭。千頭萬緒湧上心頭，讓我不知所措。我一直都是一個人，雖然我不曾認為我自己不幸，但生命卻非常無聊。雖然無聊，但是卻不知道該怎麼辦，不知道自己為什麼要活下去──直到遇見了他。」

二十世紀末的少年少女就像江國香織筆下如此厭世也如此執著，我們是台灣富裕世代的尾巴，「雖然沒有不幸，但非常無聊」的生命，像王菲在1996年發行的歌曲〈浮躁〉唱著：「九月裡平淡無聊，一切都好，只欠煩惱。」身處在一個世代與另外一個世代的交界點，明確地感受到即將跨越一個大的鴻溝卻說不上為什麼，攀著最後一點確切的感情往上爬，緊緊抓著對方像是俗世中最後的一根浮木。當時的我們看不到未來，或許也不需要。

經過漫長的復健，他從美國回去日本，我回來台灣，繼續未竟的學業，接下來的半年到一年間，我呈現比以往更行屍走肉的狀態。離開了那段朝夕相處的生活，再度重重跌落在遠距離戀愛的現實生活之中，我們從MSN改用了Skype，Skype比MSN晚了八年出現，通話跟成像效果都大為改善，遺憾的是，科技的進步縮短了人跟人之間的距離，卻不必然增進人跟人之間的感情。Skype另一頭的他臉色愈來愈蒼白，我們能聊的話愈來愈少，曾經很熟悉，曾經很陌生，最終我們還是成了最熟悉的陌生人。

這就是我九○年代刻骨銘心的一段。站在時代的浪口上，當時的社會有一種誰都說不清楚的迷亂感。往後的歲月裡，我還是時不時想起他，非常深刻地想著，直至今日都是。但我也了解，對於長大之後的我，我想念的並不是當時我的那位情人，而是世紀末那個既頹廢又不計較未來的態度，以及義無反顧的自己。