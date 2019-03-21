【在轉角遇見你】張光斗／他畫出了思念，也畫出感謝

2019-03-21 06:00 聯合報 文／張光斗



圖／江長芳 分享 facebook

宣告愛上台灣的小百合

藤井克之，六十四歲，日本新潟人，畫家。

藤井有位女兒，自小便有才氣，開朗活潑，極為討喜，藤井給她取名為小百合，期待女兒能像女星吉永小百合一樣，既聰慧又美麗。沒想到，十五歲那年，小百合的心忽然生病了，罹患上嚴重的憂鬱症。

小百合每每在休養過後，都能追上既定的人生進度，無論是讀大學或是就業。不過，一旦犯病，她就又被打回原形，與憂鬱拉扯不清。

看在藤井夫妻的眼中，對於小百合面對的困境，自是十分不捨。有一天，藤井太太對小百合隨口說了一句，聽說台灣很溫暖，不像新潟這般多雪寒冷，若是有機會，可以去台灣走走，散散心。沒想到，小百合當晚就上網訂了機票，第二天一早跟父母報告，她要前往機場，搭機去台灣了。藤井夫婦極為緊張，擔心女兒單身出國；或許，小百合已經洞悉父母會有的反應，乾脆先斬後奏，去了再說。

小百合的前世或許與台灣有過千絲萬縷的關係，僅是在台北故宮喝了一杯茶道老師泡製的烏龍茶，身心便被洗滌一遭，宣告愛上了台灣。幾次往返新潟與台灣後，她在台北找到了日文老師的工作，決意留在台灣過日子。

藤井夫婦看到小百合的改變，都覺得不可思議。小百合反過來建議父親，不妨也到台灣旅行，畫一畫台灣的風土人情，並且辦個畫展吧！藤井總是順口回應小百合，卻從未往心裡去過。

在台灣工作的一年半當中，小百合的身心處於幾近完美的狀態，憂鬱症居然也不藥而癒。正當藤井夫婦喜不自勝地放下了懸在半空中的心，忽然又得知一個噩耗，小百合得了乳癌。

台灣的醫護人員建議小百合在台灣進行手術的治療，以免耽誤，但是小百合擔心父母飛來台灣照顧她會有語言與生活的不便，還是決定返回新潟治病。藤井飛來台灣，協助女兒搬家，當他走進女兒位在捷運新店線大坪林附近的租屋時，發現女兒對日文教學的認真態度匪夷所思，太多的文稿與教材，滿溢在房間裡；他也看到女兒是以怎樣的毅力在學中文，無論是廁所、浴室、客廳、臥房，四處都貼有學習中文的貼紙……離開台灣的前夕，小百合在飯店哭了一夜；小百合心碎的悶號哭聲，成了藤井這一生再也癒合不了的傷口，只要一觸及，就會鮮血直流。

回到新潟接受手術後，小百合始終都很堅強與樂觀，她說，要馬上把病治好，再回到台灣，繼續在台灣享受沒有壓力的美好生活。

手術過後，小百合也的確回過台灣一次，向她的學生與好友們報告手術的經過。可惜的是，她的體能漸漸孱弱下去，與癌症抗爭了兩年，終於還是敗下陣來，在新潟的醫院嚥下了最後一口氣。

追尋著女兒腳步的父親

小百合走後，藤井陷入了強烈的不忍與自責的深淵裡。他極度後悔，為何不在小百合生前，就去實地理解台灣對小百合生命的重要？

藤井於是背起了行囊與畫架，踏上了台灣的土地。他懷抱著小百合留下來的隨身包，裡面裝著小百合的筆記，除了要步上小百合走過的每道足跡，去到每個小百合停駐過的咖啡廳、景區、街道……他還決意要代替小百合到訪想去卻去不了的小城、山澗、湖邊；當然，他要把每個去處都用畫筆畫下來。

點燈團隊是在去年的九月與藤井聯繫上的。謹慎行事的藤井在事後表白，他曾經向台灣的友人打聽過《點燈》是個什麼樣的節目，幸好，他獲得的答案都是非常正面的。

我們先行拍攝藤井的外景，包括小百合戀戀不忘的台南咖啡店，以及去不成的日月潭。藤井跟我說，多虧了我們的安排，他不但去了日月潭，還在埔里找到了用茭白筍殼製作的紙張；他說，要用台灣的紙來畫台灣。

到攝影棚錄影的當天，我在藤井眼底讀出了他流淌自內心的悲傷與哀痛。錄完影後，我詢問他，可以請他吃個飯，聊一聊？他答應的同時，問我在哪裡碰面？我回他，一個是台菜餐廳，一個是我家；藤井眼睛一亮，他說，還沒有機會到台灣朋友的家裡做過客。

隔了兩天，藤井在翻譯Akila（也是小百合的學生）的陪同下，來到了寒舍。起初，他顯現了日本人慣有的靦腆與不安，等到兩杯酒下肚，他緩了過來不說，還感嘆道，他在日本的朋友不多，但是多虧了小百合牽成的好因緣，居然結交了許多台灣的友人，就連line與臉書上，絕大多數的加入者也都是台灣友人。

席間，他問我有去日本的安排嗎？我告訴他，要在二月去趟福島，探視一對經營民宿的朋友。當場，他與我約定，一定要由福島彎進新潟一趟。我聞之大喜，真好，可以順便去看看小百合的故鄉與居家。

果不其然，熱情的藤井，為我們設計了非常完善的行程，還將我們介紹給溫泉、甜點屋、高級料亭等的好友們。途中，為了躲掉一段塞車的路段，他繞過一個橋後，才幽幽地說，車子立刻要經過他最要逃避的地點－－小百合逝去的醫院。

藤井太太以及二女兒，當晚都出席了招待我們的晚餐會。他們一家三口，不斷地述說對於台灣土地以及台灣友人的感念；藤井追述，好心的台灣朋友不但安排他在台北開了畫展，一位不認識的看展女士，雖然語言不通，卻含著淚緊緊地擁抱了他。

藤井說，他已經比小百合還要愛戀上台灣了！

我也有同感！藤井的確已經將對女兒的思念、對台灣友人的感謝，全都畫在紙上了。