【推理大解密】既晴／DNA與惡的距離

2019-06-04 06:00 聯合報 既晴



圖／TANK 分享 facebook

時至今日，DNA已是刑事鑑識的主流技術

1953年，英國生物學家詹姆斯‧華生與法蘭西斯‧克里克解明了DNA的雙螺旋結構，為分子生物學開啟新頁。這項發現，奠定了現代遺傳學的基礎，兩人也獲頒1962年的諾貝爾生理醫學獎。

至1984年，英國學者艾瑞克‧傑佛瑞斯發表DNA特徵分析技術，其後，並首度應用於刑事犯罪鑑識工作。他接受法醫科學服務處的委託，協助分析1983年與1986年兩樁少女姦殺案的兇手精液樣本——此前，警方只知道兇手的作案手法相同，血型都是A型。警方雖然逮捕了一名嫌犯Richard Buckland，但他否認犯罪。

結果，傑佛瑞斯不但證明了兩案兇手是同一人，也洗清了Buckland的嫌疑。後來，警方採集了案發現場周邊五千五百人以上的男性血液、唾液，進行大規模的DNA比對，花了六個月的時間，卻無一人匹配。

案情陷入膠著。1987年，一名酒吧女侍通報警方，說她聽到有個麵包店師傅聊天時提及，他曾幫同事Colin Pitchfork提供血液給警方，因為Pitchfork說為了幫另一個朋友逃脫一樁竊盜罪，已給過警方血液。警方立即逮捕Pitchfork，並確認他的DNA與凶手一致。Pitchfork被判處無期徒刑，是史上第一個因DNA被定罪的嫌犯。

時至今日，DNA已是刑事鑑識的主流技術，為社會大眾所熟知。2018年，美國的基因鑑定公司Parabon NanoLabs，進行了更前衛的實驗，將日臻成熟、原本用於追溯父母祖輩根源、親屬關係的基因族譜學導入冷案搜查，檢視懸案犯罪現場遺留的兇嫌DNA，是否與基因庫內某個DNA有遠親關係，進而縮小搜查範圍。

這家公司以獨門的DNA比對技術Snapshot，提供了警方辦案參考。至2018年十一月，他們著手調查的兩百多個懸案裡，已有55%發現了新線索，包括自1974年起，在加州沙加緬度、舊金山灣區等多個城市，犯下至少十二起謀殺、五十多起強暴、超過一百起竊盜案的金州殺人魔，至1986年銷聲匿跡，終在三十二年後，逮捕七十二歲的退職警察Joseph James DeAngelo。

1976年，威斯康辛州一對年輕的未婚夫妻在麥可林塔克公園露營時被槍殺，女方生前甚至遭到強暴。案發前後，曾有人目睹一名男子帶槍進出露營區，但警方卻一直查不出此人行蹤。案情走入迷宮四十三年，終在Parabon NanoLabs的協助下，於2019年三月破案，逮捕八十二歲的Raymond Vannieuwenhoven。

DNA刑事鑑識技術，絕對萬無一失嗎？

真是太神了。那麼，我們可以直接下結論，說DNA刑事鑑識技術，絕對萬無一失嗎？

不。1990年五月，日本栃木縣足利市發生四歲女童姦殺案，警方檢測精液，發現兇嫌為B型。警方於1991年六月，鎖定了幼稚園娃娃車司機菅家利和，確認他也是B型，案發時無不在場證明。菅家被拘留時，科學警察研究所採用了剛引入不久的DNA鑑識MCT118技術，顯示凶嫌與菅家的DNA一致，成為鐵證。

其後，菅家說他被警方強取自白，堅稱無罪，但DNA結果如此，無人質疑。至2009年，日本大學醫學部教授押田茂實重做檢測，才發現DNA不一致，追溯其因，乃由於科研所的分子標記精確度過低，導致錯判。同年，菅家獲釋，虛耗了人生十七年。

2007年五月，德國巴登－符騰堡邦海布隆市兩名警察遭到不明歹徒襲擊，一死一傷。警方發現，現場採到的兇嫌DNA，疑為出身於東歐的女性，最早自1993年就犯過殺人案，並涉嫌強盜、毒品等四十多件重案，作案範圍更跨及法國、奧地利，被稱為「海布隆幽靈」。

2009年一月，各地犯行不止，引起社會恐慌，警方懸賞三十萬歐元緝拿，一無所獲。警方比對過所有案件的跡證，根本找不到合乎邏輯的解釋。最後，竟發現檢測DNA的棉花棒，全是同一家工廠製造的。作業員多為東歐女性，她們在包裝棉花棒時，經常不戴手套。亦即，棉花棒在出廠之前，早就被DNA汙染了！

2012年十一月，一位矽谷富豪Raveesh Kumar遇害於自宅，他被劫匪綁住、膠帶纏繞口鼻，窒息而死。警方在Kumar的指甲處發現凶嫌的DNA，三周後，警方逮捕了Lukis Anderson，一個經常遊蕩於聖荷西的流浪漢，DNA比對結果一致。

然而，令人意外的是，Anderson在案發當晚，因酗酒過度，被送進醫院住了一整夜，次日才出院。他不但神智不清，也擁有完整的不在場證明，根本不可能犯罪。警方推測，搬運Kumar的救護車，很可能剛載過Anderson；或者，他們先後碰過同一件護理人員的衣服，使Anderson的DNA傳到了Kumar身上。

這即是典型的羅卡交換定律：兩物相觸，微量跡證必定互相移轉，只不過，發生了兩次移轉。根據澳洲科學家Roland van Oorschot的實驗，對方不必碰你，只需要碰你碰過的地方，你的DNA就會出現在對方身上。不只是人。昆蟲法醫學也佐證，麗蠅若以人的體液為食，到別處排便，DNA就會被帶過去。

這些特殊情境，使得以DNA為前提的鑑識技術，在法庭上已非固若金湯。確實，我們不得不憂心，自己哪天會不慎掉入DNA的陷阱，只能先往好的一面想了——間接接吻，和直接接吻的結果是一樣的。