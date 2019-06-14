【青春名人堂】葉子／摸摸

2019-06-14 06:02 聯合報 葉子



經過貓身旁時，我總會停下來摸摸貓的頭。

一開始在頭上畫圓弧，再用手指彈奏按摩，接著手掌順著貓臉型滑落，掌心朝上，輕輕摳著下巴。貓通常會很喜歡這樣的節奏，頭抬高高的，眼睛瞇起來，一邊呼嚕一邊享受我的摸摸頭。

我的手化身貓的舌頭，在貓的身上游移著，先順著背脊來回順毛，再抓抓尾椎貓容易舔不到的地方。貓覺得爽快的時候，屁股就會開始往上升，此時若是再拍幾下，貓肯定舒服到馬上躺下去任人擺布，連最祕密的肚子也失去防守。

路上遇見街貓，大多一對上眼就上演落跑秀，偶爾會遇到那種馬上翻肚子討摸的極品貓。這類街貓想要人摸的慾望多過填飽肚子，摸上幾把之後還會高興得在地上扭動身體；每次遇到這樣的街貓朋友總會讓我又愛又難過又擔心，愛牠對人的友善，擔心對人太友善會不會招致傷害？難過這麼親人的孩子卻得在街頭有一餐沒一餐地生活，直到看到貓耳朵的剪耳記號才能稍稍放寬心，原來是有人類罩著的街貓朋友啊！不遠處的商家門口放著乾淨的飲水和乾糧，店門口還貼著「友善對待街貓」的貓貼紙。一隻街貓是放鬆或者緊張兮兮，也反應出環境中人類對待流浪動物的態度；不能期待每個人都友善對待街犬街貓，但起碼不要有惡意，生命是平等的，人沒有高一等。

揮別愛翻肚子的街貓，摸摸貓的頭，告訴牠要小心人車，平平安安。我們帶不回每一隻遇見的貓，因為家裡還有好多個貓孩正期盼我們買貓罐頭回家。在等待放飯的時間，貓總愛在我的腳邊磨蹭，大托盤上一碗碗裝著魚肉混著營養品的特調貓飯，一天得準備兩次，一貓一碗不用搶食，依序放置在貓固定吃飯的地方。牠們通常不會狼吞虎嚥，一口一口細嚼慢嚥，貼心一點的貓會在我放飯時用貓頭撞一下我的身體，這是貓表示高興、感謝的意思。貓心意我收到了，還請慢慢用膳。

即使每天能分配給每一隻貓的時間很有限，我依舊規定自己一定得摸摸全部的貓。用手觸摸、用眼觀察、用鼻聞著貓身上的氣味，透過這樣的接觸加上警覺心，才能早日發現貓的異常。那幾隻因為膽小摸不到的貓仍要每日點名，觀察是否有正常進食；貓愈多愈要這麼每天做，因為貓被我們帶入室內養著，牠的一切生活起居只能依賴我們提供和保護，如果我們沒盡到好好照顧牠們的責任，如果我們以忙碌當藉口而鬆懈，那就太對不起這些生命了。

貓吃飽了，可以把小板凳拿出來。才坐好，第一個貓客人就上門了。「今天想要做什麼樣的按摩呢？」我問著貓，貓客人已經翻好肚皮、雙腳開開，喵喵叫地催促著。貓咪摸摸按摩院每晚都會開張，經常大排長龍，看來生意還不錯呢。