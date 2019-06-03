【惠風醫言堂】洪惠風／心導管室的音樂

2019-06-03 06:00 聯合報 文／洪惠風 圖／江長芳



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α波的音樂，真的有效嗎？

一面聽著音樂，一面做著心導管，隔壁心導管室突然傳出失智病人的哀號聲，有些干擾，也有些同情。我轉頭看了看站在我旁邊，長得像龍貓，高大睿智又喜歡看書的小松放射師，問：「要不要把我們的音響拿去隔壁，讓病人聽點音樂，看看能否讓他靜下來？」

「不用吧，這麼亂的時候應該什麼音樂也聽不進去。」

「也對。」我繼續放著支架。

「而且，要讓人安靜下來，要放α波的音樂，我們現在聽的音樂應該沒效。」

「α波的音樂，真的有效嗎？」

我手機裡儲存的音樂不少，但從沒注意α波的影響。

「對我是沒效啦，我需要白噪音才能靜下來。」

「白噪音？不就是收音機的沙沙聲嗎，這也有幫忙啊？」

「海浪、風聲這些就是白噪音，我有時睡前聽個半小時，就會比較好睡。」

「呵呵，不需要特別下載，我耳鳴的聲音就有白噪音的效果了，這個我可以自備。」

「哈哈，那麼也許你該試試看α波的音樂。」

「好啊，下次我們來放放看。」

「我不需要聽α波的音樂！」突然，一直專心聽我們說話的病人加入了討論。「洪醫師的聲音就像α波一樣，聽了就不會緊張了。」

「……」

醫院大廳到了固定時間，會有人演奏音樂，有時是鋼琴，有時是笛子，有時是室內樂；而量血壓的機器，就放在鋼琴的前面，供人使用。有一次看門診時，病人進了診間，交給我兩張不同的數值。病人告訴我，第一張是聽音樂前的血壓，第二張則是聽過鋼琴演奏以後的數字。第二張的血壓數據很漂亮，比第一張低了十幾，我有點猶豫，不知該記錄哪一個？最後決定把兩個數字都寫進病歷裡面。

病人兩次的血壓差距，可能純粹只是休息之後的結果，但根據文獻，音樂是可以降低血壓的。研究指出，在手術前聽莫札特或海頓的音樂較能降血壓，貝多芬則沒有影響，重金屬搖滾反而會讓血壓升高。

做心導管時，我喜歡放音樂給病人聽

做心導管時，病人都是清醒的，所以我喜歡放音樂給病人聽。以前我擁有專屬的DJ放射師彩琳，她聽的音樂種類非常廣泛，每次都會找不同的歌曲來給我們聽；不過，自從她離職去南部後，這種幸福的日子就結束了，我必須自己選曲，且三不五時會踢到鐵板。

有次支架手術已經刷了手，我便請同事從我的手機裡挑，最後選擇了張惠妹《歌聲妹影》專輯，來當作這天的主題曲。阿妹的歌聲動人美妙，我一面聽著音樂，一面做著複雜的手術，聽著聽著，出現了「愛情不過是一種普通的玩意兒，一點也不稀奇」這一段旋律，想到後面的歌詞，我心頭一凜，突然希望病人不要把注意力太放在音樂上。

但該來的總是要來，隨著歌曲的進行，「你要是愛上了我，你就自已找晦氣」，不僅跟著登場，接著就是：「我要是愛上了你……」她高亢的結尾：

「你就死在我－手－裡！」

做複雜的心導管時聽到這句，實在不太吉利，我不動聲色，假裝很平靜地繼續做著手術。沒想到，這次用的是隨機模式，一次手術過程裡，這條歌我們總共聽到了……三、遍。還好一切順利，結束以後我也不敢問病人有沒有聽到這條歌，或是聽到之後有什麼感想。

還有一次，我挑了路易阿姆斯壯的《多麼美好的世界》（What a Wonderful World）專輯，心想這張專輯好多年沒聽了，多麼美好的世界配上心導管，這是多麼吉利的組合啊；未料，還是有狀況。

幾首歌之後，就出現了〈聖詹姆士的醫務室〉（St. James Infirmary）這首歌。音樂本身是很好聽，它是非常緩慢而優雅的爵士，只是、只是……它是紐奧良的送葬曲調，歌詞也不優，基本上，就是送葬的音樂。

還有一次，請同仁放她手機Apple Music裡的古典音樂，沒想到，沒多久就出現了莫札特的《安魂曲》……

安魂曲？送葬曲？你就死在我手裡？我怎麼都遇上了！還好這幾次病人的手術皆十分順利成功。不過，現在除非我能百分之百確定安全、不會踩到地雷，否則在做心導管的時候，我不敢再放任何音樂了。