【青春名人堂】林華勁／台北爵士地圖

2019-05-18 06:00 聯合報 林華勁



先前造訪紐約，由於城市相當古老，再加上租金總是高不可攀，導致爵士展演空間往往必須地下化。雖然這樣的空間會有一種私密與親密的浪漫想像，然而現場聆聽音樂，最常面臨的問題就是地鐵三不五時呼嘯而過，以隆隆聲加入樂團的演奏。

回到台灣，台北的爵士展演場所一方面地表以上的空間較多，一方面捷運系統甚新亦不過度密集，即便在地下室也不受影響。不過，高昂的租金是相同的挑戰，此外更要面對和住宅區鄰接而容易招致左鄰右舍的刁難。先前由於法規未曾有為小型展演空間量身訂做的條款，一度傳出在台北經營已近二十年的「女巫店」不符都市計畫法令而欲歇業。雖然後續北市府新增「音樂展演空間業」，讓女巫店得以依此名合法經營，但許多不同的法規面向仍分屬不同局處管理，依舊沒有一個容易遵守的統一準則，讓業者得以無憂經營。

即便如此，台北還是有許多爵士展演空間努力為大家提供豐富的節目內容。最著名者，應屬歷史最為悠久的「藍調」。比紐約大家熟知、同名的藍調俱樂部還早開張，這間坐落於師大路與羅斯福路交口的老店已提供台北四十多年的爵士樂，迄今仍在周末有定期的演出。在安和路某個巷弄的地下室中，「Sappho」是一路狂歡到深夜的場地，也經常有著爵士、藍調與搖滾等各種型態的演出，是邊喝酒、邊聊天（但是請別吵到台上的演奏者）、邊聽音樂的好場所。「雅痞書店」不僅提供美味的食物，炙手可熱的演出節目更是一票難求。自敦化南路的小巷內搬到忠孝復興的現址後，寬敞的空間讓聆聽音樂成為絕佳的享受。

可從九樓俯瞰南京東路的「露西亞咖啡」，是與音樂廳「文水」並存的親密空間，華麗的周邊設計與近距離的舞台，給予聽眾直接的臨場衝擊。前述的女巫店雖然爵士樂的節目安排較少，但是音控師總將音場調配成最佳狀態。我在女巫店演出已超過十年，每每去到那總有種回家的感覺。「Rhythm Alley」則是多年前由鼓手好友Andrew與妻子踢踏舞者怡萍在古亭經營的複合式空間。中間休息約一年後，也將在下個月於忠孝復興站旁再度開張。饒富設計感的空間配置以及群集爵士好手的節目安排，相信也會成為新的爵士打卡聖地。

經營現場音樂的展演空間殊屬不易。尤其在一個Youtube、Spotify甚或Netflix與各式手機遊戲橫行的年代，許多人往往選擇在家使用電子設備而非出門接觸現實。然而，台北的文化生命力依然旺盛，衷心企盼更多人能夠一起按圖索驥加入現場，親身感受這個城市的盎然生機！