葉子／趕稿的時候

2019-05-31 06:00 聯合報 葉子



臉書訊息傳來編輯的留言：「新稿再請幫忙賜下。」我心虛回了個「好」，計畫著晚上得抽出時間趕緊寫稿。

趕稿的時候，會特別想煮菜。明明電腦螢幕上只打了「標題」兩個字，就沒有下文了，瓦斯爐上卻火熱地滾著。雞蛋煮熟切碎、馬鈴薯蒸軟壓成泥、小黃瓜和蘋果切成小丁，再把全部食材混在一起加上美乃滋和少許鹽攪拌均勻，一道「雞蛋馬鈴薯沙拉」就誕生了，而我的文還是一片空白。

趕稿的時候，會特別想整理東西。明明電腦螢幕上除了「標題」外，多打「內文」兩個字，就又沒有下文了，人卻站在客廳書架前整理起書牆，理由是「為了尋找靈感」。不小心翻到一套日本漫畫家筱原千繪的《魔影紫光》，就閱讀起來；男女主角會變身成豹的故事，即使讀過一百遍還是很吸引人，躺在沙發上一本接著一本，忘記我的文還是一片空白。

趕稿的時候，會特別想跟貓玩。好不容易寫完稿子開頭第一段，貓咪小六吃完罐罐，跳上桌子，直接往筆電鍵盤一躺，好整以暇地舔起毛來。為了吸引小六的注意力，讓牠離開鍵盤，我拿出壓箱逗貓法寶－－逗貓棒，飛舞的羽毛如同鳥正在飛翔，永遠能夠讓貓瘋狂。可是，逗貓棒如同吸鐵石，會吸引其他貓靠過來，一群貓虎視眈眈，讓我雙手揮舞不停。看貓狩獵般匍匐前進、跳躍、掠奪，宛如觀看野生動物影集，令人無法轉開目光，好不容易完成的第一段文也在貓跳上跳下間灰飛湮滅。

趕稿的時候，會特別想找照片。想起某隻貓，想寫下貓的故事，每天拍下的照片是最有力的佐證，也是最真實的紀錄和回憶。不斷用手指翻動手機相簿，隨著日期往前回溯，回到最初的相見，那還在吸著奶的模樣、牙牙學語的步履蹣跚、第一次到動物醫院的場景等等，如同走馬燈般轉動著一隻貓的全部貓生。翻閱著照片，也讓自己陷入思念，想起每照顧一隻貓，總會在起點時為牠們規畫未來，在生命終點時感嘆過去；但時間是一條無法回頭的路，踏出的每一步，只剩下回顧。

趕稿寫下的稿子，當下或許會覺得寫得不夠理想、表達得不夠貼切，或是篇幅不足以描述完整的故事。可是過了一些時日再讀，總是慶幸自己當初能夠突破種種心魔阻擾，完成一篇又一篇關於貓的故事，讓貓不再只是貓，讓我不再只是平凡的我。

兩周的時間過去了，又再次看到編輯的留言：「新稿再請幫忙賜下。」我感謝她的提醒，這像是一種開關，把我腦袋中的點點滴滴轉化成文字流出；雖然趕稿的過程中我可能還是會想煮菜、整理房間、找照片，或是不小心跟貓玩起來……但沒問題的！我還是會坐回來，敲醒睡睡醒醒的筆電，一個字一個字打進去，一隻貓一隻貓的故事寫出來。