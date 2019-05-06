【話題徵文：相遇的那一天】羊念君／美少男戰士

2019-05-06 06:00 聯合報 羊念君



曾經，我也有被騎士拯救的公主夢。

直到遇見W才明白，騎士不一定存在，卻絕對有個美少男戰士，願意來到我生命中，好好地──

代替月亮懲罰我。

與W結識於大學社團，根據官方紀錄，雙方理應在迎新時對過眼，然而，真正「相遇」卻是在社內出遊。是日恰巧團康對抗，我倆的組別因故衝突，儘管理虧，可全組好勝，我這「胡攪蠻纏專業戶」遂出馬和他槓上了。

第一回合的交手，以本姑娘慘死在他的詞鋒下告終。從此想起W，總不自覺蹦出他那張略薄的唇，與看似收斂的微翹嘴角。

大二升任幹部，兩人狹路相逢至活動組。W的思路敏捷，一股對事不對人的直率，經常將我逼得死去活來，撐到學期結束那天，我不禁為自己流下辛酸淚。

話雖如此，因著W，我看見自己性格中刁蠻尖銳待打磨的部分。也許是察覺我的轉變，W對我不再像過往那般犀利，雙方漸有默契地偃旗息鼓了。

2009年平安夜，W約我在校園碰面。沉默同行了一段路，他突然開口：「其實，妳真的不是我的菜。」

我呆愣兩秒，心想挑這等黃道吉日發卡，還真是W的風格。

「但就算這樣，我還是喜歡妳。」

嘆了口氣，果然W就是W，連告白都這麼惹人厭。

但，不正是因為看過他最討厭的模樣，才深刻意識到，原來自己是那麼地喜歡他？

騎士是愛情的理想型，令我動心的，卻是個美少男戰士。或許，能激發火花的相遇，往往是非典型的彼此吧。