【轉角遇見你】張光斗／跳動七十二

2019-05-18 06:00 聯合報 張光斗



圖／江長芳 分享 facebook

朱先生的肚子裡，住了個小男孩

台北市仁愛路，由總統府直通市政府，沿途的扶疏大樹、寬敞視野，也造就了這條馬路的非凡氣質。我每每會刻意繞到仁愛路的人行道上行走，沿途的加油站、滷菜店、粽子店……數十年不變，浸潤了許多深刻難忘的陳年往事。

行至仁愛、延吉街口，我總是要在一棟磚紅色的大樓前駐足一陣；樓上某層樓的一個空間，便是成就我後半生奇幻旅程的關鍵所在。

二十六年前，我剛自日本班師回台，每天跟著柯導和他的幾個學生，窩在南京東路底的小辦公室，看影片、聊故事、寫企畫案、跑電視台，總覺得機會很多，日頭正夯。

某日，老友左菁華約我喝咖啡，詢問我是否有意願到某一傳播公司擔任副總經理的工作？她還開出附帶條件，只要我有需要，她隨時會出手襄贊，雖說她在該公司只占了個無給職的顧問頭銜。我很容易就被說服了。

公司設在剛開發的信義特區，股東多人，皆是唱片與影視界的名人；真正的幕後老闆是傳播界的大老，因同時兼有某媒體負責人的頭銜，不便公開出面。

我與他算是舊識了－－曾經帶動台灣社教節目收視高峰，如《跳動七十二》、《法網》的主持人，朱友龍先生。

他非常禮遇我，立刻與我談心，將他當時遇到的一些瓶頸問題，都說了個清清楚楚。適巧要過年了，我這才發現，空間不小的辦公室沒有兩人在上班。朱先生只是告訴我，年後要搬家。然後，我才由側面得知，原先的股東都撤股了。

年後，公司果然搬到了仁愛路、延吉街口的一棟大樓裡，唯一不同的是，住辦合一，也就是說，朱先生夫妻也住在裡面。一開始，我總覺得很怪異，經常時過中午，朱先生才穿著睡衣走出臥室，並向朱太太抱怨，一夜沒睡好。時過下午六點，我們仍在加班趕案子，朱太太已經在廚房大油大火地炒菜，整個辦公室頓時瀰漫了菜香味。

我也慢慢得知，朱先生要靠一己之力支撐這個公司，還真是有點吃力。某天晚上，我在公司加班，他由司機送回家來，顯然心情很好；他跟我說，人到他這歲數（當時應有六十），還可以跑回新竹的老家，跟老爸爸伸手要到錢，真是很爽……霎時，我彷彿看到朱先生的肚子裡，住了個沒長大的小男孩。

朱先生在傳播界是名人，還在某家電視台擔任過節目部經理的高位。照理說，憑藉著他舊有的關係，我們公司戲劇、綜藝、社教等節目的案子，應該是做不完才對，但是很奇怪，企畫案每每送到電視台去，都是石沉大海，只能依靠省政府的某些標案，勉強打平管銷。

企畫案全場通過，我卻被解雇了

某日，朱先生臉上的陰霾又不見了，他要我下班後別回家，晚上與他到仁愛路的福華飯店咖啡廳，與中視的J總聊聊節目的事。朱先生很篤定地對我說，J總是他同學，這個面子是一定會賣給他的。

果不其然，J總開門見山就說，中視一個叫座的社教節目《愛心》已經製播了一段時日，他建議我們開發一個新的節目企畫案，來替代《愛心》。回公司的路上，朱先生對我很期待，希望我能擬出好的企畫案，我信心滿滿地向他保證，一定會盡心盡快趕出來。朱先生的菸癮很大，他邊走著路，邊接連點上菸；我一時衝動，居然跟朱先生建言道，朱先生的心臟不是很好，應該及時戒菸，如果一個老闆都不知道愛惜身體，又如何讓員工放心地為公司衝鋒陷陣？朱先生彷彿被我的話觸動了，他順手把口袋的洋菸往樹叢裡一丟，立刻對我說，是要戒，現在就戒！我瞬間也高昂起萬丈豪情，直覺得跟對了人。

一夜沒睡，我回家就振筆疾書，寫就了《點燈》的企畫案。隔日，捧著滾燙出爐的案子，遞給朱先生時，發現他又習慣性地點起了香菸，頓時被嗆到差點呼吸停止。朱先生要我打鐵趁熱，趕緊將企畫案送去中視。

我在總經理會客室裡坐了許久，只見有人不停地進出送取公文；雖說J總在裡面說電話的聲音充耳可聞，我卻始終不獲召見。好不容易，祕書出來了，說是朱總很忙，要我先回去；我問，何時才有空呢？她有點不耐煩，要我回去等消息。

我一回公司，就將吃了閉門羹的事情向朱先生報告，朱先生大怒，爆出的當然也不會有好話。

於是，我向朱先生表示，既然中視不要，我可以把《點燈》的企畫案送去華視嗎？朱先生一揮手，沒好氣地說，隨便我處理。我火速與華視企畫組的組長葛士林聯絡，他要我把企畫案送過去。

三天後，葛組長給我電話，恭喜我企畫案過了，而且是全場通過，沒有一個人有異議。我的心跳頓時由七十二下，跳到了一百二，歡天喜地將這個喜訊告訴朱先生。沒想到，朱先生的面色凝重，久久不吭氣。好不容易，開口了，只冷冷地說，你出去自己做吧。我沒懂，他又說，這種節目若是他來做，一定會賠錢，如果我自己做，可能可以小賺一點。我終於知道，因為《點燈》，我被解雇了。

可以想像，我當時真是滿肚子的火，惱怒於他居然不願意承擔這份責任。於是急忙帶著剛招考來的兩位企畫，匆忙地另外成立公司，開始籌備製播工作。

全力衝刺後，《點燈》一播出就紅了，成了華視的招牌社教節目。

我不只一次由朋友口中得知，朱先生萬分懊惱，後悔當初沒能留住《點燈》。後來碰過他本人一次，他也毫不掩飾地向我認錯，直說自己沒有眼光。

如今，朱先生早已故去，不知不覺中，《點燈》的製播也進入到第二十五個年頭。我反倒是感恩起朱先生以及當年中視的J總，若不是他倆，又有誰來為《點燈》這樣正能量的節目催生？又有誰來教導我，世間的是非對錯，會隨著時間的推移而倒置翻轉？