【惠風醫言堂】洪惠風／我那些年長的病人們

2019-04-12 06:00 聯合報 文／洪惠風 圖／王嗚咪



圖／王嗚咪 分享 facebook

醫院送的八十歲生日禮物

掛五十幾號的病人獨自進了診間，看起來又驚又喜，又有些不好意思，東張西望看了一下，才小心翼翼地坐了下來。接著，她彷彿怕被別人聽到，小小聲說：「醫師，我的號碼還沒到，謝謝你們讓我先看。」

我有點摸不著頭緒。

這時才看到三十幾號，她提前了快二十號看診，也就是說差不多提早了兩個小時，難怪會不好意思。但，看診順序都是跟診人員安排的，我可沒能力更動，我的跟診護理師也一向秉公處理，不會讓人隨便插號，現在發生什麼事情？為什麼病人會有這種表情呢？

研究了一下，我恍然大悟：「阿嬤，恭喜喔，生日快樂，這是妳的生日禮物。」

「什麼？」

「醫院規定，八十歲以上的長者可以提前就診，今天是妳的八十歲生日，以後都可以提早看了。」

「是阿捏喔，哈哈哈哈。」

「阿嬤生日快樂！」

「謝謝！」

「妳今天八十歲生日，怎麼不去慶祝，還來看診？」

「三個月前醫師就幫我掛了今天的號，歹勢給取消啊。」

「妳跟我說就好了啊。」

「其實我過農曆生日，前幾天慶祝過了。」

「原來如此，還是祝妳生日快樂。」

「哈哈，謝謝！」

兩位跟診護理人員也異口同聲地祝福阿嬤。

我有許多病人年齡都很大，當年紀漸長，像陳年的葡萄酒一般，個性會逐漸沉澱，有人愈來愈慈祥，有人愈來愈固執，有的人會開自己玩笑，有的人逐漸退化失智，與輪椅尿布為伍；不過，我覺得影響最大的，是自己的心境。

突然間被歲月給追了上來

有個看診多年、行動自如的伯伯，九十幾歲了，仍然耳聰目明、開朗健談，可是有一天回診時，他卻突然變了一個人，縮在自己的角落，憂鬱到不行，不想回答任何問題。

我轉頭問他一起來看病的女兒：「最近發生什麼事情嗎？」

「上個月他回家鄉探親了一趟。」

「那不是很好嗎？怎麼會讓他變成這樣？」

「爸爸發現他的同輩全都過世了，晚輩的也走了許多人，家鄉已經沒有人認識他了。」

我同情地看著病人，感覺他突然之間被歲月追了上來，一下子就老了三十歲，回到原來的年齡。

改變他年齡的，是心境，當覺得自己老時，就被歲月打敗。反之，有的人始終維持著年輕的心，就不易變老。

有次幫快八十歲的病人安排心臟檢查，病人卻要我暫緩，「等一下，讓我看看跟我的上班時間有沒有衝突。」

「上班？」

我欽佩地看著這位病人，已經快八十歲了，還有一周三次的洗腎，竟然還能上班賺錢？真的太厲害了！

「怎麼那麼厲害，你上的是什麼班呢？」

病人似笑非笑、調皮地回望我，過了一下才說：「我一個禮拜去洗腎室上班三天。」

「呃，喔，原來你的上班就是去洗腎。」

「哈哈，我都這樣想，心情才會好一點。」

憂鬱、焦慮、寂寞……這些不好的情緒，據研究顯示，會增加二十幾趴的死亡率；而不好的情緒，有時是受到腦內賀爾蒙的影響，有時卻是自己的選擇。

改變想法，正面思考，不是件容易的事，卻是人生最重要的課題，當我們的年紀一天天增長時，這些更是影響生命寬度最重要的因素。