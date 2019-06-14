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【記憶藏寶圖】陳冠豪／有關遊戲主機的一點回憶

2019-06-14 06:00聯合報 文／陳冠豪 圖／Rickie Wu

圖／Rickie Wu
圖／Rickie Wu
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108合一的遊戲卡匣

最近在台北地下街買了任天堂的Switch遊戲主機，這是人生中第一次自己買遊戲主機，除了期待與興奮之外，也有一股懷念的情感湧上。

我的父母並不是非常寵愛小孩的類型，家裡不會有最新遊戲機種，人手一台Game Boy或電子雞的時代，我也只能羨慕同學，偶爾看看同學手上的遊戲機過乾癮。

最早接觸到的是一台卡匣式遊戲主機，不知道在什麼因緣下來到我家。廠牌已不復記憶，但並非知名的任天堂紅白機。印象中是黑色的外殼，需要用點力氣才能將卡匣插進主機裡；還有兩個同樣是黑色的操控手把，上面有著彩色的按鈕。

雖然有了遊戲主機，但從頭到尾只有兩片遊戲卡匣。一片是108合一，108種不同的遊戲集合在一片卡匣裡；另一片則是棒球遊戲。兩片卡匣對當時還是國小的我與哥哥來說，已經是廣大無邊的世界。108合一的卡匣裡，有很多重複的遊戲，只是遊戲方式稍有不同就算另一款遊戲。現在想想，有灌水嫌疑，但當時愛不釋手。

一進去的選單，是阿諾史瓦辛格拿著機關槍的圖案，解析度不高，可以明顯看見網格，使阿諾史瓦辛格的輪廓變得有稜有角；而另一旁則是遊戲列表。背景音樂是電影《倩女幽魂》的主題曲，用電子音效組成簡單旋律，無止境地重複播放。

編號1號的遊戲是最基本的俄羅斯方塊，雖然遊戲方式很簡單，但就是讓人想一直挑戰分數紀錄，一場接著一場玩不膩。另外一個印象深刻的是坦克遊戲，玩家操控一台坦克，必須保護一面軍旗，消滅持續進犯的敵方坦克，直到敵方全部被殲滅為止。因為這個遊戲可以兩個人玩，所以我跟哥哥兩個人非常投入在各種戰術運用中，如何防守、如何相互支援，不亦樂乎。

另一款棒球遊戲也讓人喜愛。印象中是以美國職棒的球隊為主，還可以挑選球場。靠著上下左右的按鍵，玩家可以投出快速球、變化球等不同的球種。本身就喜歡看棒球比賽，加上第一次接觸到棒球類的遊戲，當下覺得非常新鮮、有趣，好像自己真的在球場打棒球一樣。而且棒球遊戲也可以兩個人一起玩，甚至可以比賽，競爭比起合作另有一番趣味。

任天堂最新主機Wii

這兩片卡匣之後，很長一段時間，我的注意力轉移到電腦上去了。那時網路剛興起，電腦遊戲也多樣化，而且電腦就在自己的房間，常常一玩就是好幾個小時。直到有一天，爸爸帶了一個神祕禮物回家，我才放下電腦－－任天堂最新遊戲主機Wii！

這真是完全出乎意料，實在不像是我的父母會做的事，但真真實實發生了！不過依照慣例，只有附帶一片遊戲，是綜合網球、高爾夫球、棒球等運動遊戲的合輯。

Wii的特點就是遊戲手把可以感應實際的動作，像是網球的揮拍、棒球的揮棒等，靈敏真實，比起單純的按鍵更讓人身歷其境。由於不同的揮棒角度，都能確實地反映在遊戲人物身上，我不自覺投注許多心力在遊戲上面，想要取得更好的成績表現。

然而，那時候已經上了大學，外面新奇世界等著我去探索，螢幕中的小世界吸引力自然消退得很快。我對Wii的熱情一下就冷卻了，它從此被打入冷宮，隱身在櫥櫃深處，漸漸被遺忘。直到最近我買了Switch，過去這些回憶突然像潮水般湧上。回憶就是這麼奇妙的東西，當你專注在其他事情上時，它彷彿消失了一樣，靜靜地摺疊在腦海深處；一旦你嘗試將它翻出，它又歷歷在目。

後來我才體認到，父母對遊戲主機其實有一種矛盾情感。小時候，他們希望透過遊戲主機讓我與哥哥覺得開心，但又不想要我們太沉迷於遊戲中，減少與他們的互動。長大後，他們希望能用遊戲主機將我們慢慢遠離的心拉回來。在等待一、兩個月後，外出求學的孩子終於要回家了，哪怕是短短幾天，哪怕是藉由一個第三者的遊戲主機來抓住也好，只要能讓孩子留在家裡，多看一眼都好。

我在玩遊戲的當下，來不及體認這些情感，但遊戲對我來說也有另外一種意義。因為家裡只有兄弟兩人，所以哥哥一直是我的榜樣與崇拜的對象，我會模仿哥哥的行為、喜歡哥哥喜歡的東西。只要是能與哥哥一起從事的活動，都令我充滿期待。能在遊戲中與哥哥並肩作戰，讓我覺得自己也能與哥哥平起平坐了，彷彿得到肯定，充滿成就感。

遊戲主機本身的目的，是為了帶給人們娛樂，但在摻進了個人情感之後，遊戲主機變成更複雜的情感媒介，超越設計者原本賦予它的價值，為每個人帶來奇妙且深刻的體悟。

手邊剛拆封的Switch，又將帶來什麼樣的奇妙經驗呢？我相當期待！

俄羅斯電影

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